Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 10:04
Τεράστιο μποτιλιάρισμο στον Κηφισό μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08 Ιανουαρίου 2026 | 08:41

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Spotlight

Εδώ και αρκετά χρόνια υποτίθεται ότι αυτό που αναζητείται είναι το «νέο» στην πολιτική. Δηλαδή, σχήματα και πρόσωπα που να μην θυμίζουν τους «επαγγελματίες της πολιτικής», να μη χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές «πολιτικού μάρκετινγκ», να μην έχουν να κάνουν με τις παραδοσιακές μορφές πολιτικής φιλοδοξίας, να μην καταφεύγουν σε παραλλαγές «πολιτικής κοκορομαχίας». Και όντως, εάν κανείς κοιτάξει τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, θα δει αυτή την απογοήτευση από το πολιτικό σύστημα και όλες τις πτέρυγές του και την αναζήτηση νέων πολιτικών μορφών.

Στην πραγματικότητα το αίτημα αυτό, αντιστοιχεί στην ανάγκη μιας «νέας μεταπολίτευσης», δηλαδή μιας επανίδρυσης της δημοκρατίας και των θεσμών που την υποστηρίζουν, ώστε να επανέλθει στο προσκήνιο η πολιτική ευθύνη, η λογοδοσία, η ανιδιοτελής προσήλωση στο πραγματικό κοινωνικό συμφέρον. Στοιχεία που έχουν γίνει περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία ύστερα από τη συστηματική και κυνική διεκδίκηση ασυλίας που πρόκρινε – και συνεχίζει να προκρίνει – η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως γύρω από τις μεγάλες ευθύνες της για την τραγωδία των Τεμπών.

Μόνο που όποιος θέλει να εκπροσωπήσει αυτό το αίτημα για μια σχέση της κοινωνίας με τη δημοκρατική πολιτική, θα πρέπει να υιοθετήσει στην πράξη πρακτικές και τρόπους που να αναλογούν σε αυτή τη νέα πολιτική ηθική που υποτίθεται ότι πρεσβεύει.

Αναρωτιέται έτσι κανείς σε ποια νέα σχέση με την πολιτική και σε ποια νέα πολιτική ηθική αναλογούν πρακτικές όπως η «υφαρπαγή» ευρωβουλευτών που έχουν εκλεγεί με συγκεκριμένα κόμματα, προγράμματα και δεσμεύσεις έναντι ψηφοφόρων, αλλά δεν έχουν πρόβλημα να «μεταφέρουν» την έδρα τους, ως εάν να ήταν κινητή πολιτική τους περιουσία. Ούτε είναι ιδιαίτερα «νέα» η «δημιουργική ασάφεια» σε σχέση με την ιδεολογική τοποθέτηση, ή ρητορική «ούτε δεξιά ούτε αριστερά» που έχει αποτελέσει το σήμα κατατεθέν πλήθους κόμματων, συνήθως «λαϊκίστικών» κάποιες φορές ακροδεξιών», που προσπάθησαν να πείσουν ότι φέρνουν «κάτι νέο». Και βέβαια δεν αντιστοιχεί ακριβώς σε μια λογοδοσία έναντι της κοινωνίας η πρωτίστως επικοινωνιακή προσέγγιση, ούτε είναι ιδιαίτερα «νέα» η επένδυση στο συναίσθημα, παρά στην προσπάθεια να διατυπωθεί μια αναγκαία νέα πρόταση διακυβέρνησης, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφές πολιτικό περιεχόμενο.

Ένα νέο ήθος σήμερα θα σήμαινε πρώτα από όλα σαφείς πολιτικές θέσεις που να εξηγούν πώς η χώρα θα αποκτήσει βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, προτάσεις για ζητήματα όπως η ακρίβεια και το στεγαστικό, συγκεκριμένες θέσεις για τη θωράκιση των θεσμών και προφανώς μια νέα έμφαση στη δημοκρατική συμμετοχή. Ένα νέο ήθος θα παραμέριζε την παραδοσιακή «μεσσιανική» σχέση του ηγέτη με τη βάση, προς όφελος θεσμών δημοκρατικής πολιτικής λειτουργίας. Και βέβαια θα εξηγούσε σε ποια κατεύθυνση διεκδικεί να ασκήσει τη διακυβέρνηση.

Διαφορετικά δεν είμαστε στη σφαίρα του «νέου», αλλά του πολύ παλιού. Αυτού από το οποίο προσπαθούμε χρόνια να ξεφύγουμε και το οποίο μας οδήγησε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη σημερινή κατάσταση.

Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όσες και όσοι αποφασίζουν να κατέβουν στην πολιτική αρένα αναγκαστικά κρίνονται πλέον ως πολιτικοί. Ως προς αυτό που κάνουν και ως προς τον τρόπο που επιλέγουν να το κάνουν. Ως προς τις θέσεις και τις επιλογές τους. Ως προς τον λόγο και την ιδεολογία τους. Ως προς τη στάση και την πρακτική τους στη δημόσια σφαίρα. Και με την υπενθύμιση πως όταν κάποια ή κάποιος κάνει το πέρασμα από τη δράση στην κοινωνία των πολιτών, στην «κεντρική πολιτική», δεν εκπροσωπεί πια ένα μεγάλο κίνημα, αλλά μια πολιτική κατεύθυνση. Τα κινήματα καλό – για τα ίδια και για τη δημοκρατία – είναι να παραμένουν αυτόνομα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Editorial
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ήπειρος: Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ζημιές από ανεμοστρόβιλο
Ελλάδα 08.01.26

Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Ζημιές από ανεμοστρόβιλο

Η Ήπειρος επλήγη και από ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι - Πολιτική προστασία και δήμοι επιχειρούν με 40 μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα – Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Ελλάδα 08.01.26

Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα στον Γιώργο Παπαδάκη - Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
«Τον ψάχνω παντού» 08.01.26

Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη - «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της
Πολιτική 08.01.26

Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Στο νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ομπρέλα της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που πρωτοστάτησε στους ελέγχους για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει στο.... πρωτόκολλο, προφανώς ως... τιμωρία για τη δράση της.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Τι λέει ο δικηγόρος του 08.01.26

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν κακιά στιγμή» - Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες

Ο 16χρονος «δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία» λέει ο δικηγόρος του για την υπόθεση στις Σέρρες και ότι «δεν ήταν παραβατικός έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα»

Σύνταξη
«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola
Ποδόσφαιρο 08.01.26

«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποθεώθηκε για ακόμη μια φορά από την «A Bola» παρότι η Μπενφίκα ηττήθηκε από την Μπράγκα με 3-1 εντός έδρας και αποκλείστηκε από το Σούπερ Καπ.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 08.01.26

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Μπακς με 120 -113 – Φοβερή εμφάνιση από τον Κάρι (31π.), δεν ήταν αρκετή για τα Ελάφια η εξαιρετική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο (34π.)

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο