Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων

Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών στο συγκρότημα ουρανοξυστών που καταστράφηκε από πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ, είχαν ενημερωθεί εσφαλμένα ότι η εταιρεία που έκανε την ανακαίνιση είχε καθαρό μητρώο ασφαλείας.

Στην πυρκαγιά –η χειρότερη από το 1948 στο Χονγκ Κονγκ- έχασαν τη ζωή τους 159 άνθρωποι.

Σύμφωνα με έγγραφα που είδε το πρακτορείο Reuters, οι ένοικοι έλαβαν τις διαβεβαιώσεις από την Will Power Architects. Ήταν ο εργολάβος που προσελήφθη την εταιρεία ιδιοκτητών σπιτιών τους για την αξιολόγηση των προσφορών για την ανακαίνιση.

Στην πραγματικότητα, ο εργολάβος, Prestige Construction & Engineering Co., είχε τιμωρηθεί από τη ρυθμιστική αρχή ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ περισσότερες από δώδεκα φορές στα επτά χρόνια πριν προσληφθεί για την ανακαίνιση του συγκροτήματος. Μεταξύ των λόγων για τους οποίους της είχαν επιβληθεί πρόστιμα ήταν η εγκατάσταση ακατάλληλων σκαλωσιών και ελαττωματικών ηλεκτρικών συνδέσεων. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μεταξύ 2016 και 2019, σύμφωνα με τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας. Τα αδικήματα αυτά συνήθως εξετάζονται από δικαστήριο.

Οι ένοικοι διαμαρτύρονταν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, οι ένοικοι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με εμπειρία στις κατασκευές, είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για τον εργολάβο. Μεταξύ άλλων γιατί εργαζόμενοι που κάπνιζαν επί τόπου, αλλά και για τη χρήση εύφλεκτου υλικού από την Prestige σε μέρη όπως οι σκαλωσιές. Επίσης, οι ένοικοι κατέβαλαν προσπάθεια να ανακαλέσουν τη σύμβαση της εταιρείας. Ωστόσο, χωρίς αποτέλεσμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει γιατί η Will Power έγραψε στην αχρονολόγητη παρουσίαση που δημιουργήθηκε για την εταιρεία ιδιοκτητών κατοικιών ότι η Prestige «δεν είχε κανένα αρχείο δίωξης από το Υπουργείο Εργασίας». Ούτε αν ο εργολάβος αποκάλυψε τις παραβιάσεις στην Will Power ή εάν αμφισβήτησε τις κυρώσεις. Οι δύο εταιρείες, επίσης, δεν απάντησαν σε κλήσεις και επιστολές για σχόλια.

Ανθρωποκτονίες εξ αμελείας

Οι δύο εταιρείες πλέον ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και διαφθορά.

Οι αρχές αναφέρουν ότι τμήματα του πλέγματος που χρησιμοποιούσε η Prestige στις σκαλωσιές του κτιρίου για να συλλέγει τα μπάζα δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας. Επίσης, οι σανίδες αφρού που χρησιμοποιούνται για την προστασία των παραθύρων κατά την ανακαίνιση ήταν εξαιρετικά εύφλεκτες. Το Υπουργείο Εργασίας στο Χονγκ Κονγκ αναγνωρίζει ότι ενημέρωσε τους κατοίκους που είχαν εκφράσει ανησυχίες πριν από την πυρκαγιά ότι το πλέγμα ήταν πιστοποιημένο ως ασφαλές. Αξιωματούχος δήλωσε ότι οι εργολάβοι προσπάθησαν να «ξεγελάσουν» τους επιθεωρητές αναμειγνύοντας υλικό κατώτερης ποιότητας με πλέγμα υψηλής ποιότητας.

Τουλάχιστον τρία άτομα που ήταν υπεύθυνα για την Prestige και τέσσερα άτομα από την Will Power έχουν συλληφθεί στις έρευνες. Στο πλαίσιο των ερευνών στο Χονγκ Κονγκ έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις, ωστόσο ο συνολικός αριθμός των ατόμων που βρίσκονται υπό κράτηση είναι ασαφής και δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει, αλλά…

Η υπηρεσία εργασίας του Χονγκ Κονγκ δήλωσε επίσης ότι είχε ενημερώσει τους ιδιοκτήτες σπιτιών πέρυσι ότι αντιμετώπιζαν «σχετικά χαμηλούς κινδύνους πυρκαγιάς», έπειτα από επανειλημμένες καταγγελίες για κινδύνους πυρκαγιάς. Επίσης, ανέφερε ότι είχε υπενθυμίσει στην Prestige να εφαρμόσει μέτρα πρόληψης πυρκαγιών.

Το Υπουργείο Κτιρίων, το οποίο καθορίζει τις οδηγίες για τα δομικά υλικά αλλά είναι ξεχωριστό από την υπηρεσία εργασίας, παρέπεμψε στο Reuters σε δύο έγγραφα που είχε στείλει σε κατασκευαστικές εταιρείες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Οι ειδοποιήσεις τους προέτρεπαν να «λάβουν άμεσα μέτρα» για να διασφαλίσουν ότι τα δομικά υλικά, όπως το πλέγμα, πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας, αλλά δεν αναφέρονταν συγκεκριμένα στις σανίδες αφρού.

Η «εξέγερση» των ενοίκων

Οι κανονισμοί του Χονγκ Κονγκ απαιτούν από τα κτίρια ηλικίας άνω των 30 ετών να ανακαινιστούν. Η Prestige προσελήφθη αφού η Will Power έδωσε στην προσφορά της μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες μεταξύ των 57 προσφορών.

Τα προβλήματα με την ανακαίνιση άρχισαν να γίνονται εμφανή στις αρχές του 2024, όταν το εγκεκριμένο συνολικό κόστος του έργου υπερδιπλασιάστηκε. Ο σύλλογος των ιδιοκτητών κατοικιών του συγκροτήματος προχώρησε σε αναφορά, έπειτα από καταγγελία ενοίκου στη διοίκησή του με υπογραφές άλλων ενοίκων. Ζητούσε να συγκληθεί συνάντηση για την ανάκληση της σύμβασης με την Prestige.

Εκτός από την τεράστια αύξηση του κόστους ανακαίνισης, οι ένοικοι διαμαρτυρήθηκαν για το ότι δεν τους συμβουλεύτηκαν για το εύρος των εργασιών.

Στη συνάντηση εξελέγη νέο συμβούλιο. Αυτό όμως δεν ανακάλεσε τη σύμβαση της Prestige. Ενημερώθηκε από δικηγόρο ότι η κίνηση αυτή θα άφηνε όλους τους ιδιοκτήτες νομικά υπεύθυνους, σύμφωνα με τα πρακτικά, χωρίς να διευκρινίζει τους κινδύνους.

Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους

Το νέο διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε αμέσως αναθεώρηση του έργου ανακαίνισης, η οποία περιελάμβανε την εξέταση των κινδύνων πυρασφάλειας. Κινητοποίησε επίσης εθελοντικές ομάδες ενοίκων με εμπειρία στις κατασκευές για να βοηθήσουν στην επίβλεψη του χώρου. Και συνέλεξε φωτογραφικά στοιχεία για πιθανές παραβιάσεις, όπως δείχνουν βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Παρά τις προσπάθειες της νέας ομάδας, οι οποίες περιελάμβαναν μια συνάντηση τον Σεπτέμβριο του 2024 με την Prestige, ορισμένοι κάτοικοι εξακολουθούσαν να αισθάνονται ότι έπρεπε να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Ο συνταξιούχος ηλεκτρολόγος και υδραυλικός Γουόνγκ, έβγαζε το αφρώδες υλικό που κάλυπτε τα παράθυρά του και το αντικαθιστούσε με πλαστική μεμβράνη επιβράδυνσης φωτιάς. Ο Γουόνγκ είναι ο άνθρωπος που έγινε σύμβολο της φωτιάς στο Χονγκ Κονγκ, χάρη στη φωτογραφία που φαίνεται να ουρλιάζει από απόγνωση, καθώς η σύζυγός του είχε εγκλωβιστεί στο διαμέρισμα.

Επίσης, ψέκαζε τακτικά με νερό στο πλέγμα έξω από το διαμέρισμά του για να το διατηρεί υγρό, είπε ο γιος του. «Παρά το γεγονός ότι γνώριζε τους κινδύνους, ό,τι και να έκανε, δεν μπορούσε να αλλάξει αυτό που συνέβη», είπε ο γιος του.