Με ψίχουλα δεν πρόκειται να κατευναστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια
Editorial 17 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Με ψίχουλα δεν πρόκειται να κατευναστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια

Ο πρωθυπουργός κάνει το λάθος να πιστεύει ότι η συναίνεση των πολιτών μπορεί να εξαγοραστεί με παροχές και μάλιστα μικρές και ξαναζεσταμένες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Είναι αλήθεια ότι σε πείσμα μιας μυθολογίας ότι οι άνθρωποι παρασύρονται, στην πραγματικότητα η σκέψη των ανθρώπων που όντως πρέπει να εργαστούν για να επιβιώσουν, δηλαδή της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας μας, βρίσκεται σε έναν διαρκή υπολογισμό.

Σταθμίζουν έξοδα και έσοδα, κρίνουν επιλογές βάσει αυστηρών κριτηρίων απόδοσης και αποτελεσματικότητας, είναι σε συνεχή διαπραγμάτευση με τις ανάγκες, τους εργοδότες, το κράτος, τις τράπεζες.

Και σε αυτό το φόντο δεν είναι οι ρητορείες που μετρούν, αλλά η καθημερινότητα και η διαχείριση των απαιτήσεων της. Το ενοίκιο, τα ψώνια, οι δόσεις των δανείων, τα φροντιστήρια των παιδιών, το κόστος των διακοπών.

Η διαπραγμάτευση αυτή είναι καθημερινή, επίμονη. Η μέση οικογένεια έχει ουσιαστικά να αντιμετωπίσει το δικό της καθημερινό μνημόνιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι και όταν κάνουν πολιτικές επιλογές, δεν σκέφτονται πρωτίστως οράματα, μεγαλόπνοα σχέδια και γενικόλογες εξαγγελίες, αλλά υπολογίζουν πολύ συγκεκριμένα τι μπορεί να κάνει το ένα ή το άλλο κόμμα για την άμεση βελτίωση της ζωής τους. Τους αναγκάζει η αμείλικτη πραγματικότητα, που κάποιοι φροντίζουν να είναι έτσι, για να σκέφτονται -στην ουσία να μην σκέφτονται- ακριβώς έτσι.

Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η ψήφος τους μπορεί να εξαγοραστεί με κάποια ψίχουλα παροχών.

Όταν υπολογίζουν, το κάνουν σε βάθος χρόνου και προσπαθώντας να σκεφτούν πού θα βρίσκονται σε τέσσερα χρόνια εάν κάνουν τη μία ή την άλλη επιλογή ψήφου.

Αυτό σημαίνει ότι προφανώς και δεν πρόκειται να ενθουσιαστούν για τα ψίχουλα κοινωνικών παροχών που έδωσε επί της ουσίας ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τα όσα εξήγγειλε στη ΔΕΘ, με το ίδιο αλαζονικό ύφος και ενώ μιλούσε για τον προϋπολογισμό που απαιτείται πολύ πιο ακριβής λόγος και ασφαλείς τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για την απόδοση των οικονομικών επιλογών.

Γιατί καλοδεχούμενα -ακόμη και ως προεκλογική παροχή- τα δύο ενοίκια που θα επιστραφούν σε δημοσίους υπαλλήλους στην επαρχία αλλά οι… άμεσα ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν ότι το βασικό είναι να καταφέρουν να βρουν σπίτι με λογικό ενοίκιο, ιδίως σε περιοχές που έχουν έντονη τουριστική ανάπτυξη.

Για να μην αναφερθούμε στο ότι η επιδότηση της ανακαίνισης σπιτιού, προϋποθέτει ότι ένα ζευγάρι είναι σε θέση να έχει ιδιόκτητο σπίτι.

Αντίστοιχα, τα μέτρα για να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε ακίνητα καμία εγγύηση δεν προσφέρουν ότι θα καταλήξουν σε σπίτια με φτηνό ενοίκιο και όχι σε ένα ακόμη βήμα για να γίνει ακόμη πιο ακριβό σπορ η στέγαση.

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός για άλλη μια φορά δεν είχε τίποτα να πει για να το πώς θα ανακοπεί η ακρίβεια, που σήμερα γονατίζει τα νοικοκυριά, την ώρα που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αντιλαϊκούς έμμεσους φόρους ως δημοσιονομική ραχοκοκαλιά. Ούτε για το πώς η χώρα μας θα σταματήσει να βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη των μισθών, παρά την ονομαστική αύξησή τους. Ούτε μπόρεσε να απαντήσει στην αγωνία της κοινωνίας για το μέλλον και εάν αυτό θα συνεχίσει να είναι ανασφαλές όπως τώρα.

Για να το πω διαφορετικά: μια κυβέρνηση που έχει εμπεδώσει στην κοινωνία την πεποίθηση ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο, που έχει κάκιστη βαθμολογία από τους πολίτες σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαχείριση της οικονομίας, στην οποία οι πολίτες καταλογίζουν αδυναμία αναμέτρησης με τα ζητήματα διαφθοράς, δεν μπορεί να εξαγοράσει ψήφους με κάποιες παροχές.

Γιατί στον υπολογισμό των πολιτών, πλέον η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως διαρκές κόστος και επισφάλεια καταγράφεται. Και μάλιστα εδώ και καιρό.

Και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν αναζητούν απλώς ένα όχημα για να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια ή την οργή τους. Ούτε για κάποιες μορφές που θα εκπροσωπούσαν αυτή τη δυσαρέσκεια.

Πρωτίστως, θέλουν να βρουν ένα σχήμα που στον καθημερινό τους υπολογισμό θα μπορεί να γίνει προοπτική και μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν.

Και όσο δύσπιστοι και εάν είναι οι άνθρωποι, εάν η εναλλακτική φαντάζει αρκούντως αξιόπιστη, εφαρμόσιμη και με ικανότητα διακυβέρνησης, θα την ακολουθήσουν. Και η Νέα Δημοκρατία θα συνειδητοποιήσει τότε ότι οι άνθρωποι ζητούν κάτι παραπάνω από κάποιες «παροχές» ακόμη και εντός μιας κοινωνίας «μειωμένων προσδοκιών» όπως έχει γίνει η ελληνική. Χρειάζονται ελπίδα και μέλλον. Και αυτά δεν μπορεί εδώ και καιρό να τους τα προσφέρει.

Editorial
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

«Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική

Ο κ. Μυλωνάκης στην κατάθεσή του στην εξεταστική επέλεξε να δώσει ακόμα και παράταιρες απαντήσεις από το να αφήσει υπόνοιες πως κάτι δεν έγινε σωστά από κυβερνητικής πλευράς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΚΠΟΙΖΩ: Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers – Καμπανάκι για τα παιδιά
Ελλάδα 17.12.25

Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά

Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορικής προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω influencer, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών και, κυρίως, την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν «νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα
Συνάντηση με Τασούλα 17.12.25

Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα

Ο κ. Μητσοτάκης, εντείνει την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός προσδοκώντας σε άρση των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα. Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών «θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας» και πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου.

Σύνταξη
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο