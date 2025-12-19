Ένα ζευγάρι πέθανε αφού παγιδεύτηκε σε μια ιδιωτική σάουνα που έπιασε φωτιά στην Ιαπωνία τη Δευτέρα.

Η αστυνομία του Τόκιο ερευνά εάν ένα ελαττωματικό πόμολο ήταν η αιτία που το ζευγάρι εγκλωβίστηκε μέσα στο δωμάτιο του Sauna Tiger, στην περιοχή Akasaka του Τόκιο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι το σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης ήταν απενεργοποιημένο, και φέρεται να ήταν απενεργοποιημένο για δύο χρόνια.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια… και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τη βαθιά θλίψη και τον πόνο που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια», ανέφερε σε ανακοίνωση η εταιρεία στον ιστότοπό της.

Τα θύματα κατονομάστηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως η Γιόκο Ματσούντα, μια 37χρονη αισθητικός, και ο σύζυγός της Μασανάρι, 36 ετών, ο οποίος διατηρούσε ένα κέντρο αισθητικής.

Τι αναφέρουν οι αρχές στην Ιαπωνία

Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε περίπου στις 12:25 τοπική ώρα τη Δευτέρα, όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς της εγκατάστασης. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, το πόμολο της σάουνας ήταν στο πάτωμα, δήλωσαν οι ερευνητές στα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν στο πάτωμα ο ένας πάνω στον άλλο με τα κεφάλια τους να είναι κοντά στην πόρτα, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά αργότερα υπέκυψαν.

Μια καμένη πετσέτα φέρεται να βρέθηκε μέσα στη σάουνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πυρκαγιά μπορεί να προκλήθηκε από την επαφή της πετσέτας με τις ζεστές πέτρες της σάουνας, ανέφερε η αστυνομία.

Η αίθουσα της σάουνας είχε συναγερμό έκτακτης ανάγκης στον τοίχο για να ειδοποιεί το προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης, αλλά οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήταν απενεργοποιημένος. Ωστόσο, το κάλυμμα του συναγερμού είχε αφαιρεθεί, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ζευγάρι πιθανότατα το πίεζε για να καλέσει βοήθεια, ανέφερε το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Δημοφιλής η σάουνα, ανησυχίες για τις συνθήκες ασφαλείας

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι όταν το προσωπικό ρωτήθηκε για τον συναγερμό, φέρεται να είπε ότι δεν είχε ενεργοποιηθεί «από περίπου το 2023», ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Κέντρο Δημόσιας Υγείας Μινάτο δήλωσε στην εφημερίδα Asahi Shimbun ότι η σάουνα λειτουργούσε από τον Ιούλιο του 2022 και επιθεωρήθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2023, όταν «δεν βρέθηκαν σημαντικές ελλείψεις στον εξοπλισμό».

Οι σάουνες έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλείς στην Ιαπωνία, με πολλές εγκαταστάσεις να προσφέρουν ιδιωτικά δωμάτια. Ωστόσο, έχει επίσης σημειωθεί αύξηση των ατυχημάτων που σχετίζονται με σάουνες, γεγονός που ώθησε σε εκκλήσεις για αυστηρότερη ρύθμιση του πλαισίου ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της, η Sauna Tiger δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό «πολύ σοβαρά» και «συνεργάζεται πλήρως με τις έρευνες της πυροσβεστικής».

Πρόσθεσε ότι τα καταστήματα της Sauna Tiger θα είναι «κλειστά προς το παρόν» και προσέφερε επιστροφές χρημάτων σε όλους τους πελάτες που έχουν κάνει κρατήσεις.