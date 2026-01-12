Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026
Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία
Η αντιπολιτική δεν μπορεί να είναι η απάντηση – γιατί τότε απλώς θα έχουμε Μητσοτάκη για πάντα
Editorial 12 Ιανουαρίου 2026

Η αντιπολιτική δεν μπορεί να είναι η απάντηση – γιατί τότε απλώς θα έχουμε Μητσοτάκη για πάντα

Εάν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα, τότε δεν μπορούμε να μείνουμε στο πεδίο της αντιπολιτικής

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός της «αντιπολιτικής» είναι μεγάλος, και όχι μόνο στη χώρα μας. Ύστερα από μια μακρά περίοδο όπου τα κόμματα εξουσίας, είτε κεντροδεξιά είτε κεντροαριστερά, έπαψαν να είναι μεγάλα λαϊκά κόμματα που λογοδοτούσαν στην κοινωνική τους βάση και μετατράπηκαν επί της ουσίας σε εκλογικούς μηχανισμούς που διεκδικούσαν τη διακυβέρνηση για να εφαρμόσουν την ίδια νεοφιλελεύθερη πολιτική, εύλογο είναι μεγάλο μέρος των κοινωνιών να αποστρέφεται τους «επαγγελματίες της πολιτικής».

Αυτό στη χώρα μας είχε την ιδιαίτερη φόρτιση της περιόδου των μνημονίων που εξακολουθεί να αποτελεί ένα συλλογικό τραύμα που δεν έχει επουλωθεί, ιδίως όταν τραγωδίες όπως τα Τέμπη, που συγκεφαλαιώνουν την πραγματική περιφρόνηση των κοινωνικών αναγκών από το πολιτικό σύστημα, απλώς κάνουν την πληγή ακόμη πιο βαθιά.

Βεβαίως, την τάση προς την «αντιπολιτική» την τροφοδότησαν σε μεγάλο βαθμό και τα ίδια τα κόμματα στη χώρα μας ποικιλοτρόπως. Αρκεί να αναλογιστούμε όλες τις περιπτώσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών που επιλέχτηκαν για μια δημοφιλία που δεν την απέκτησαν από τον πολιτικό τους λόγο ή δράση, αλλά για άσχετους με την πολιτική λόγους, με αποτέλεσμα, πολύ συχνά, τα κόμματα να τρέχουν να «μαζεύουν τα σπασμένα» από τις πολιτικές «αστοχίες» των διάφορων προσωπικοτήτων που στρατολόγησαν, αντιμετωπίζοντας την πολιτική με όρους καθαρά επικοινωνιακούς και επιφανειακούς.

Σε αυτό το φόντο είναι που μπορούμε να κατανοήσουμε και φαινόμενα όπως ο πολιτικός σχηματισμός που περίπου έχει εξαγγείλει η Μαρία Καρυστιανού. Καταρχάς, ας σημειωθεί ότι είναι καλό ότι τον εξαγγέλλει τώρα, γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα να κριθεί έγκαιρα για τις πολιτικές της θέσεις. Δηλαδή, θα κριθεί για το πώς ένα αίτημα «κάθαρσης», που μπορεί να αγγίζει το θυμικό μιας κοινωνίας που επιθυμεί δικαιοσύνη, αλλά δεν συνοδεύεται από κανένα σαφές σχέδιο για το πώς η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί σε μια προοδευτική κατεύθυνση: με συγκεκριμένες απαντήσεις για την οικονομία, την εργασία, την υγεία, το κράτος, την παιδεία, την εξωτερική πολιτική, μπορεί όντως να προσφέρει εγγύηση ότι αυτό το αίτημα δικαιοσύνης θα γίνει πράξη.

Ιδίως όταν συνδυάζεται με μια συλλήβδην επίθεση στο σύνολο του πολιτικού προσωπικού, στο όνομα μιας λογικής «ούτε δεξιά ούτε αριστερά», που μπορεί να έλκει ένα πλατύ φάσμα πολιτών, από την άκρα δεξιά έως ανθρώπους που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον προοδευτικό χώρο, αλλά στην πράξη -και αυτό έχει αποδειχτεί, γιατί και άλλοι επένδυσαν στη μεταπολιτική και στο τέλος των ιδεολογιών- δεν αποτελεί εναλλακτική προοπτική για τη χώρα.

Γιατί κρίσιμα πράγματα καλό είναι να λέγονται με τη σαφήνεια που τους αναλογεί. Το αίτημα δικαιοσύνης για τα αδικοχαμένα θύματα των Τεμπών είναι πραγματικό και επιτακτικό. Όμως, δεν απαιτεί μόνο τιμωρία των ενόχων, αλλά και εκείνες τις αλλαγές στο κράτος και τους θεσμούς που δεν θα επιτρέψουν ξανά μια τέτοια κρατική ανευθυνότητα. Γι’ αυτό και δεν αρκεί η «κάθαρση» – όπως κάποτε δεν αρκούσε το να αποφασίσουμε και επισήμως, ακόμη και με την ενδεχόμενη βούλα του ΟΗΕ, ότι το ελληνικό χρέος ήταν επονείδιστο για να λυθεί το πρόβλημα του πώς το κράτος θα πλήρωνε μισθούς δασκάλων και γιατρών. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά που έχει ανάγκη η κοινωνία, δηλαδή καλύτερους μισθούς, υποδομές που να μην καταρρέουν, προστασία της αγροτιάς, καλύτερα σχολεία και νοσοκομεία, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, τότε πρέπει να μιλήσουμε για βαθιά πολιτική και κοινωνική αλλαγή.

Πάνω από όλα η επένδυση στην «αντιπολιτική» δεν πρόκειται να επιλύσει το πραγματικό δημοκρατικό πρόβλημα στη χώρα, αυτό που διαρκώς μας υπενθυμίζουν τα φιλοκυβερνητικά «πιστόλια»: το γεγονός, δηλαδή, ότι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα «θεσμικό» κόμμα εξουσίας (έστω και με μειοψηφική απήχηση και νομιμοποίηση), η Νέα Δημοκρατία – πιο σωστά ό,τι έχει απομείνει από αυτήν – την ώρα που το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, απέχει από το να αποτελεί απειλή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδιαρθρωθεί, το ΚΚΕ δεν θεωρεί ώριμες τις συνθήκες για σοβαρή διεκδίκηση της διακυβέρνησης και τα υπόλοιπα κόμματα απλώς διεκδικούν να «καρπωθούν» μέρος της δυσαρέσκειας για να ενισχύσουν το πολιτικό τους κεφάλαιο.

Κατανοώ ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα αυτό τίθεται με πραγματικούς όρους στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο τρόπος που ο Νίκος Ανδρουλάκης οργώνει τη χώρα για να δώσει το στίγμα μια αντιπολιτευτικής παρουσίας – παρά τη συστηματική υπονόμευση από το εσωτερικό του ίδιου του κόμματός του – σε αυτή την ανάγκη απαντά. Αντίστοιχα, το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας κινείται πιο ενεργητικά για την πανελλαδική δικτύωση και διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού με ορίζοντα την εμφάνιση με σαφείς θέσεις και πρόγραμμα στη ΔΕΘ, παραπέμπει στη διπλή επίγνωση της ανάγκης για μια εναλλακτική πολιτική πρόταση διακυβέρνησης, αλλά και στην ανάγκη αυτή να εμφανιστεί αφού το τοπίο έχει κάπως αποσαφηνιστεί, άρα αφού έχουν φανεί τα όρια των προτάσεων «αντιπολιτικής».

Από την άλλη μεριά, ο υπαρκτός κατακερματισμός, η δυσπιστία από όλους και προς όλους, η απουσία στην κοινωνία εκείνης της πολιτικοποίησης που θα πίεζε και τους πολιτικούς σχηματισμούς, αποτελούν πραγματικές δυσκολίες. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια διεργασία που δεν μπορούμε να τη σκεφτούμε ούτε με όρους «αυτοδιάλυσης» σχηματισμών που υπάρχουν, έχουν οργανωτική υπόσταση, μηχανισμό, παρουσία, ούτε, βεβαίως, αθροίσματος. Ούτε η διάλυση, ούτε η συγκόλληση μπορούν να διαμορφώσουν πραγματική συσπείρωση, προγραμματική παραγωγή, και κυρίως πρόταση διακυβέρνησης. Χρειάζονται πρωτότυποι δρόμοι, ωριμότητα και ευθύνη. Και πίεση από τον ίδιο τον κόσμο που αγωνιά για μια διαφορετική πορεία της χώρας.

Γιατί πολύ απλά μια κοινωνία πολλαπλά απογοητευμένη, πικραμένη, κουρασμένη και φοβισμένη, που συχνά το μόνο που θέλει είναι απλώς ένα αίσθημα ασφάλειας, μια κοινωνία μειωμένων προσδοκιών, έχει ανάγκη μια αντιπολίτευση και μια εναλλακτική πρόταση… μεγάλων προσδοκιών.

Από την απάντηση σε αυτήν την πρόκληση δεν θα κριθεί απλώς το μέλλον της χώρας. Θα κριθεί το εάν θα έχει μέλλον…

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 12.01.26

Πρεμιέρα σήμερα για τις χειμερινές εκπτώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων, τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης και κατ' ελάχιστον τις 20.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το ποσοστό αυξάνεται στο 4%.

Σύνταξη
Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ
Τεχνολογία 12.01.26

Πώς πέθανε ο έρωτας των millennials για το ίντερνετ

Οι millennials υπήρξαν οι πρωταγωνιστές της πρώιμης ψηφιακής εποχής και βίωσαν την μετάβαση από ένα διαδίκτυο κοινοτήτων και προσωπικών ιστολογίων σε ένα παγκόσμιο, αλγοριθμικά καθοδηγούμενο οικοσύστημα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;
Τεχνητή Νοημοσύνη 12.01.26

Ex Machina: Πόσο «επιστημονική φαντασία» είναι σήμερα η ταινία του 2014;

Όταν το Ex Machina βγήκε στις αίθουσες, έμοιαζε με ψυχρό tech-θρίλερ για το μέλλον. Δώδεκα χρόνια μετά, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί και σχεδιάζει, η ταινία του Άλεξ Γκάρλαντ μοιάζει λιγότερο προφητεία και περισσότερο ρεαλιστική αποτύπωση του παρόντος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
«Είναι τιμή μου» 12.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

Σύνταξη
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Δημογραφικό: Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας
Προσεχώς 12.01.26

Η ηλικιακή ομάδα που θα επωμιστεί τα μεγαλύτερα βάρη στην αγορά εργασίας

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό και το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται με τις νεότερες γενιές να αναμένεται να επωμιστούν σημαντικά βάρη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος
Συνάντηση αγροτών-πρωθυπουργού 12.01.26

Τα σκληρά δεξιόστροφα μπλόκα, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων και η τελευταία ζαριά του αγροτικού κινήματος

Στην πιο κρίσιμη στιγμή του βρίσκεται το μέλλον του αγροτοκτηνοτροφικού κινήματος με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να περιβάλλεται από προσδοκίες, αγκάθια αλλά και δυσκολίες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
