Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το κρίσιμο σήμερα δεν είναι «τι θέλει ο λαός», αλλά ποιες επιλογές του προσφέρονται
Editorial 26 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Το κρίσιμο σήμερα δεν είναι «τι θέλει ο λαός», αλλά ποιες επιλογές του προσφέρονται

Το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν προσφέρει στους πολίτες εναλλακτικές επιλογές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

«Αυτό θέλει ο λαός». Αυτή είναι η συνηθέστερη δικαιολογία -μαζί με την υπενθύμιση ότι η κυβέρνηση προέκυψε από τη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών- όσων θέλουν να υποστηρίξουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική πορεία μιας χώρας, ακόμη και όταν γίνεται καταφανές ότι ο λαός στην πλειονότητά του απορρίπτει πλέον τις κυβερνητικές επιλογές. Συνήθως, συνοδεύεται από την υπόδειξη του αποτελέσματος των τελευταίων εκλογών και της επισήμανσης ότι αυτές αναγκαστικά νομιμοποιούν την κυβέρνηση που τις κέρδισε και έτσι βρίσκεται στην εξουσία. Κάποιες φορές δε αυτή η επιχειρηματολογία συμπληρώνεται από την υπόμνηση ότι ακόμη και εάν στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αποδοκιμασία αυτής της κυβέρνησης, δεν παύει να είναι «αυτή που ήθελε ο λαός». Βεβαίως, κανείς από αυτούς δεν τολμά να παραθέσει τα «αποδεικτικά» που νομιμοποιούν την κυβέρνηση με το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις με τις οποίες κέρδισε η κυβέρνηση την εμπιστοσύνη του λαού, έστω όσων πήγαν να ψηφίσουν.

Στην πραγματικότητα το «τι θέλει ο λαός» είναι δύσκολο να το προσδιορίσουμε. Οι κοινωνίες είναι σύνθετα και δυναμικά σύνολα. Οι προσδοκίες και οι επιθυμίες καθορίζονται από τους όρους κάθε συγκυρίας και κυρίως το τι φαντάζει εφικτό και τι όχι. Και βέβαια δεν θέλει όλη η κοινωνία τα ίδια, γιατί δεν είναι ενιαία, αλλά διαπερνιέται από αντιθέσεις.

Ωστόσο, μπορούμε να πούμε – αναλαμβάνοντας το ρίσκο μιας αναγκαστικής απλούστευσης – ότι σε γενικές γραμμές αυτά που ζητούν οι άνθρωποι είναι λίγο πολύ δεδομένα. Θέλουν να έχουν μια δουλειά με αξιοπρεπείς συνθήκες και από την οποία να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν μια κατοικία της προκοπής, να μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, να σχεδιάσουν με σχετική ασφάλεια το μέλλον. Θέλουν να έχουν καθολική δημόσια κάλυψη υγείας και ένα ποιοτικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς να χρειάζεται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να σπουδάσουν. Θέλουν να βρεθεί ένας τρόπος να ανακοπεί η κλιματική καταστροφή και να μην αγωνιούν εάν τα παιδιά τους θα μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα από τους ίδιους. Θέλουν ένα κράτος που να λειτουργεί, να λύνει και όχι να δημιουργεί προβλήματα, να είναι εκεί όταν το χρειάζονται σε δύσκολες καταστάσεις. Θέλουν να μην νιώθουν ανασφάλεια και να αισθάνονται ότι η χώρα τους δεν απειλείται. Και θέλουν πολιτικούς που να τους λένε την αλήθεια ώστε να ξέρουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα.

Μόνο που το πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι να συμφωνήσουμε τι θέλει ο λαός – άλλωστε, καμία από τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις δεν θα διαφωνούσε ότι αυτά θέλει – αλλά το εάν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολιτικές επιλογές που να αναλογούν στις ανάγκες του και που να τον κάνουν να πιστέψει ότι όντως μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο αύριο.

Και αυτό το πρόβλημα έχει πάρει πια την ακόλουθη μορφή: έχουμε μόνο ένα κόμμα διακυβέρνησης, τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μόνο το κόμμα που σήμερα είναι στην εξουσία μπορεί να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και να της πει: «θα κυβερνήσουμε με αυτόν τον τρόπο και αυτό το πρόγραμμα». Όλα τα άλλα κόμματα επί της ουσίας δεν μπορούν να το κάνουν. Το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνητικές προτάσεις, ο αρχηγός του και η ηγετική ομάδα δουλεύουν σκληρά, ωστόσο στο εσωτερικό του υπάρχουν πάντα οι «πρόθυμοι και χρήσιμοι» και στο χώρο των Μέσων οι «ειδικοί» που επιδιώκουν να είναι και να αντιμετωπίζεται ως κόμμα που θα συμπλήρωνε μια κυβερνητική πλειοψηφία και δεν θα αποτελούσε τον πυρήνα της. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε κυβέρνησε, αλλά σήμερα είναι ένα μικρό αντιπολιτευτικό κόμμα, όπως και η Νέα Αριστερά, το δε ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει τις προϋποθέσεις που θέτει. Άλλοι σχηματισμοί ούτως ή άλλως δεν μπαίνουν καν στον κόπο να εξηγήσουν ποιο είναι το κυβερνητικό τους πρόγραμμα και τους αρκεί να διεκδικούν να είναι κόμματα και προσωπικότητες που εκπροσωπούν την οργή και τη διαμαρτυρία.

Βεβαίως, την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα διακυβέρνησης, είναι και εξαιρετικά αντιδημοφιλής. Και όχι αδικαιολόγητα: χρεώνεται την έκρηξη του κόστους ζωής, μια ανάπτυξη που συμβαδίζει με την ανισότητα και έχει ημερομηνία λήξης (μια που βασίζεται σε κοινοτικές ενισχύσεις που δεν θα υπάρχουν εσαεί), την υπονόμευση της δημόσιας υγείας και παιδείας, τις ευθύνες για την τραγωδία στα Τέμπη, τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ και μια συνολική περιφρόνηση των θεσμών. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας την αποδοκιμάζει και ότι οι πολίτες θέλουν πολιτική αλλαγή (και ολοένα περισσότερο και πρόωρες εκλογές). Υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν μια κυβέρνηση που θα κατέρρεε. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι όλα δείχνουν ότι εάν γίνονταν εκλογές θα έπαιρνε λιγότερο από 30%, πιο κάτω, δηλαδή, και από όσο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός, με τις «κρυφές» δημοσκοπήσεις (που περιλαμβάνουν κόμμα Τσίπρα, κόμμα Καρυστιανού και ενδεχομένως κόμμα Σαμαρά), να ρίχνουν το ποσοστό κοντά στο 18%.

Κάποιοι καλοθελητές ήδη διατυπώνουν το επιχείρημα – και το βλέπει κανείς σε αρκετά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ – ότι ακόμη και έτσι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται στις δημοσκοπήσεις (καθώς οι πολίτες αποδοκιμάζουν και την αντιπολίτευση) και είναι το μόνο κόμμα διακυβέρνησης, σημαίνει ότι άλλη επιλογή δεν υπάρχει και οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο «θα έριχνε τη χώρα ξανά στα βράχια».

Οι τοποθετήσεις αυτές, ας μην γελιόμαστε, δεν αποτυπώνουν μόνο – ούτε και κυρίως – το γεγονός ότι ορισμένοι «διαμορφωτές κοινής γνώμης, παρασυρμένοι από τον νεοφιλελεύθερο και φιλοκυβερνητικό τους οίστρο, είναι έτοιμοι να ξεχάσουν ότι λαϊκή κυριαρχία σημαίνει ότι μια κυβέρνηση όντως ψηφίζεται από την κοινωνία. Κυρίως επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα κλίμα ότι δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή, με σκοπό είτε να αποθαρρύνουν ψηφοφόρους από το να ψηφίσουν γενικά (άλλωστε η αποχή πάντα ευνοεί το κόμμα που προηγείται στις εκλογές), είτε να τους κάνουν να ψηφίσουν ξανά Νέα Δημοκρατία από φόβο για την αβεβαιότητα.

Ο σκοπός απλός. Να περάσει το μήνυμα ότι από τη μια είναι το «κόμμα της σταθερότητας και της τάξης», αντιδημοφιλές ίσως αλλά ταυτόχρονα το μόνο ικανό να διατηρήσει τα πράγματα όπως έχουν τώρα, και από την άλλη «τα κόμματα του χάους».

Και αυτό ακριβώς ορίζει το πραγματικό επίδικο σήμερα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Που δεν είναι να εκφραστεί η οργή και ο θυμός – σε τελική ανάλυση αυτά εκφράστηκαν με τον πιο υποδειγματικά παλλαϊκό τρόπο στα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Αλλά να υπάρξουν ξανά επιλογές.

Ουσιαστικά, η πρόκληση είναι να «εφευρεθεί» εκ νέου η δημοκρατία. Δηλαδή να αποκτήσουμε ξανά ένα πολιτικό σύστημα όπου όταν έρθει η ώρα της κάλπης ο πολίτης θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικές προτάσεις διακυβέρνησης και άρα η αντίθεση στη σημερινή κυβέρνηση να εκφραστεί με την υπερψήφιση ενός εναλλακτικού κυβερνητικού προγράμματος πιο κοντινού στις βασικές κοινωνικές ανάγκες, αλλά και ενός πολιτικού σχηματισμού που θα είναι αξιόπιστος ως προς τις δεξιότητες, την εντιμότητα και την αποτελεσματικότητα των στελεχών του (και αυριανών υπουργών) και της ικανότητάς τους να εκπροσωπούν τη σωρευμένη γνώση και εμπειρία που υπάρχει στην κοινωνία.

Γνωρίζω ότι αρκετές φωνές από το χώρο της αντιπολίτευσης θα πουν: «μα αυτό ακριβώς κάνουμε». Με όλη την εκτίμηση που τρέφω για αρκετούς ανθρώπους που ανήκουν στην αντιπολίτευση, η απάντηση είναι ότι δεν το κάνουν. Κάνουν αντιπολίτευση, αρκετές φορές εύστοχη, βοηθούν όντως την κοινωνία να καταλάβει γιατί κάποια μέτρα είναι αντιλαϊκά, μετατρέπουν ενίοτε τον θυμό σε άμεση διεκδίκηση. Όμως, δεν προσπαθούν πραγματικά να επεξεργαστούν την εναλλακτική. Δεν σκέφτονται με όρους διακυβερνησιμότητας. Ούτε πολιτεύονται με το κριτήριο μιας πλειοψηφικής δυναμικής. Μπορεί να παρασύρονται από την καθημερινή τριβή με την αντιπολιτευτική δουλειά. Μπορεί να βολεύονται στο πώς έχουν μάθει να κάνουν πολιτική. Όμως, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: δεν προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές στην κοινωνία.

Η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη μια ακόμη φωνή με την οποία να ταυτιστεί. Ούτε απλώς ένα ακόμη ψηφοδέλτιο να επιλέξει. Ούτε καν μια ενότητα – ως άθροισμα – όσων σήμερα είναι αντιπολιτευόμενοι.

Έχει ανάγκη μια πολιτική διαδικασία που να διαμορφώνει ένα νέο ηγεμονικό πρόταγμα, όχι απλώς ως σύνθημα ή αίτημα, αλλά ως επεξεργασμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης για μια διαφορετική πορεία της χώρας που να συνδυάζεται με πρόσωπα που να εγγυώνται την αξιόπιστη εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος. Μόνο έτσι θα σπάσει η σημερινή δυσπιστία απέναντι στην ίδια την πολιτική και θα μπορέσει η κοινωνία να κινητοποιηθεί, αλλά και να κατανοήσει τι πραγματικά είναι εφικτό και τι όχι, σε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σε κυβερνώντες και κυβερνώμενους.

Με αυτό πρέπει να αναμετρηθούν όσοι πιστεύουν ότι εκπροσωπούν την εναλλακτική και σε αυτή τη βάση να κάνουν την δική τους πορεία προς τον λαό, ώστε να ξανασυναντηθούν με μια κοινωνία που εάν ζητάει τελικά κάτι, αυτό είναι να αποκτήσει ξανά υψηλές προσδοκίες, να νιώσει δηλαδή ότι έχει δικαίωμα στο όνειρο και την ελπίδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Markets
Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Editorial
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
Μπάσκετ 26.12.25

Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 119-96 στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μάβερικς (126-116).

Σύνταξη
Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
Planet Travel 26.12.25

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σύνταξη
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο