Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Και όμως η κυβέρνηση δεν μπορεί πια «να γυρίσει το παιχνίδι»
27 Δεκεμβρίου 2025

Και όμως η κυβέρνηση δεν μπορεί πια «να γυρίσει το παιχνίδι»

Στην κυβέρνηση φαίνεται να πιστεύουν ότι έχουν ακόμη μια ευκαιρία να «γυρίσουν το παιχνίδι». Απλώς κάνουν λάθος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Spotlight

Στη ζωή πάντα μας αρέσει να πιστεύουμε ότι έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Από πολλές απόψεις είναι κάτι το ανθρώπινο. Όντως μας δίνει μια αίσθηση αισιοδοξίας να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων, όταν αυτή φαίνεται να οδηγεί προς την καταστροφή.

Από αυτή την άποψη είναι απόλυτα κατανοητό να έχει μια ανάλογη πεποίθηση και η κυβέρνηση. Και όντως φαίνεται ως εάν ο τρόπος σκέψης της να είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή, να πιστεύει ότι μπορεί με μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις να αλλάξει το πολιτικό κλίμα που αυτή τη στιγμή είναι συντριπτικά σε βάρος της.

Ειδικότερα, αυτό που φαίνεται να πιστεύει το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι εάν καταφέρουν να επιβιώσουν από την αντιπαράθεση με τους αγρότες, ένα κοινωνικό μέτωπο που ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία είναι και μια διαρκής εκλογική αιμορραγία, τότε μπορούν να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις. Να κάνουν ανασχηματισμό, να επιταχύνουν την υλοποίηση των έργων που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης, να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η χώρα και το 2026 θα έχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνυπολογίζουν και το γεγονός ότι θα έχει αυξηθεί χρονικά η απόσταση από την τραγωδία των Τεμπών, άρα θα έχει μειωθεί η πολιτική φόρτιση, την ώρα που τυχόν συγκρότηση πολιτικού φορέα με συμμετοχή προσωπικοτήτων από τους συγγενείς των θυμάτων θα περιορίζει ακόμη περισσότερο την απήχηση του ζητήματος, στο βαθμό που στα μάτια της κοινωνίας μπορεί και να φαντάζει ως «πολιτική εκμετάλλευση».

Μόνο που αυτό που δεν μπορούν να κατανοήσουν στην κυβέρνηση είναι το βάθος του ρήγματος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την κοινωνία. Στις δημοσκοπήσεις αυτό εκφράζεται ως συρρίκνωση της ίδιας της δυνητικής εκλογικής βάσης του κυβερνώντος κόμματος και ως πλειοψηφικές μετρήσεις αποδοκιμασίας της κυβέρνησης.

Και αυτό δεν έχει να κάνει απλώς με ένα «κλίμα». Έχει να κάνει με το πώς έχουν ήδη απομακρυνθεί από την κυβέρνηση συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος των φτωχότερων στρωμάτων που πλήττονται άμεσα από την κρίση κόστους ζωής. Έχει περιφρονήσει τη νεολαία και αυτό αποτυπώνεται και στην εκλογική συμπεριφορά των νεαρότερων ψηφοφόρων. Έχει χάσει μεγάλο μέρος των μεσαίων στρωμάτων, που αισθάνονται αυξημένη οικονομική και κοινωνική επισφάλεια. Οι αγρότες, ένα βασικό κοινωνικό στήριγμα της κυβέρνησης, είναι σήμερα στους δρόμους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αισθάνονται να σπρώχνονται στο περιθώριο από τη τάση γενικευμένης ιδιωτικοποίησης. Τα τμήματα της επιχειρηματικότητας που δεν είναι διατεθειμένα να υποταχτούν σε κομματικούς σχεδιασμούς, ολοένα και περισσότερο αντιδρούν στη διάχυτη αίσθηση ότι πλέον δεν υπάρχουν «κανόνες του παιχνιδιού».

Τόσο βαθιά ρήγματα, που καταλήγουν να είναι αυτονόητα βιώματα για τους ανθρώπους, δεν αντιστρέφονται με χειρισμούς. Δεν μετασχηματίζονται με κάποιες «ευνοϊκές ρυθμίσεις». Δεν αλλάζουν με βάση κάποιες «παροχές».

Απλώς διαμορφώνουν το έδαφος για μια αναγκαία πολιτική αλλαγή.

Προφανώς και όσο δεν σχηματοποιείται το όχημα και το περιεχόμενο της πολιτικής αλλαγής, η κυβέρνηση θα φαντάζει κυρίαρχη. Όσο δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιπολίτευση θα φαίνεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Όσο η εναλλακτική δεν παίρνει σχήμα, η κυβέρνηση θα μπορεί να υποστηρίζει ότι είναι η μόνη λύση διακυβέρνησης.

Όμως, αυτό δεν αναιρεί ότι είναι πολύ αργά για να «γυρίσει το παιχνίδι».

Economy
Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Editorial
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πειρασμός της αντιπολιτικής
Editorial 18.12.25

Ο πειρασμός της αντιπολιτικής

Σε καιρούς βαθιάς κρίσης του πολιτικού συστήματος υπάρχει πάντα ο πειρασμός της δημιουργίας «αντιπολιτικών σχημάτων»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο πρώην διαιτητής Χαβιέ Εστράδα έβγαλε στη φόρα το παρασκήνιο και τον… χαμό που ακολούθησε μετά από μια αποβολή που έκανε σε βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν αυτός έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Καιρός: Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει
Καιρός 27.12.25

Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει

Παγετός κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά - Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την εβδομάδα που έρχεται σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%
Διεθνής έρευνα 27.12.25

Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%

Η περίοδος των γιορτών είναι η πιο επικίνδυνη για εργατικά ατυχήματα, σε κλάδους με αυξημένο φόρτο εργασίας - όπως το λιανεμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα, διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 27.12.25

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Νιγηρία: Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση για να δώσει «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» στους τζιχαντιστές
«Δεν το περίμεναν» 27.12.25

Ο Τραμπ είχε αναβάλει την επίθεση στη Νιγηρία για... «ένα χριστουγεννιάτικο δώρο»

Τα πλήγματα στη Νιγηρία επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αλλά ο Τραμπ είπε «ας τους δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο» και η επιχείρηση αναβλήθηκε για την επομένη.

Σύνταξη
Αργεντινή: Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μιλέι
Αργεντινή 27.12.25

Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Μιλέι

«Οταν πάτε για ύπνο σήμερα, να πείτε στα παιδιά σας: Είμαι χαρούμενος γιατί κατέστρεψα το εκπαιδευτικό σύστημα», είπε γερουσιαστής της αντιπολίτευσης στην Αργεντινή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν
Βόρεια Κορέα 27.12.25

Σφυρηλατήθηκαν «δεσμοί αίματος» με τη Ρωσία, λέει ο Κιμ

Το 2025 ήταν μια «πραγματικά σημαντική χρονιά» στη συμμαχία μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, η οποία σφυρηλατήθηκε από «δεσμούς αίματος», αναφέρει ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε ευχετήριο μήνυμά του στον Πούτιν.

Σύνταξη
Νιγηρία: Με πυραύλους από drones MQ-9 Reaper οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών
Θανατηφόρες επιθέσεις 27.12.25

Πώς χτύπησαν οι ΗΠΑ τους τζιχαντιστές στη Νιγηρία

Οι επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των τζιχαντιστών στη Νιγηρία εξαπολύθηκαν ύστερα από «εκτεταμένη συλλογή πληροφοριών, επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναγνώριση», με τη συνδρομή της αφρικανικής χώρας.

Σύνταξη
Σομαλιλάνδη: «Επικίνδυνο προηγούμενο» η αναγνώρισή της από το Ισραήλ, προειδοποιεί η Αφρικανική Ενωση
«Επικίνδυνο προηγούμενο» 27.12.25

Η Αφρικανική Ενωση απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

«Επικίνδυνο προηγούμενο», χαρακτηρίζει η Αφρικανική Ενωση την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, ενέργεια που «απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο».

Σύνταξη
The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
The Cure 27.12.25

Πέθανε στα 65 του ο Πέρι Μπαμόντε

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε», αναφέρει ανακοίνωση του αγγλικού συγκροτήματος The Cure.

Σύνταξη
Υεμένη: Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση – Απέφυγαν να πάρουν θέση
Δεν παίρνουν θέση 27.12.25

Εκκληση από ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ απέφυγαν να πάρουν θέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΑΕ για τις εχθροπραξίες στην Υεμένη, και περιορίστηκαν να απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Σύνταξη
