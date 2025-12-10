Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε 4ώροφη πολυκατοικία
Οι αρχές στην Κίνα διενεργούν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς
- Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
- Έως 7 χρόνια χρειάζονται για να «καθαρίσει» η Γάζα – 68 εκατ. τόνοι ερειπίων
- Τα τρία αεροδρόμια που ξαναγράφουν τον παγκόσμιο χάρτη πτήσεων
- Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο
Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο στην πόλη Σάντου στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, στη νότια Κίνα, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στις 21:20 (τοπική ώρα· 15:20 ώρα Ελλάδας) και σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική.
Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.
A total of 12 people were killed in a residential building fire on Tuesday night in Shantou City, south China’s Guangdong Province, local authorities said Wednesday. Read update: https://t.co/67JEFN7KCa pic.twitter.com/YopjnHCtHj
— China Xinhua News (@XHNews) December 10, 2025
- Ο χυμός πορτοκάλι κάνει καλό αλλά δεν λειτουργεί σε όλους το ίδιο
- Ο αριθμός 485 λέει την αλήθεια: Οι Δήμοι χτίζουν ευρωπαϊκά δίκτυα
- Καλύβια: Το ελληνικό FBI ψάχνει περισσότερα στοιχεία για το συμβόλαιο θανάτου
- ΠΟΥ: Στροφή στην παραδοσιακή ιατρική με έρευνα για την αποτελεσματικότητα
- Συνταγή: Λιγκουίνι με σάλτσα λεμονιού και πεκορίνο
- ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει «έρευνα» για πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά της COVID
- Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε 4ώροφη πολυκατοικία
- Γυμναστική express: Η ρουτίνα των 5 λεπτών που δίνει ενέργεια όλη τη μέρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις