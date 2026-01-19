Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 09:01
Κίνηση στους δρόμους: Κλειστές λωρίδες λόγω έργων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης – Πού υπάρχουν προβλήματα
Αυτοδύναμη είναι σήμερα μόνο η ανάγκη πολιτικής αλλαγής
Editorial 19 Ιανουαρίου 2026 | 08:32

Αυτοδύναμη είναι σήμερα μόνο η ανάγκη πολιτικής αλλαγής

Η χώρα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να αντιστοιχεί και στη βούληση της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Spotlight

Στο πλαίσιο της συστηματικής προπαγάνδας στον τόνο «Μητσοτάκης ή χάος», που έχει ξεκινήσει πολύ πριν την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας, επανέρχεται και το επιχείρημα γύρω από την ανάγκη για αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η σκοπιμότητα της επιχειρηματολογίας αυτής είναι δεδομένη. Αυτή τη στιγμή η ΝΔ απέχει πολύ από το να έχει ελπίδα να πάρει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, αφού η μέγιστη πρόβλεψη που δίνουν οι δημοσκόποι είναι κάτω από το 30%. Παραμένει, όμως, το μόνο κόμμα που συγκεντρώνει ένα τέτοιο ποσοστό, την ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνουν αγώνα για να περάσουν το 10%.

Επομένως, σύμφωνα με αυτή την επιχειρηματολογία υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία και από όσους σήμερα ταλαντεύονται, έτσι ώστε να αποφευχθούν περιπέτειες και η χώρα να παραμείνει στην ίδια τροχιά. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να πάρει την εξουσία το «χάος», δηλαδή ένα συνονθύλευμα δυνάμεων της αντιπολίτευσης, σε μια εκδοχή διακυβέρνησης που θα έχει όλα τα προβλήματα των συμμαχικών κυβερνήσεων, σε μια χώρα που δεν έχει παράδοση στις κυβερνήσεις συνεργασίας.

Δεν έχω καμιά αντίρρηση ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα μας είναι αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Δηλαδή, κυβερνήσεις μίας παράταξης που παίρνει εντολή να εφαρμόσει ένα σαφές πρόγραμμα, υπό την ηγεσία ενός πρωθυπουργού που είναι και ο ηγέτης αυτής της παράταξης και άρα αυτός που παίρνει τις αποφάσεις στη βάση των επιλογών του και όχι στη βάση παζαριών με τους «κυβερνητικούς εταίρους». Ιστορικά, αυτό είναι το μοντέλο που έχουμε συνδέσει με τις περιόδους που η χώρα μας πραγματικά προόδευσε.

Όμως, αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν σημαίνει απλώς μονοκομματική κυβέρνηση ή κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό που ελέγχει το κόμμα του. Αυτή είναι μόνο μία πλευρά και όχι απαραίτητα η πιο σημαντική.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση σημαίνει ότι σε μια ορισμένη χρονικά στιγμή στη χώρα υπάρχει μία παράταξη αρκετά μεγάλη, ώστε να συσπειρώνει σημαντικό τμήμα της κοινωνίας και να εκπροσωπεί την κυρίαρχη μέσα στην κοινωνία επιθυμία για το προς τα που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Ακόμη και εάν δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα, έχει εκείνο το ποσοστό που αποτυπώνει πραγματική πολιτική κυριαρχία. Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι, επομένως, μια κυβέρνηση που εκπροσωπεί πραγματικά τη λαϊκή εντολή. Αυτό της δίνει ουσιαστική νομιμοποίηση αλλά και πραγματική κοινωνική υποστήριξη.

Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μια πραγματικά αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι, έχει μια ακλόνητη, προς το παρόν, κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έναν εντυπωσιακό έλεγχο σε όλους τους αρμούς του κράτους. Όμως, την ίδια στιγμή δεν αντιπροσωπεύει τη λαϊκή βούληση. Αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη μειοψηφία της κοινωνίας, συμπαγή αλλά μειοψηφία: αυτούς που αποτιμούν θετικά τις πολιτικές της και που θεωρούν ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκπροσωπεί τα κοινωνικά στρώματα που σε μεγάλο βαθμό έχουν ευνοηθεί από τις πολιτικές που εφαρμόζει. Και αυτά θα συνεχίσει να εκπροσωπεί και μέχρι τις εκλογές, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να δει και κάποια στρώματα να απομακρύνονται (αναλογιστείτε π.χ. το πώς αντιμετωπίζουν την κυβέρνηση οι αγρότες), χωρίς να μπορεί να διευρύνει την επιρροή της.

Ακόμη και η προσπάθειά της να προσεταιριστεί ένα πιο δεξιό ακροατήριο γίνεται στη βάση πρωτίστως της ακροδεξιάς ρητορικής και πολιτικής σε θέματα όπως το μεταναστευτικό και δεν είναι δεδομένο ότι θα ανακόψει τα κοινωνικά ρήγματα στην εκλογική της βάση. Και βέβαια όσο και να προσπαθήσουν να αυξήσουν την αποχή στις εκλογές, πάλι πολύ δύσκολα μπορεί να φτάσει – και ουσιαστικά και αριθμητικά – στην αυτοδυναμία.

Στην πραγματικότητα, εάν κάτι αυτή τη στιγμή έχει δυναμική αυτοδυναμίας είναι ένα ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στην συντριπτική πλειονότητα των αρνητικών αξιολογήσεων και των ενδείξεων βαθιάς δυσαρέσκειας, αλλά πρωτίστως στον τρόπο που σήμερα ένας κορμός κοινωνικών στρωμάτων στέκεται αρνητικά απέναντι στην κυβέρνηση, στην πραγματικότητα τα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας, αυτά που θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν σε μια διαφορετική πορεία της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο με όρους εκλογικούς αλλά και με όρους ουσιαστικής λαϊκής εντολής και νομιμοποίησης, η μόνη όντως αυτοδύναμη κυβέρνηση στη χώρα αυτή τη στιγμή, αλλά και όποτε γίνουν οι εκλογές, θα είναι μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί αυτό το αίτημα αλλαγής, θα απαντά στις αγωνίες της κοινωνίας για την έκρηξη της ακρίβειας και την οικονομική ανασφάλεια, θα ανοίγει το δρόμο για μια ανάπτυξη με μέλλον και βάθος, θα αποκαθιστά τη λειτουργία των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος.

Οτιδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένης τόσο της επένδυσης στην «αντιπολιτική» όσο και οποιασδήποτε προσπάθειας μέσω αλλεπάλληλων εκβιασμών ώστε να παραμείνει η ΝΔ στην εξουσία, με ή χωρίς τη στήριξη «προθύμων», απλώς θα παρατείνει τη σημερινή αναντιστοιχία διακυβέρνησης και λαϊκής βούλησης, ουσιαστικά θα αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας στη χώρα.

Βεβαίως, από την αναγκαιότητα μέχρι την πραγματικότητα υπάρχει μια απόσταση και όλες οι δυσκολίες της δημιουργίας εκείνων των σχημάτων που θα έχουν την αξιοπιστία που θα εμπνεύσει ξανά μια κοινωνία περισσότερο παρά ποτέ δύσπιστη απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Όμως, η αλλαγή ποτέ δεν είναι εύκολη.

Business
World
ΕΕ: Σχεδιάζει αντίποινα για Γροιλανδία με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

ΕΕ: Σχεδιάζει αντίποινα για Γροιλανδία με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Editorial
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κόσμος 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρκάς: Περί βλακείας
Social 19.01.26

Αρκάς: Περί βλακείας

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με έμπνευση τον Ντίτριχ Μπονχέφερ

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Σύνταξη
Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ
Κόσμος 19.01.26

Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί
Κόσμος 19.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί

Οι μαχητές του Ιβάν Μορδίσκο--πρόκειται για τον αρχηγό της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα--ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με άλλη ομάδα διαφωνούντων, υπό τον λεγόμενο Καλαρκά στην Κολομβία

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
