Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταλάβει ότι δεν τους θέλει πια ο λαός
Editorial 19 Δεκεμβρίου 2025 | 09:20

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν καταλάβει ότι δεν τους θέλει πια ο λαός

Οι δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας καθιστούν σαφές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει την ουσιαστική νομιμοποίηση από τη μεριά της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Spotlight

Εάν κανείς διαβάσει το φιλοκυβερνητικό ενημερωτικό οικοσύστημα, θα πιστέψει ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι πανίσχυρη, κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό, και προχωρά ακάθεκτη να αλλάξει τη χώρα. Ο ίδιος αλαζονικός τόνος αποτυπώνεται συχνά πυκνά στη ρητορική των υπουργών, που μιλούν λες και η κυβερνητική παράταξη έχει σύμβαση αορίστου χρόνου με την εξουσία.

Μάλιστα, η κυβέρνηση παρουσιάζεται όχι μόνο ως παντοδύναμη αλλά και ως ένα διαρκές success story. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πόσο έχει επενδύσει η κυβέρνηση και τα φιλικά σε αυτή ΜΜΕ στην «εθνική επιτυχία» της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup, παραβλέποντας βεβαίως ότι το συγκεκριμένο όργανο στη μνήμη της ελληνικής κοινωνίας είναι συνδεδεμένο με τα μνημόνια και τις χειρότερες στιγμές της Ευρώπης.

Μόνο που αυτή η εικόνα ενός διαρκούς success story αφορά αποκλειστικά την ηγεσία της ΝΔ και ένα στενό ακροατήριό της. Γιατί εάν κανείς κοιτάξει τις δημοσκοπήσεις θα διαπιστώσει ότι ως κάθε άλλο παρά επιτυχημένη την αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Για την ακρίβεια, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια ολοένα και μεγαλύτερη αποδοκιμασία της κυβέρνησης. Οι αρνητικές γνώμες σταθερά υπερβαίνουν τα δύο τρίτα, οι θετικές γνώμες ταυτίζονται με το στενό κομματικό ακροατήριο, ο πρωθυπουργός διαρκώς υπολείπεται του «Κανένα» ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Και δεν είναι απλώς ότι η κοινωνία είναι δυσαρεστημένη με μια κυβέρνηση (κάτι που ισχύει ίσως για τις περισσότερες πρόσφατες κυβερνήσεις). Είναι ότι ρητά θέλει τα πράγματα να αλλάξουν. Αυτό δείχνει το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις έχει σαφή πλειοψηφία το αίτημα πολιτικής αλλαγής, ενώ πλέον προηγείται και το αίτημα για πρόωρες εκλογές έναντι της πολιτικής σταθερότητας. Δηλαδή, η πλειοψηφία των πολιτών θα ήθελε να γίνουν πρόωρες εκλογές για να απαλλαγεί από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αυτή η δυσαρέσκεια και κρίση νομιμοποίησης δεν είναι απλώς ένα πολιτικό «αντανακλαστικό». Έχει να κάνει και με συγκεκριμένες πολιτικές. Στο πυρήνα της δυσαρέσκειας βρίσκεται η ακρίβεια και η κατάσταση της οικονομίας, κοινώς η κρίση κόστους ζωής, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής κρίσης. Όμως, οι πολίτες πλέον αναφέρουν ως λόγους, σε υψηλά ποσοστά μάλιστα, την κρίση των θεσμών και τη διαφθορά.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία: τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε έναν κυνισμό να εμπεδώνεται στην κοινωνία και τα θέματα θεσμών να μην έχουν την ίδια βαρύτητα. Φάνηκε αυτό όταν μάθαμε ότι είχε οργανωθεί από το Μέγαρο Μαξίμου σύστημα παρακολουθήσεων δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, πολιτικών, δικαστών, υπουργών, αλλά αυτό δεν έριξε την κυβέρνηση (παρότι, τηρουμένων των αναλογιών, το Predatorgate ήταν το ελληνικό Watergate).

