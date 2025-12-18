Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18 Δεκεμβρίου 2025 | 09:46

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Spotlight

Το πολιτικό σύστημα σήμερα στη χώρα μας είναι σε βαθιά κρίση. Από τη μια, έχουμε μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τη διαχείριση της κυβερνητικής εξουσίας με όρους διαμόρφωσης ενός «καθεστώτος», θεωρώντας ότι δημοκρατία είναι να κυβερνά εκπροσωπώντας την πιο συμπαγή μειοψηφία, την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας είναι απέναντί της. Από την άλλη, η αντιπολίτευση, σε όλες τις παραλλαγές της, αδυνατεί να προσφέρει πειστική εναλλακτική λύση και αντιμετωπίζεται από την κοινωνία με ακόμη μεγαλύτερη επιφύλαξη από ό,τι και η ίδια η κυβέρνηση.

Όλα αυτά παραπέμπουν σε μια συνολική απογοήτευση πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας από τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος γενικά και της ικανότητάς του να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας. Ουσιαστικά, σήμερα η πλειοψηφία της κοινωνίας δεν εμπιστεύεται την «επαγγελματική πολιτική».

Αυτό οδηγεί σε μεγάλο βαθμό στην αναζήτηση λύσεων που ανήκουν στο πεδίο της «αντιπολιτικής». Δηλαδή, σε πρωτοβουλίες και σχηματισμούς που θέλουν πρωτίστως να εκπροσωπήσουν αυτή την αντίθεση της κοινωνίας στον τρόπο που σήμερα οργανώνεται το πολιτικό σύστημα, αλλά όχι με όρους προσφοράς πραγματικά μιας εναλλακτικής πρότασης, αλλά επενδύοντας κυρίως στη διαμαρτυρία και στο θυμικό.

Πρόκειται, δηλαδή, για τον πειρασμό της δημιουργίας (και υποστήριξης) σχημάτων ή και προσωπικοτήτων που θα έχουν ως στίγμα το ότι «δεν εκπροσωπούν την παραδοσιακή πολιτική». Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή «κινημάτων πολιτών» ή την πρόταξη προσωπικοτήτων που κατεξοχήν αναδείχτηκαν στην κοινωνία των πολιτών.

Η διάσταση του να μπαίνουν στην πολιτική κοινωνικές δυνάμεις και άνθρωποι που δεν προέρχονται από το χώρο της επαγγελματικής πολιτικής, καταρχάς είναι σημαντική. Αποτελεί βασικό μηχανισμό ανανέωσης του πολιτικού συστήματος. Ιστορικά, μάλιστα, ήταν τα αριστερά κόμματα, ως πρωτίστως εργατικά κόμματα, που το έκαναν.

Όμως, το κλειδί βρίσκεται ακριβώς στο τι σημαίνει «μπαίνουν στην πολιτική». Δηλαδή, στο πεδίο της άρθρωσης ιδεολογικού στίγματος, της χάραξης πολιτικής, της διαμόρφωσης πολιτικού προγράμματος με όρους που να εκπροσωπούν την κοινωνία. Αυτό είναι σίγουρα ευκταίο και είναι ένας τρόπος για να βγούμε από την πολιτική κρίση.

Ωστόσο, ο «πειρασμός» στον οποίο αναφέρομαι δεν αφορά τέτοιες διεργασίες ανανέωσης. Αφορά πολιτικές πρωτοβουλίες ή διαθέσεις δημιουργίας σχημάτων όχι γύρω από ιδεολογίες ή προγράμματα, συνδυασμένα με τη γείωση στην κοινωνία, αλλά σχήματα που κατεξοχήν να εκπροσωπούν το «αντί» στην επίσημη πολιτική, τη διαμαρτυρία, την οργή, το συναίσθημα, και μάλιστα με όρους ιδιαίτερα ασαφείς ως προς το ιδεολογικό στίγμα ή και την ίδια την πολιτική στόχευση: δηλαδή με ασάφεια ως προς το τι θέλουν και τι μπορούν να κάνουν όσες και όσοι σκέφτονται με τέτοιους όρους και γιατί επιθυμούν να μεταφράσουν την κοινωνική δημοφιλία τους (που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην κρίση του πολιτικού συστήματος) σε πολιτική εκπροσώπηση.

Είναι όμως σαφές πως η ελληνική κοινωνία δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή απλώς κάποιους σχηματισμούς, που θα ακροβατούν ανάμεσα σε προοδευτικές και συντηρητικές θέσεις (εάν τελικά έχουν και εκπεφρασμένες θέσεις) και δεν θα αποσαφηνίζουν προς τα πού θέλουν να πάνε, και εν τέλει απλώς θα λειτουργούν, ακόμη και εάν έχουν απήχηση, ως συμπτώματα και όχι ως προτάγματα. Πειράματα μεταπολιτικής και αντιπολιτικής είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν και δεν προσέφεραν ακριβώς ούτε λύσεις, ούτε όραμα, ούτε αναβάθμισαν το επίπεδο της πολιτικής.

Θέλω να πω τα συμπτώματα της πολιτικής και κοινωνικής κρίσης τα ξέρουμε, τα είδαμε από τις τεράστιες διαδηλώσεις για τα Τέμπη, έως τη δημοσκοπική καταδίκη της κυβέρνησης.

Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι μια διέξοδο για τη χώρα. Και διέξοδος σημαίνει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να μπορεί να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν την αναδιανομή, την ανασυγκρότηση του κράτους, τη λειτουργία των θεσμών, την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και που σε αυτή τη βάση να κάνουν την κοινωνία να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στην πολιτική και να κινητοποιηθεί.

Αυτό, ακόμη και με τις καλύτερες των προθέσεων, δεν μπορούν να το κάνουν αντι-κόμματα, κόμματα-κραυγές ή κόμματα-συμπτώματα. Γιατί ακόμη και εάν θα έχουν απήχηση δεν θα έχουν ούτε τις δομές, ούτε τους θεσμούς για να παράγουν πολιτική και πρόγραμμα διακυβέρνησης και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα λειτουργήσουν ως καταλύτες, στη χειρότερη θα προλειάνουν το έδαφος για πιο συντηρητικές (και αυταρχικές) λύσεις.

Αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο συλλογικές προσπάθειες, που θα έχουν δυναμική από τα κάτω, αλλά θα παίρνουν θέση και στις βασικές διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν στην κοινωνία και ταυτόχρονα θα προσπαθούν να κάνουν την κραυγή λόγο και να μετατρέψουν την οργή σε πολιτική δράση και το πένθος σε ελπίδα ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Με γνώμονα τα αιτήματα των κινημάτων, την επιστημονική γνώση αλλά και την πείρα στην αναμέτρηση με τη διακυβέρνηση.

Σημαίνει αυτό ότι κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει «να κάτσουν στα αυγά τους»; Ή ότι μόνο όσοι έχουν πολιτική εμπειρία θα πρέπει να κάνουν πολιτική; Όχι, αλλά την ίδια στιγμή ο καθένας και καθεμιά θα πρέπει να σκεφτούν ποια είναι η ευθύνη τους και ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά τους. Και τότε θα συνειδητοποιήσουν ότι εάν κατάφεραν να παίξουν καταλυτικό ρόλο ώστε να διαμορφωθεί μια κοινωνική δυναμική και κατάφεραν να κινητοποιήσουν ανθρώπους και να τους κατεβάσουν στο δρόμο σε μερικές από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της ελληνικής ιστορίας, συμβάλλοντας ώστε το αίτημα για δικαιοσύνη να γίνει κεντρικό, τότε ίσως αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος που τους αναλογεί, η πραγματική ιστορική τους ευθύνη.

Γιατί, εάν θέλουμε να αλλάξει σελίδα η χώρα, χρειαζόμαστε και αξιόπιστες πολιτικές προτάσεις και ισχυρή και δραστήρια κοινωνία των πολιτών. Και αυτό δεν εξυπηρετείται πάντα με τη μεταπήδηση από το ένα πεδίο στο άλλο. Ούτε από την επένδυση, επί της ουσίας, σε μια αντιπολιτική που θα εκπροσωπεί την οργή και το πένθος αλλά όχι την εμπιστοσύνη στο μέλλον.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Τσάι & καφές: Πώς επηρεάζουν την υγεία των οστών των γυναικών

Πολιτική
Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Editorial
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
Σύνοδος Κορυφής 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου: «Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες»
«Αδιέξοδο» 18.12.25

«Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες» - ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου

Πυρά ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση για την τροπολογία που αφορά δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τα funds μένουν ανέγγιχτα και οι καταναλωτές καλούνται να σηκώσουν τα βάρη, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης

Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

Σύνταξη
Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
«Απρόβλεπτες συνέπειες» 18.12.25

Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Σύνταξη
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις κατηγορίες για κακοποίηση
Ελλάδα 18.12.25 Upd: 12:14

«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις κατηγορίες για κακοποίηση

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε μέσω του δικηγόρου του στις εναντίον του κατηγορίες για κακοποίηση, Τι αναφέρει η μήνυση και ολόκληρη η ανακοίνωση.

Σύνταξη
TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake
English edition 18.12.25

TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake

TotalEnergies said it has completed the sale of a 50% stake in its Greek portfolio of wind and solar assets, with a combined capacity of 424 megawatts, to Asterion Industrial Partners.

Σύνταξη
Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνώρισε πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό
Πολιτική 18.12.25

Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά, η διαγραφή και το χρονικό με το επεισόδιο ξυλοδαρμού. Αυτόπτης μάρτυρας καίει τον Νίκο Παππά «Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο» αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Στην Αλεξανδρούπολη 18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο