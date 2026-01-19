Ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που σημειώθηκε το Σάββατο, σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, αυξήθηκε σε 21 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες.

«Έχουν βρεθεί συνολικά 21 πτώματα και οι έρευνες συνεχίζονται», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάσαν Χαν, υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περίπου 60 ανθρώπων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης και έκαιγε για περισσότερο από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Έπειτα από πάνω από 24 ώρες προσπαθειών κατάσβεσης, οι πυροσβέστες άρχισαν χθες, Κυριακή, να προσπαθούν να κρυώσουν τα συντρίμμια και να τα καθαρίσουν, αν και αυξάνονται οι ανησυχίες ότι μπορεί να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σ’ αυτά άνθρωποι.

Πυροσβέστες είπαν ότι το κτίριο, που στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, δεν είχε εξαερισμό με αποτέλεσμα το εμπορικό κέντρο να γεμίσει πυκνό καπνό και να επιβραδυνθούν οι προσπάθειες των διασωστών να φθάσουν στους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

Dozens are dead, over 50 missing, and the fire is still not fully under control. The blaze at Karachi’s Gul Plaza mall, linked directly or indirectly to Dawood Ibrahim’s family, has sent shockwaves. A newly hired peon in the mall admin dept is suspected & has fled Pakistan. pic.twitter.com/npuU8cNecz — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) January 19, 2026

«Φαίνεται πως προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα», δήλωσε χθες για την πυρκαγιά σε δημοσιογράφους στον τόπο της καταστροφής ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας Σιντ, ο Τζαβέντ Άλαμ Όντο, προσθέτοντας ότι η διαμόρφωση του εμπορικού κέντρου και η παρουσία εύφλεκτων υλικών, όπως χαλιά και κουβέρτες, έκαναν τη φωτιά να συνεχίζει σε διάφορα σημεία να σιγοκαίει.