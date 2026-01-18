Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του
Τουλάχιστον έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι του Πακιστάν, σύμφωνα με τις αρχές.
Η πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο στο εμπορικό κέντρο Gul Plaza, ένα πυκνοκατοικημένο εμπορικό συγκρότημα, και συνέχισε να καίει για ώρες.
Νωρίς το πρωί της Κυριακής, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο περίπου το 30% της πυρκαγιάς.
Ο αναπληρωτής γενικός επιθεωρητής του Νότου, Σιέντ Ασάντ Ράζα, δήλωσε στην εφημερίδα Dawn ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από τους αρχικά τρεις σε πέντε.
Το ιατρικό συγκρότημα Edhi Foundation επιβεβαίωσε αργότερα σε δήλωσή του τον έκτο θάνατο.
Gul Plaza wasn’t just a shopping center — it was a symbol of Karachi.
🔥 1,200 shops destroyed
💰 Nearly $100M lost
The most shocking part? In the video, a man can be heard saying Pakistan’s fire brigade had no water to fight the blaze.#KARACHI #karachiFire #IranMassacre pic.twitter.com/naEDh84iwh
— Kapil Bhargava (@lazykapil) January 18, 2026
Οι υπεύθυνοι των διασωστικών υπηρεσιών ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του.
Το Edhi Foundation ανέφερε ότι μέρος του κτιρίου κατέρρευσε λόγω της έντασης της πυρκαγιάς, περιπλέκοντας τις προσπάθειες διάσωσης.
WATCH : Gul Plaza in Karachi collapses upon itself from massive fire
Many dead, No fire safety, no evacuation systems in a high rise – Pakistan
Wait for it … 😳 https://t.co/KVbqDBBiFW pic.twitter.com/jjWSCSyWjZ
— DisasterAlert (@DisasterAlert2) January 18, 2026
Πώς ξεκίνησε η φωτιά
Ένας αστυνομικός δήλωσε ότι τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε λόγω βραχυκυκλώματος σε ένα από τα καταστήματα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το συγκρότημα.
Είπε ότι η ακριβής αιτία πρέπει να προσδιοριστεί μέσω λεπτομερούς έρευνας και προειδοποίησε ότι η δομή πρέπει να ασφαλιστεί για να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.
Ο Πρόεδρος Ασίφ Αλί Ζαρντάρι και ο Πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια ζωών.
Karachi’s Gul Plaza is burning and Pakistan’s information space is doing what it does best: turning tragedy into a fog of claims, counter-claims and narratives.
Credible reporting so far points to a massive fire at Gul Plaza on MA Jinnah Road, with multiple fatalities and… pic.twitter.com/d1OBKL9eZZ
— Pakistan Reality Check (@PakRealityCheck) January 18, 2026
Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το PTV, ο Σαρίφ εντολήσε στις αρχές να λάβουν «όλα τα δυνατά μέτρα» για την προστασία της ζωής και της περιουσίας, την παροχή βοήθειας στους πληγέντες εμπόρους και τη διασφάλιση ιατρικής περίθαλψης για τους τραυματίες.
Ο Ζαρντάρι προέτρεψε την κυβέρνηση της επαρχίας Σιντ, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Καράτσι, να προσφέρει «άμεση και κάθε δυνατή βοήθεια» και δήλωσε:
«Πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την παροχή των καλύτερων ιατρικών υπηρεσιών στους τραυματίες».