Όμως, φαίνεται ότι η προσπάθεια εξασφάλισης ασυλίας για τα Τέμπη και ο οχετός που αποκαλύπτεται για το πώς είχε στηθεί ένα κομματικό πάρτι διασπάθισης κοινοτικών επιδοτήσεων γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής των πολιτών και πλέον η κυβέρνηση «πιστώνεται» μεγάλο βαθμό διαφθοράς και περιφρόνηση για τους θεσμούς. Στοιχείο που κάνει την κοινωνία ακόμη πιο εχθρική απέναντί της.

Το τελευταίο διάστημα, σχηματικά από τη ΔΕΘ και μετά η κυβέρνηση έχει «παίξει τα ρέστα της», δηλαδή έχει εξαγγείλει «παροχές», έχει – υποτίθεται – στηρίξει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, έχει υπερπροβάλει ότι έχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από ό,τι η υπόλοιπη Ευρωζώνη, έχει διαφημίσει την εκλογή Πιερρακάκη. Και όμως παρ’ όλα αυτά η κοινωνία όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται αλλά απομακρύνεται από τη Νέα Δημοκρατία.

Και σαν μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση βλέπει ότι η κοινωνία όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει τις κοινωνικές κινητοποιήσεις, πρώτα και κύρια αυτή των αγροτών, αλλά τις υποστηρίζει κιόλας, πράγμα που σημαίνει ότι πολύ πιο δύσκολα θα μπορέσει να σπάσει τα μπλόκα και εάν το κάνει θα έχει ακόμη μεγαλύτερο κόστος.

Αυτό σημαίνει ότι το ρήγμα ανάμεσα στην πλειοψηφία της κοινωνίας και τη Νέα Δημοκρατία έχει γίνει πια μη αντιστρέψιμο. Είναι μια κυβέρνηση που εκπροσωπεί περίπου το ένα τέταρτο της κοινωνίας και δεν έχει την ουσιαστική νομιμοποίηση να αποφασίζει για το μέλλον της χώρας.

Στην πραγματικότητα, με αυτούς τους δημοσκοπικούς δείκτες αποδοκιμασίας και απονομιμοποίησης, κανείς θα μπορούσε να πει ότι το να επιμένει αυτή η κυβέρνηση να περνάει νόμους και σημαντικές «μεταρρυθμίσεις», να εκπροσωπεί αποτυχημένα τη χώρα στη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αποφασίζει για το πώς θα διατεθούν οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις, αποτελεί στα μάτια σημαντικού τμήματος της κοινωνίας όχι δημοκρατική διακυβέρνηση, αλλά ένα διαρκές πραξικόπημα, σε σαφή ρήξη με τη λαϊκή βούληση.

Γνωρίζω πολύ καλά τον αντίλογο: η κυβέρνηση διαθέτει μια ακλόνητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και στη δημοκρατία όταν μια κυβέρνηση έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τότε κυβερνά. Μόνο που η δημοκρατία δεν είναι υπόθεση απλώς μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά και της ουσιαστικής νομιμοποίησης που οφείλει να έχει μια κυβέρνηση, δηλαδή έναν ελάχιστο βαθμό συναίνεσης της κοινωνίας. Αυτό πλέον στην ελληνική περίπτωση δεν ισχύει. Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την «δεδηλωμένη» της κοινωνίας την έχει χάσει.

Όμως, ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν γενικά. Ανατρέπονται όταν υπάρχει μια πειστική εναλλακτική πολιτική λύση που συσπειρώνει την κοινωνία. Αυτό ορίζει και την ευθύνη όσων αισθάνονται ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει την καθοδική πορεία σε ένα ύφος και ήθος διακυβέρνησης που θα είναι όχι μόνο αντικοινωνικό αλλά και αντιδημοκρατικό. Να δείξουν στην κοινωνία ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Διαφορετικά, μια εξαιρετικά απονομιμοποιημένη κυβέρνηση θα εξακολουθεί να είναι – στην πράξη – κυρίαρχη…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Editorial
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Οικονομία 19.12.25

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Περίπου 10.000 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 85,3 δισ. ευρώ στην Εφορία – Μόνο το 4% του συνόλου των οφειλετών προχωρά σε ρυθμίσεις, κάτι που δείχνει την κυβερνητική αποτυχία – Τι δείχνουν οι οφειλές των επιχειρήσεων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Μη φορέσιμα 19.12.25

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν - Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο