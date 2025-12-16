Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Το Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος δεν είναι ούτε στρατηγική, ούτε ακριβώς δημοκρατία
16 Δεκεμβρίου 2025

Το Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος δεν είναι ούτε στρατηγική, ούτε ακριβώς δημοκρατία

Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν πως ό,τι και να γίνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κυβερνά επ’ άπειρον

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Εάν κανείς προσπαθήσει να συνθέσει μια σειρά από τοποθετήσεις που εμφανίζονται σε διάφορα ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα, θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι κάποιοι διατυπώνουν ως βασική πολιτική στρατηγική (αλλά και δυνατότητα διακυβέρνησης) το «Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος».

Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 30%. Αυτό σίγουρα δεν δίνει αυτοδυναμία στον πρώτο γύρο των εκλογών και το πιο πιθανό είναι να μην υπάρξει θετική ανταπόκριση στην όποια απεύθυνση της ΝΔ για συμμαχική κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε πρώτη φάση, κάτι που αναγκαστικά θα οδηγήσει και σε επόμενες εκλογές με βασικό σκοπό να διαμορφωθεί συσχετισμός υπέρ μιας νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη, αφού η Νέα Δημοκρατία θα παραμένει με συντριπτική υπεροχή το πρώτο κόμμα, με σημαντική διαφορά από το όποιο δεύτερο.

Όμως, το πιο ενδιαφέρον δεν είναι τόσο η προσπάθεια να παρουσιαστεί μια στρατηγική που θα ξεκινά με πρωτιά σε εκλογές που δεν θα βγάζει αυτοδυναμία και μετά έναν «δεύτερο γύρο», με επίδικο το «Μητσοτάκης ή χάος». Αυτό είναι κάτι που έχει διατυπωθεί ως ενδεχόμενο εδώ και καιρό.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν παρουσιάζεται απλώς ως ένα ενδεχόμενο, αλλά ως ένα αναγκαίο ζητούμενο. Ως εάν να πρέπει να έχουμε με κάθε κόστος τελικά αυτό το αποτέλεσμα για να μην καταστραφεί η χώρα.

Αυτό παίρνει τη μορφή μιας συστηματικής όχι απλώς απαξίωσης κάθε άλλης εναλλακτικής, αλλά και αντιστροφής της πραγματικότητας.

Καταρχάς η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσιάζεται ως μια περίπου πλειοψηφική δύναμη. Και βεβαίως στη δημοκρατία το… μισογεμάτο ποτήρι κυβερνά, όμως εδώ έχουμε ένα ποτήρι στο μεγαλύτερο μέρος του άδειο, γιατί το 30% με τίποτα δεν συνιστά κάτι διαφορετικό από μια ισχυρή μειοψηφία.

Έπειτα, υποβαθμίζεται το γεγονός ότι το ποτήρι είναι σε μεγάλο βαθμό γεμάτο δυσαρέσκεια και απαίτηση πολιτικής αλλαγής. Γιατί σταθερά ποσοστά 70% και πάνω δυσαρέσκειας δείχνουν κυβέρνηση που έχει χάσει την πραγματική νομιμοποίηση.

Κομμάτι αυτής της στρατηγικής και η απαξίωση του γεγονότος ότι σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, συχνά από τον ίδιο πολιτικό χώρο με τον πρωθυπουργό, είναι επικριτικοί για την κυβερνητική πολιτική. Καταλαβαίνω την προσπάθεια damage control, αλλά όπως και να το δει κανείς το να βγαίνουν ο Καραμανλής, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και να λένε ρητά ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, δεν είναι «φθόνος», αλλά ένδειξη ότι σημαντικό μέρος του πολιτικού συστήματος και των ελίτ της χώρας δεν βλέπουν με το καλύτερο μάτι τον «υπαρκτό μητσοτακισμό». Και όταν μια κυβέρνηση χάνει την εμπιστοσύνη και της κοινωνίας και των ελίτ, τότε έχουμε πολιτική κρίση, έστω και ανομολόγητη, γιατί έχουμε κυβέρνηση αναντίστοιχη προς αυτό που θέλει η κοινωνία σε όλες τις εκφράσεις της.

Και βέβαια, αυτό που δεν συζητιέται είναι ότι δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι το αντανακλαστικό του μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας θα είναι «πάμε γερά στον δεύτερο γύρο με Μητσοτάκη ξανά», ή εάν θα υπάρξουν σχέδια για αλλαγή ηγεσίας με ορίζοντα ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ας μην ξεχνάμε ότι ιδίως στη Νέα Δημοκρατία το ένστικτο επιβίωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή ο υπολογισμός που κάνει κάθε βουλευτής για το εάν μπορεί να κρατήσει την έδρα του, παίζει σημαντικότερο ρόλο από τις όποιες ιδεολογικές αναφορές ή παραταξιακές δεσμεύσεις.

Επιπλέον, υποτιμάται σε αυτά τα σενάρια – στην πραγματικότητα περί ευσεβών πόθων πρόκειται – το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τις δυναμικές των εκλογών. Γνωρίζουμε πώς τοποθετείται δημοσκοπικά το εκλογικό σώμα απέναντι σε ένα τοπίο όπου έχουμε μια αντιδημοφιλή κυβέρνηση και μια διασπασμένη, αναποτελεσματική και στα μάτια της κοινωνίας αναξιόπιστη αντιπολίτευση και γνωρίζουμε ως ένα βαθμό πώς βλέπει σε ένα πρώτο επίπεδο και χωρίς να έχει ακούσει προγράμματα και κατευθύνσεις κόμματα που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν ανακοινωθούν, αποκτήσουν πρόσωπο, πρόγραμμα, μηχανισμό και υποψηφίους, τότε ο συσχετισμός μπορεί να είναι διαφορετικός γιατί θα μπορούν να αποτελέσουν, έστω και ως ένα βαθμό, αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση. Και τότε σαφώς θα μιλάμε με άλλους όρους.

