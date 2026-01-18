newspaper
18.01.2026 | 19:49
Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Κόσμος 18 Ιανουαρίου 2026 | 20:16

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τουλάχιστον έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza, ένα πυκνοκατοικημένο εμπορικό συγκρότημα, και συνέχισε να καίει για ώρες.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο περίπου το 30% της πυρκαγιάς.

Ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής του Νότου, Σιέντ Ασάντ Ράζα, δήλωσε στην εφημερίδα Dawn ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από τους αρχικά τρεις σε πέντε.

Το ιατρικό συγκρότημα Edhi Foundation επιβεβαίωσε αργότερα σε δήλωσή του τον έκτο θάνατο.

Οι υπεύθυνοι των διασωστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του.

Το Edhi Foundation ανέφερε ότι μέρος του κτιρίου κατέρρευσε λόγω της έντασης της πυρκαγιάς, περιπλέκοντας τις προσπάθειες διάσωσης.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Ένας αστυνομικός δήλωσε ότι τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε λόγω βραχυκυκλώματος σε ένα από τα καταστήματα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το συγκρότημα.

Είπε ότι η ακριβής αιτία πρέπει να προσδιοριστεί μέσω λεπτομερούς έρευνας και προειδοποίησε ότι η δομή πρέπει να ασφαλιστεί για να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Ο Πρόεδρος Ασίφ Αλί Ζαρντάρι και ο Πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια ζωών.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το PTV, ο Σαρίφ εντολήσε στις αρχές να λάβουν «όλα τα δυνατά μέτρα» για την προστασία της ζωής και της περιουσίας, την παροχή βοήθειας στους πληγέντες εμπόρους και τη διασφάλιση ιατρικής περίθαλψης για τους τραυματίες.

Ο Ζαρντάρι προέτρεψε την κυβέρνηση της επαρχίας Σιντ, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Καράτσι, να προσφέρει «άμεση και κάθε δυνατή βοήθεια» και δήλωσε:

«Πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την παροχή των καλύτερων ιατρικών υπηρεσιών στους τραυματίες».

Business
Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Κόσμος
Φρέντερικσεν (Δανία): «Η Ευρώπη δε θα εκβιαστεί»

Φρέντερικσεν (Δανία): «Η Ευρώπη δε θα εκβιαστεί»

inWellness
inTown
Stream
Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν» – Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία
Η ανακοίνωση 18.01.26 Upd: 19:14

Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία - Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν»

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τις κουρδικές SDF - Ο Άχμεντ Αλ Σάρα μίλησε για ένα ενιαίο κράτος, τη Δευτέρα θα έχει ραντεβού με τον επικεφαλής των Κούρδων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κρίσιμες ώρες 18.01.26

Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
Κόσμος 18.01.26

Επείγουσα συνεδρίαση στην ΕΕ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ
On Field 18.01.26

Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» οδήγησε σε ξέσπασμα των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον προπονητή της Λίβερπουλ να χάνει την… μπάλα και τον πρώην κάπτεν των «κόκκινων» να κάνει λόγο για «μη αποδεκτά αποτελέσματα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ
Fizz 18.01.26

«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Σε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, ο Δημήτρης Σταρόβας ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, από τα πέτρινα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σκληρή δοκιμασία της υγείας του που τον σημάδεψε

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)
Μπάσκετ 18.01.26

«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε πολύ να κερδίσει στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν άφησε αιχμές προς κάποιους παίκτες του, τονίζοντας πως θα μπουν στο «περιθώριο».

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Culture Live 18.01.26

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ινιέστα για… Ελ Κααμπί!
Αρχισαν οι συζητήσεις 18.01.26

Ινιέστα για… Ελ Κααμπί!

Το Μαρόκο «φλερτάρει» τον Ινιέστα για ρόλο-κλειδί στο φιλόδοξο ποδοσφαιρικό του σχέδιο - Ο Καταλανός τεχνικός βρίσκεται στο Ραμπάτ ως προσκεκλημένος της ομοσπονδίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν» – Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία
Η ανακοίνωση 18.01.26 Upd: 19:14

Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία - Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν»

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τις κουρδικές SDF - Ο Άχμεντ Αλ Σάρα μίλησε για ένα ενιαίο κράτος, τη Δευτέρα θα έχει ραντεβού με τον επικεφαλής των Κούρδων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Netflix 18.01.26

Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
