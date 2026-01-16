Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η χώρα χρειάζεται μια νέα ηγεμονία και όχι απλώς μια πιο ηχηρή αντιπολίτευση
Editorial 16 Ιανουαρίου 2026 | 08:49

Η χώρα χρειάζεται μια νέα ηγεμονία και όχι απλώς μια πιο ηχηρή αντιπολίτευση

Μόνο εάν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα πιστέψουν στη δυνατότητα ενός διαφορετικού δρόμου για τη χώρα θα υπάρξει πολιτική αλλαγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Spotlight

Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η διακύμανση – στο όριο του στατιστικού λάθους – υπέρ της κυβέρνησης σε μια δημοσκόπηση, που παρ’ όλα αυτά δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει να κάνει δημοσκοπικές χαμηλές πτήσεις, παρουσιάζεται ως ένδειξη μείζονος αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό και ως έκφραση εμπιστοσύνης στο κυβερνητικό έργο, λέει πολλά όχι μόνο για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ενημέρωση το φιλοκυβερνητικό μηντιακό οικοσύστημα αλλά και για την ίδια την κατάσταση του πολιτικού συστήματος.

Και ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή μόνο η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί να έχει ένα «ηγεμονικό πρόταγμα». Δηλαδή, να έχει μια κοινωνική βάση, στοιχεία ενός πολιτικού σχεδίου και να προσπαθεί να ασκεί την ηγεμονία, δηλαδή να εκπροσωπεί ευρύτερα στρώματα. Επιπλέον, εξακολουθεί να «θέτει την ατζέντα», δηλαδή να υποχρεώνει τους άλλους να τοποθετηθούν πάνω στις πρωτοβουλίες της, ακόμη και για να τις καταγγείλουν.

Προφανώς, η επιρροή της έχει «στενέψει», αλλά δεν παύει να είναι η πιο συμπαγής στο πολιτικό σκηνικό. Έχει έναν «σκληρό πυρήνα» στρωμάτων που έχουν ευνοηθεί άμεσα από τις πολιτικές της – ενίοτε όπως διαπιστώνουμε από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και με αθέμιτους τρόπους -, έχει στρώματα που θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλη πολιτική επιλογή και στρώματα που αντιμετωπίζουν με φόβο το ενδεχόμενο πολιτικής αλλαγής, γιατί στα μάτια τους αυτό φαντάζει ως κίνδυνος αποσταθεροποίησης. Και επιπλέον δεν έχει πρόβλημα να επενδύει στα φοβικά αντανακλαστικά που πάντα υπάρχουν σε κοινωνικά στρώματα, εκμεταλλευόμενη πρωτίστως την υπαρκτή ξενοφοβία και ανασφάλεια.

Και βέβαια στηρίζεται σε μια συστηματική χειραγώγηση της δημόσιας σφαίρας μέσα από ένα ολόκληρο μηντιακό οικοσύστημα, που ξεκινά από φιλικά ΜΜΕ, συχνά τροφοδοτημένα από την επιλεκτική διαχείριση της κρατικής διαφημιστικής δαπάνης, φτάνει μέχρι τρολ στο Διαδίκτυο, την «Ομάδα Αλήθειας» αλλά ακόμη και υπουργούς που συμπεριφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πολιτικοί ινφλουένσερ.

Σίγουρα, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στην κατάσταση του 2019 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρότι πέτυχε την έξοδο από τα μνημόνια στη συνείδηση της κοινωνίας παρέμενε ταυτισμένος με την προηγούμενη κατάσταση, με αποτέλεσμα να είναι η σημερινή κυβερνητική παράταξη αυτή που πρόβαλε ως ηγεμονικό πρόταγμα τη διεκδίκηση «κανονικότητας».

Αντιθέτως, σήμερα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία είναι απέναντι στην κυβέρνηση, με πολύ υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας για τις περισσότερες πτυχές της πολιτικής της και υψηλή απήχηση ενός αιτήματος πολιτικής αλλαγής.

Όμως, αυτό που απουσιάζει είναι ένα αντίπαλο ηγεμονικό πρόταγμα, που να μπορεί να εκπροσωπήσει – αφού τη μετασχηματίσει – αυτή τη δυσαρέσκεια και επιθυμία αλλαγής.

