Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε 4ώροφη πολυκατοικία

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο στην πόλη Σάντου στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ, στη νότια Κίνα, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες Τρίτη στις 21:20 (τοπική ώρα· 15:20 ώρα Ελλάδας) και σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την πυροσβεστική.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.