Ωστόσο, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, που αποτυπώνει και ένα ιδιότυπο – αλλά και επικίνδυνο – κυνισμό: υπάρχει αυτή τη στιγμή πραγματική πολιτική επένδυση στην αύξηση της αποχής στις εκλογές. Ο λόγος απλός: εάν μειωθεί ακόμη περισσότερο η συμμετοχή στις εκλογές, τότε η σχετικά πιο συμπαγής εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας (που κοινωνικά αποτελείται από τα τμήματα της κοινωνίας που αισθάνονται ωφελημένα από τις σημερινές πολιτικές) θα μπορεί να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό και άρα με τεχνικούς όρους η αυτοδυναμία και η συνέχιση της διακυβέρνησης Μητσοτάκη θα καταστεί πιο εφικτή. Και μπορεί κανείς να περιμένει ότι το επόμενο διάστημα η προσπάθεια να «σπρωχτεί» η διαμαρτυρία προς την αποχή και όχι προς την αναζήτηση πολιτικής εναλλακτικής, θα ενταθεί. Μόνο που αυτό στην πραγματικότητα θα συνιστά το τέλος της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας και τη μετάβαση σε μια συνθήκη πολύ πιο άνιση και τελικά αυταρχική, από πολλές απόψεις μια δυστοπία, ιδίως εάν αναλογιστούμε ότι για να προλάβει την ενίσχυση της ακροδεξιάς, η σημερινή διακυβέρνηση έχει ήδη υιοθετήσει σημαντικές ακροδεξιές θέσεις στην άσκηση πολιτικής.

Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και την πραγματική πρόκληση. Που είναι ακριβώς πολιτικές προτάσεις που να μην μένουν στη ρητορική (ή στην αναπαραγωγή της διαμαρτυρίας και της δυσαρέσκειας), πολιτικά σχήματα που να διαμορφώνονται με συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας και όχι ως αυτόκλητοι πολιτικοί σωτήρες, και επένδυση σε ένα πολιτικό πρόγραμμα που δίνει ξανά σχήμα στην ελπίδα ώστε να πειστούν οι άνθρωποι ότι η πολιτική και οι εκλογές είναι ο δρόμος για να αλλάζουν τη ζωή τους. Εάν δεν θέλουμε όντως να περάσουμε σε μια συνθήκη μεταδημοκρατίας, όπου μειοψηφικές κυβερνήσεις θα εξυπηρετούν πρωτίστως τα συμφέροντα των «εχόντων» και θα προσφέρουν στη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας ένα μέλλον – στην καλύτερη των περιπτώσεων – απλής επιβίωσης, θα πρέπει η κοινωνία όχι απλώς να έχει ένα εναλλακτικό ψηφοδέλτιο να ρίξει στην κάλπη, αλλά έναν οδικό χάρτη για μια διαφορετική πολιτική αλλά και για μια διαφορετική συμμετοχική και αγωνιστική σχέση της κοινωνίας με την πολιτική. Κοντολογίς μια νέα μεταπολίτευση, που θα αποκαθιστά τον πυρήνα της δημοκρατίας, «οι πολλοί» να έχουν όντως τον πρώτο λόγο.

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Ελιγμοί κυβέρνησης υπό την πίεση των μπλόκων – Δεν είμαστε Άι Βασίληδες, λέει και καλεί ξανά σε διάλογο

Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι η καταστολή, οι απειλές και η προσπάθεια να καλλιεργηθεί κοινωνικός αυτοματισμός δεν πέρασαν, προέβη σε ελιγμό, απαντώντας στα αιτήματα των αγροτών χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις - Πετάει ξανά το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες προβάλλοντας το αφήγημα πως τα δημοσιονομικά όρια είναι συγκεκριμένα

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ
Φωτογραφίες 16.12.25

Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ λίγες ώρες μετά τις δολοφονίες των γονιών του Ρομπ και Μισέλ

Το LAPD διέρρευσε στα social media φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες των γονιών του - του γνωστού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του Μισέλ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)

Το Copa Africa διεξάγεται στο Μαρόκο και η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της φετινής διοργάνωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Opta

Σύνταξη
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)
Μπάσκετ 16.12.25

NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)

Το... hype γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ συνεχίζεται και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένα, με τον νεαρό γκαρντ να αναδεικνύεται ξανά ρούκι της εβδομάδας.

Σύνταξη
Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών
Μάχη κορυφής 16.12.25

Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

Ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, με φόντο την απεργία της ΑΔΕΔΥ και Εργατικών Κέντρων - Όλες τις προηγούμενες μέρες η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες, την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)
Μπάσκετ 16.12.25

NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)

Σε ένα απίθανο ματς στο Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς βγήκε νικητής στην τιτανομαχία με τον Αλπερέν Σενγκούν και οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη επί των Ρόκετς, με τους δύο σέντερ να καταγράφουν τριπλ νταμπλ - Ιστορία έγραψε ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ στην ήττα των Μάβερικς στη Γιούτα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ
Μπαράζ συνομιλιών 16.12.25

Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση και το Κίεβο να επιμένει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη

Σύνταξη
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