Μόνο που χωρίς ένα αντίπαλο ηγεμονικό πρόταγμα πολιτική εναλλακτική δεν φτιάχνεται.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ το 1981 δεν είπαν μόνο «Αλλαγή», υποσχέθηκαν εκδημοκρατισμό, αναγνώριση των ηττημένων του Εμφυλίου ως ισότιμων τμημάτων του έθνους, κοινωνική αναδιανομή, δημόσιο σύστημα υγείας, βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και υπερήφανη εξωτερική πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χρησιμοποίησε το αίτημα «κάθαρσης» ως εφαλτήριο το 1990 αλλά πρωτίστως διεκδίκησε να εκπροσωπήσει τη «νέα εποχή» – αν και όταν η κοινωνία κατάλαβε τι σήμαινε ο βαλκανικός νεοφιλελευθερισμός που τότε εκπροσωπούσε η ΝΔ, η μεταστροφή ήταν μεγάλη και γρήγορη. Στη δεκαετία του 1990 ο Κώστας Σημίτης κατάφερε να παρουσιάσει τον νεοφιλελευθερισμό ως εκσυγχρονισμό και να οικοδομήσει μια συμμαχία γύρω από ένα όραμα «να γίνουμε Ευρώπη» που βεβαίως στα χρόνια της κρίσης φάνηκε ότι ήταν «όραμα με δανεικά». Και αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Ακόμη και το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκπροσώπησε απλώς το «αντιμνημόνιο» αλλά ένα αίτημα δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και απαίτησης για παραγωγική ανασυγκρότηση, ουσιαστικά μια ιστορική αισιοδοξία.

Αντιθέτως, όταν το 2023, παρότι είχαν ήδη προηγηθεί τα Τέμπη και είχε ήδη υπάρξει μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, το μόνο ηγεμονικό πρόταγμα – έστω και με μικρότερη απήχηση – ήταν το «εμάς ξέρετε, εμάς εμπιστευτείτε» της ΝΔ, με δομική αδυναμία της αντιπολίτευσης να πείσει ότι έχει εναλλακτικό σχέδιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε για δεύτερη φορά νικητής.

Και αυτό μας φέρνει στο σημερινό πρόβλημα και στη σημερινή πολιτική κρίση.

Η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί ως προς την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά το δικό της ηγεμονικό πρόταγμα έχει εξαντληθεί. Ακόμη χειρότερα, ολοένα και περισσότερο δεν συσπειρώνει θετικά αντανακλαστικά, διεκδικήσεις, προσδοκίες, αλλά πρωτίστως την επιθυμία να μην αλλάξουν τα πράγματα, είτε από φόβο, είτε από συμφέρον.

Όμως, η πολιτική όπως και η φύση δεν πολυσυμπαθούν το κενό. Ακόμη και εάν η ηγεμονική απήχηση της ΝΔ υποχωρεί, στο τέλος, ακόμη και μετά από μια περίοδο αστάθειας, επειδή έχει συγκριτικά τη πιο συμπαγή βάση, θα εξακολουθεί να διεκδικεί την εξουσία, έστω και αναζητώντας «προθύμους» να τη στηρίξουν. Και στο τέλος θα τους βρει.

Εκτός και εάν υπάρξει ένα αντίπαλο ηγεμονικό πρόταγμα. Αυτό δεν μπορεί να είναι η διαμαρτυρία, η οργή, η αγανάκτηση. Γιατί αυτές οι εκδοχές πολιτικού θυμικού δημιουργούν μεν δυναμικές και κινητοποιούν, αλλά από μόνες τους δεν εκπροσωπούν μια πολιτική εναλλακτική.

Μόνο που αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με συνθήματα, ούτε σε επίπεδο «πολιτικής επικοινωνίας». Για να είναι αποτελεσματικό και όντως ηγεμονικό θα πρέπει να προκύπτει από αυτά που θέλουν τα κοινωνικά στρώματα που σήμερα ασφυκτιούν, ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος της γνώσης, η αγροτιά, η επιχειρηματικότητα που θέλει όντως να δημιουργήσει κάτι και όχι απλώς να «πιάσει την καλή». Να είναι εφικτό και να παραπέμπει σε διακυβέρνηση και όχι απλώς σε «όραμα». Να καλεί σε συμμετοχή και να ζητά από την κοινωνία να βάλει πλάτη. Να ενώνει στρώματα (αλλά και παρατάξεις) και να υπηρετεί ένα ήθος κοινού σκοπού και ευθύνης. Πάνω από όλα, να μπορεί να εξηγεί γιατί θα κάνει αυτή τη χώρα έναν καλύτερο τόπο, που δεν θα διώχνει τα παιδιά της και που θα κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν υπερήφανοι για αυτήν.

Οι κοινωνίες δεν είναι στατικές. Μετασχηματίζονται διαρκώς και μαζί μετασχηματίζονται και οι άνθρωποι. Οι αποτελεσματικότερες πολιτικές, αυτές που όντως οδηγούν κοινωνίες σε πρόοδο, είναι αυτές που προκύπτουν από τις ίδιες τις αναζητήσεις των ανθρώπων που συναποτελούν την κοινωνία, τις αγωνίες και τις ανάγκες τους. Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν πολιτικά σχήματα και προσωπικότητες που αναλαμβάνουν την ευθύνη να καθοδηγήσουν τις κοινωνίες σε αυτόν το μετασχηματισμό. Αφού πρώτα τις αφουγκραστούν και ακούσουν αυτά που πραγματικά απαιτούν, για να τα μετατρέψουν σε μέτρα, θεσμικές διαρρυθμίσεις, πολιτικές. Διαφορετικά, δεν μιλάμε για πρόοδο αλλά για ιστορική οπισθοδρόμηση. Και αυτός σήμερα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

inWellness
inTown
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Editorial
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Λωρίδα τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας
Δείτε χάρτη 16.01.26

Το Ισραήλ μετακινεί την Κίτρινη Γραμμή πιο βαθιά στη Γάζα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ ανακοινώνουν τη δεύτερη φάση εκεχειρίας

Το Ισραήλ σκότωσε δέκα Παλαιστίνιους στη Γάζα την Πέμπτη την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την ίδρυση του «Συμβουλίου Ειρήνης» χωρίς να αναφέρει ακόμα ποιοι θα συμμετάσχουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανοιχτοί δρόμοι, παραμονή των μπλόκων και στάση αναμονής αγροτών εν όψει της συνάντησης με Μητσοτάκη
Προετοιμασία 16.01.26

«Μπλόκα» με ανοιχτούς δρόμους - Σε στάση αναμονής οι αγρότες πριν τη συνάντηση στο Μαξίμου

Σε ένδειξη καλής θέλησης δεν θα πραγματοποιηθεί από τους αγρότες συλλαλητήριο στην Αθήνα, ωστόσο όπως τονίζουν οι αγρότες «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν»

Σύνταξη
Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι
1980 16.01.26

Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι

Πλέον, μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, το έργο της Ναν Γκόλντιν «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» καταγράφει έναν χαμένο κόσμο, ο οποίος όμως μοιάζει τόσο παρών όσο και όταν τον αντικρίσαμε πρώτη φορά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς
Μπάσκετ 16.01.26

NBA: Υπό διάλυση οι Μπακς, νέα βαριά ήττα από τους Σπερς

Σε ένα ματς που η διαφορά έφτασε έως και τους 39 πόντους, τελικά οι Μιλγουόκι Μπακς είναι και... χαρούμενοι που έχασαν μόλις με 18 (119-101) από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τα «Ελάφια» να συνεχίζουν τις πολύ κακές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Κίνα – Καναδάς: Οι πιέσεις από τον Τραμπ τους έφεραν πιο κοντά – Κάρνεϊ: «Νέα στρατηγική εταιρική σχέση»
Συνάντηση στο Πεκίνο 16.01.26

Οι πιέσεις από τον Τραμπ έφεραν πιο κοντά Κίνα και Καναδά - Κάρνεϊ: «Νέα στρατηγική εταιρική σχέση»

Οι σχέσεις ανάμεσα σε Κίνα και Καναδά εισήλθαν σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης το 2018 - Ωστόσο, η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η πολιτική που ακολουθεί, τα άλλα όλα

Σύνταξη
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων
Missing Alert 16.01.26

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

Ο Αλί Αμπντουλάχ έχει ύψος 1.50 μέτρων, έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε από δομή φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη είναι άγνωστο τι φορούσε

Σύνταξη
ΕΝΦΙΑ: Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον φετινό λογαριασμό – Οι δικαιούχοι
19+1 ερωταπαντήσεις 16.01.26

Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ - Οι δικαιούχοι

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ΕΝΦΙΑ μέσα από έναν οδηγό 20 ερωταπαντήσεων - Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου η προθεσμία - Η προϋπόθεση της ασφάλισης των κατοικιών για φυσικές καταστροφές το 2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Αγία Παρασκευή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι
Τραγική κατάληξη 16.01.26

Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι την περασμένη Δευτέρα

Ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 12 Ιανουαρίου και για τον εντοπισμό του είχε εκδοθεί Missing Alert - Τη σορό του εντόπισε η ομάδα Anubis που συμμετείχε στις έρευνες

Σύνταξη
Όρμπαν: Ακροδεξιοί ηγέτες τον προμοτάρουν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία – Το κοινό βίντεο
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο

Μια ντουζίνα ακροδεξιοί ηγέτες δείχνουν την υποστήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υστερεί στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνοντας κάθε συζήτηση συνεννόησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και απαντά στις αιχμές του Χάρη Δούκα ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν
Τι λένε αμερικάνικα ΜΜΕ 16.01.26

Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν

Τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της
Ελλάδα 16.01.26

Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της

Οι αστυνομικοί αναζητούν την 16χρονη στου Ζωγράφου, την ώρα που υπάρχουν μαρτυρίες και από άλλες περιοχές - Ερευνόνται και οι αναφορές για «ψυχολογική βία» από τους γονείς της

Σύνταξη
Κολομβία: Το ELN καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων και σε ετοιμότητα για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Το ELN στην Κολομβία καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων - «Να αντιμετωπίσουμε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ»

Η Κολομβία έχει μπει στο στόχαστρο του Τραμπ - Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα το ELN ζητά από τις υπόλοιπες ένοπλες οργανώσεις να ενωθούν κατά των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό
Προσλήψεις 16.01.26

Πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ - Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας και την ΥΠΑ - Μόνιμα εξεταστικά κέντρα και διευρυμένο μητρώο θεμάτων φέρνει ο 3ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027

Εύη Σαλτού
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο