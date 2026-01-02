Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
02.01.2026
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Τις πλειοψηφίες τις φτιάχνει και τις επιβάλλει η κοινωνία
Editorial 02 Ιανουαρίου 2026

Τις πλειοψηφίες τις φτιάχνει και τις επιβάλλει η κοινωνία

Στην πολιτική δεν υπάρχουν μονόδρομοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Σύμφωνα με ένα σχήμα που είναι αρκετά δημοφιλές, πρωτίστως σε φιλοκυβερνητικά μέσα, η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη εφικτή επιλογή διακυβέρνησης, παρά την υποχώρηση της δημοσκοπικής της απήχησης, γιατί είναι η μόνη σχετικά μεγάλη παράταξη που ασκεί εξουσία και άρα η μόνη που μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας πρότασης διακυβέρνησης.

Σε αυτό προστίθεται και η υπενθύμιση ότι το εκλογικό σώμα στη χώρα μας γενικά προτιμά τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας όποτε υπήρξαν ήταν περισσότερο λύσεις ανάγκης και όχι κάτι που η ίδια η κοινωνία επιδίωξε.

Αυτό συνδυάζεται με το ότι η σημερινή εικόνα της αντιπολίτευσης παραπέμπει σε έναν κατακερματισμό, χωρίς κάποιο κόμμα που να φαίνεται ικανό να διαμορφώσει δυναμική κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Επομένως, σύμφωνα με αυτό το σχήμα, από τη μια έχουμε μια κυβέρνηση και μια παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, που εξακολουθούν να έχουν εκλογικό προβάδισμα και παρότι δεν έχουν δυναμική αυτοδυναμίας, εντούτοις φαντάζουν ως η μόνη εφικτή λύση, γιατί θα κυβερνά ένα κόμμα και όχι ένα αντιφατικό σύνολο κομμάτων.

Ουσιαστικά, η διαπίστωση ότι αυτή τη στιγμή η αντίθεση στην κυβέρνηση είναι πλειοψηφική, όμως είναι και κατακερματισμένη, μετατρέπεται σε ένα επιχείρημα ότι μόνη πολιτική διέξοδος είναι η παράταση της σημερινής κατάστασης και της τωρινής διακυβέρνησης.

Εμμέσως πλην σαφώς λένε πως είναι είναι καλύτερο να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μειοψηφίας, παρά μια προσπάθεια να έχουμε μια διακυβέρνηση που όντως να εκπροσωπεί αυτό που θέλει η κοινωνική πλειοψηφία.

Είμαστε, όμως, όντως καταδικασμένοι να μην έχουμε άλλη επιλογή;

Αυτό θα ίσχυε μόνο εάν πιστεύαμε ότι για κάποιο λόγο όλη η κοινωνία θα επέλεγε να κινηθεί σε βάθος χρόνου με έναν ανορθολογικό τρόπο, ψηφίζοντας «διαμαρτυρία», χωρίς καμία προσπάθεια να διαμορφωθεί και εκλογικά ένα αντίπαλο δέος.

Όμως αυτό είναι μια βαθιά υποτιμητική αντίληψη για την κοινωνία. Γιατί στην πραγματικότητα οι πολίτες μια χαρά μπορούν και σταθμίζουν εάν έχουν όντως μια εναλλακτική επιλογή για να τη στηρίξουν. Και όταν φαίνεται ότι απλώς ψηφίζουν κατακερματισμένα και αποσπασματικά είναι γιατί δεν τους προσφέρονται επιλογές.

Είναι επίσης σαφές και έχει αποδειχθεί ότι ενίοτε μπορούν και να επιβάλουν μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ακόμη και ψηφίζοντας κόντρα στο ρεύμα. Αρκεί να θυμηθούμε τις εκλογές του 2012 και του 2015.

Αυτό σημαίνει ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και καθώς φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει η τωρινή απαίτηση πολιτικής αλλαγής, την ώρα που σταδιακά θα ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με το ποιες θα είναι τελικά οι επιλογές που θα προσφερθούν, τόσο θα βλέπουμε ακόμη και στις δημοσκοπήσεις μια διαφορετική εικόνα. Και τότε η εικόνα ότι υπάρχει μόνο μία επιλογή που οδηγεί στη διακυβέρνηση και όχι στην κακοφωνία θα καταρρεύσει. Και η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα αντίπαλο δέος που θα εκπροσωπεί πολύ μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας.

Προφανώς και αυτό δεν είναι προδιαγεγραμμένο και θα εξαρτηθεί και από το εάν και πώς θα ξεδιπλωθούν πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, από τη συσπείρωση που θα έχουν, από το πώς άνθρωποι και δυνάμεις θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, αφήνοντας στην άκρη μικροκομματικούς εγωισμούς και υπολογισμούς.

Όμως, ταυτόχρονα, δεν είναι μόνο αναγκαίο για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο πολιτικό σύστημα και τη σωστή λειτουργία της Δημοκρατίας. Είναι και αυτό που αποζητά η κοινωνία όταν προτάσσει τις ανάγκες της και ζητά πολιτική αλλαγή. Και αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με τον ιδεολογικό εκβιασμό των φιλοκυβερνητικών «διαμορφωτών κοινής γνώμης» και τα ψευτοδιλήμματα «Μητσοτάκης ή Χάος», όταν εμφανιστεί μια εναλλακτική πρόταση με αξιοπιστία θα την αγκαλιάσουν και θα την επιβάλουν, ώστε να υπάρξει μια νέα πλειοψηφία και μια νέα διακυβέρνηση.

Και τότε θα αποδειχτεί ότι όταν η κοινωνία βγει από την παραίτηση και την αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει και όταν εκτιμήσει ότι υπάρχει μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης που να την εκπροσωπεί, τότε θα βρει και το δρόμο για να διαμορφώσει την πλειοψηφία που θέλει, διαψεύδοντας όλους εκείνους που ήθελαν να την πείσουν ότι δεν μπορεί να έχει λόγο για το ίδιο της το μέλλον.

Business
Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Economy
Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

inWellness
inTown
Editorial
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Εννέα συνεχόμενες χρήσεις με κέρδη, 231 εκατ. ευρώ θετικό αποτέλεσμα από το 2016 και μια στρατηγική που επανεπενδύει κάθε ευρώ σε παίκτες και υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα μπορεί να συμβαδίσει με την κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλκοτέστ και για τα πατίνια
Ευρύτερο πρόβλημα 02.01.26

Αλκοτέστ και για τα πατίνια

Πρόστιμο 300 ευρώ σε γυναίκα καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Γιατί πέτυχε η διαχείρισή τους σε άλλες χώρες

Κώστας Ντελέζος
Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;
Όλα για τα likes; 02.01.26

Η βιομηχανία του «σκοτεινού τουρισμού»: Γιατί οι νέοι επισκέπτονται τόπους καταστροφής;

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τόπους στους οποίους έλαβαν χώρα πόλεμοι και κάθε είδους καταστροφή. Ο «σκοτεινός τουρισμός» στα... καλύτερα του

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το
Υγεία 02.01.26

Dry January: Αν σκέφτεσαι να κόψεις μαχαίρι το αλκόολ τον πρώτο μήνα του 2026, ξανασκέψου το

Ο «Στεγνός Ιανουάριος» έχει καθιερωθεί ως ένα trend αποτοξίνωσης μετά τις γιορτές, όμως ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσο αυτή η τακτική οδηγεί σε ουσιαστική αλλαγή στη σχέση μας με το αλκοόλ

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος
«Φιλία» και φιλία 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί ένα chatbot δεν μπορεί να είναι φίλος ή σύντροφος

Θυμάστε τον κόσμο πριν από το facebook; Πριν από την τεχνητή νοημοσύνη; Και τις έννοιες «φίλος» και «σύντροφος» πριν από αυτά; Αν έχετε μπερδευτεί, ο ένοχος είναι εδώ. Στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
