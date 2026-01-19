newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Την τουρκική οπτική για τα Ιμια παραθέτει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Εμρέ Γκουνενσάι, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας αμέσως μετά την κρίση. Ο τούρκος πολιτικός – ήταν μέλος του Κόμματος του Ορθού Δρόμου (DYP), του οποίου σημαντικές προσωπικότητες ήταν ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και η Τανσού Τσιλέρ – μιλάει επίσης για τις «συμφιλιωτικές» συνομιλίες που ξεκίνησε μετά τα Ιμια με τον Θεόδωρο Πάγκαλο σε μια προσπάθεια επίλυσης της «εξαιρετικά πολύπλοκης γκρίζας κατάστασης», όπως χαρακτηρίζει τις χρόνιες διαφορές των δύο κρατών, με απώτερο στόχο την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ποια είναι η τουρκική οπτική για την κρίση των Ιμίων;

Ξεκίνησε με ένα ατύχημα. Ενα τουρκικό πλοίο χτύπησε σε μία από αυτές τις βραχονησίδες και ξεκίνησε η διαμάχη για το ποιος θα το σώσει. Οι Ελληνες είπαν, αυτά είναι νερά μας, θα το σώσουμε. Οι Τούρκοι είπαν, αυτά είναι νερά μας, θα το σώσουμε. Ετσι ξέσπασε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ελληνες τοποθέτησαν την ελληνική σημαία, έπειτα έλληνες στρατιώτες κατέλαβαν τη βραχονησίδα.

Μετά την έπαρση της ελληνικής σημαίας, τούρκοι δημοσιογράφοι της «Χουριέτ» την αντικαθιστούν με την τουρκική σημαία και μετά ακολούθησε η επανατοποθέτηση της ελληνικής σημαίας.

Η πρωθυπουργός Τσιλέρ είπε «αυτή η σημαία θα κατέβει και αυτοί οι στρατιώτες θα φύγουν από τα νησιά». Αυτός ήταν ο τρόπος της. Ηταν μια καλή ευκαιρία να γίνει δημοφιλής στο τουρκικό έθνος. Ο πρέσβης Ινάλ Μπατού είπε, αν πάμε στη νησίδα όπου βρίσκονται οι έλληνες στρατιώτες, θα γίνει πόλεμος, οπότε ας καταλάβουμε την άδεια βραχονησίδα δίπλα. Αυτή ήταν μια καλή λύση. Οι στρατιώτες μας πήγαν στη μη κατεχόμενη νησίδα και οι δύο στρατοί δεν συγκρούστηκαν. Δεν ήμουν υπουργός εκείνη την εποχή, αλλά ασχολήθηκα καθώς συμβούλευα τον πρόεδρο Ντεμιρέλ και το υπουργείο Εξωτερικών.

Εγινα υπουργός Εξωτερικών στις 6 Μαρτίου, έπειτα από ό,τι συνέβη, αλλά η κρίση έπεσε στα χέρια μου. Την εποχή εκείνη προσπαθούσαμε να γίνουμε πλήρες μέλος της ΕΕ και η φιλοσοφία μου ήταν να καθίσουμε με τους Ελληνες και να συζητήσουμε τα πάντα, και, εάν χρειαστεί, να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, κάτι που ήταν η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή για την Τουρκία, αλλά πίστευα ότι αυτός ήταν ο τρόπος να προχωρήσουμε. Συντάξαμε μια διακήρυξη, που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό Μεσούτ Γιλμάζ. Σόκαρε την Τουρκία, επειδή όλοι πίστευαν ότι το ΔΔΧ δεν θα ήταν ποτέ δίκαιο ή αμερόληπτο. Η αντιπολίτευση αντέδρασε.

Τι ακολούθησε έπειτα από αυτή τη διακήρυξη;

Βάσει έκθεσης που συντάχθηκε για να περιγράψει την κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών, κατάλαβα ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά περίπλοκη γκρίζα κατάσταση. Χρησιμοποίησα τη λέξη «γκρίζα» με εννοιολογικό τρόπο, όχι με εδαφικό. Ελληνας πολιτικός είπε ότι ο κ. Γκουνενσάι μιλάει για γκρίζες ζώνες, εννοώντας ότι (οι Τούρκοι) θα καταλάβουν μέρος του ελληνικού εδάφους. Μετά τη διακήρυξη ξεκίνησα συζητήσεις με τον Πάγκαλο, που αφορούσαν τον εναέριο χώρο, τα χωρικά ύδατα, την ιδιοκτησία των νησιών, προσπαθώντας να βρούμε λύση. Αν βρίσκαμε λύση, τότε θα πηγαίναμε στο ΔΔΧ για να εγκριθεί και να γίνει νόμος. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Οταν αποφάσισα να κάνω αυτή την ανοιχτή προσέγγιση χωρίς όρους για να πάω στο ΔΔΧ, το είχα συζητήσει με τον πρόεδρο Ντεμιρέλ, την Τσιλέρ, τον Γιλμάζ. Ηταν σύμφωνοι. Ηταν μια τουρκική προσπάθεια.

Οπως είπατε, η κρίση ξεκίνησε από ένα τουρκικό εμπορικό πλοίο. Γιατί όμως έφτασε σε τέτοιο σημείο;

Ηγειρε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε και τις δύο χώρες από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίστηκε, όντας γκρίζο, από τη Συμφωνία του Παρισιού. Κανείς μας δεν ήταν σαφής για την κατάσταση. Με τον Γιλμάζ πήραμε θέση χωρίς προϋποθέσεις. Οταν όμως άρχισα να συνομιλώ με τον Πάγκαλο, είπα ότι ήταν κόκκινη γραμμή η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Απάντησε θετικά, λέγοντας όμως αν τα αποστρατιωτικοποιήσω δεν θα έμενε κανένας Ελληνας στα νησιά. Αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή του και επίσης η δική μου κόκκινη γραμμή. Εκεί κολλήσαμε. Θεσπίσαμε μια επιτροπή και αποφασίσαμε να κάνουμε από κοινού τις λεγόμενες διερευνητικές συνομιλίες, που συνεχίζονται ακόμα χωρίς αποτέλεσμα.

Γιατί προτείνατε αποστρατιωτικοποίηση των νησιών;

Ηταν σημαντικό για την Τουρκία επειδή ήταν το μόνο σαφές νομικά στοιχείο σε αυτή την γκρίζα κατάσταση, το οποίο τίθεται ρητά από τις Συμφωνίες της Λωζάννης και του Παρισιού, ότι αυτά τα νησιά, αν δοθούν στην Ελλάδα, πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν. Θέλαμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε ως προϋπόθεση, όχι επειδή έθετε ζήτημα κινδύνου. Ηταν θέμα αρχής.

Γιατί η Τσιλέρ διέταξε την επιχείρηση στα Ιμια;

Παρουσιαζόταν ως η Σιδηρά Κυρία της Τουρκίας, οπότε έτσι έπρεπε να αντιδράσει. Εκανε τέτοια πράγματα στην Τουρκία και με τον πόλεμο με το ΡΚΚ κ.λπ. Πίστευε ότι αυτή ήταν μια πολιτικά καλή ευκαιρία για εκείνη. Ισως σκεφτόταν και τα τουρκικά συμφέροντα. Εκανε πολλές τέτοιες ομιλίες στην Τουρκία. Και ο κόσμος τη χειροκροτούσε. Φυσικά υπήρχε το ερώτημα, τι θα κάνουμε; Και η Τσιλέρ αισθανόταν καλά, λέγοντας η σημαία θα κατέβει και αυτοί οι στρατιώτες θα φύγουν. Αυτό ήταν το στυλ διακυβέρνησής της σε κρίσεις.

Γιατί η Τουρκία αποδέχθηκε τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και την ιδέα του Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ και του Κλίντον «όχι πλοία, όχι στρατεύματα, όχι σημαίες»;

Όλοι ήξεραν ότι θα ήταν ανόητο να κάνουν πόλεμο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν μέλος της ΕΕ. Η Αμερική σίγουρα υποστήριζε την Ελλάδα και ως εκ τούτου παρενέβη ο Κλίντον. Δεν μπορούσες να αντικρούσεις εύκολα τις ΗΠΑ. Ήταν μια καλή παρέμβαση. Θυμάμαι επίσης όταν ο Χόλμπρουκ, ο Πάγκαλος και εγώ ήμασταν σε Σύνοδο της λέσχης Μπίλντερμπεργκ στον Καναδά. Ο Πάγκαλος μου είπε, υπάρχει αερομαχία (dogfight) πάνω από το Αιγαίο πολύ επικίνδυνη, μπορεί να υπάρξει σύγκρουση. Είπα στον Χόλμπρουκ να καλέσει τον αμερικανό αρχηγό του στρατού. Τηλεφώνησα στον τούρκο αρχηγό του στρατού. Ο Πάγκαλος κάλεσε τον έλληνα αρχηγό του επιτελείου. Άρχισαν να συνομιλούν και η αερομαχία σταμάτησε.

Επηρέασαν τα Ιμια σημαντικά τις σχέσεις Τουρκίας – Ελλάδας;

Είχαμε και άλλες πιο σοβαρές κρίσεις, όπως η Κύπρος. Τα Ιμια δεν ήταν μια σημαντική κρίση. Ηταν περιθωριακή. Το καλό που έκανε ήταν ότι κάναμε αυτή τη διακήρυξη και ξεκινήσαμε μια συμφιλιωτική συζήτηση. Ετσι, περάσαμε από μια πιθανή σύγκρουση στην αναζήτηση πλήρους ειρήνης με νομιμότητα και χωρίς προϋποθέσεις. Ηταν ένα ατύχημα που δημιούργησε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Premium Έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα
Ψηφίστηκε 14.01.26

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε εξάμηνη παράταση της ενημέρωσης για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Ελλάδα επεσήμανε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι, παρά τυχόν προσωρινές παύσεις, οι Χούθι διαθέτουν την ικανότητα, τα μέσα και - το σημαντικότερο - την πρόθεση να συνεχίσουν τέτοιες ενέργειες

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη
Πολιτική 05.01.26

Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη

Τι θα κάνει η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα και η κριτική στην τοποθέτηση Μητσοτάκη που αφήνει τη διεθνή νομιμότητα για «αργότερα»...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματία 01.01.26

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με την Ελλάδα να καθορίζει τις κινήσεις και στη σκιά των νέων δεδομένων που δημιουργεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19.01.26

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο