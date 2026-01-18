magazin
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς γεννήθηκε ο σύγχρονος κόσμος; Μέσα από την πρόοδο των ιδεών ή μέσα από τη συστηματική άσκηση βίας; Ήταν η Βιομηχανική Επανάσταση αποτέλεσμα ανθρώπινης εφευρετικότητας ή το αποκορύφωμα αιώνων λεηλασίας, δουλείας και εξαναγκασμού; Και, τελικά, πόσο «αθώα» μπορεί να θεωρηθεί η έννοια της προόδου όταν εξετάζεται από την πλευρά όσων πλήρωσαν το κόστος της;

Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις επιχειρεί μια ριζική αναθεώρηση της κυρίαρχης αφήγησης για τη γέννηση της νεωτερικότητας. Η πρόοδος, υποστηρίζει, δεν προκύπτει απλώς παράλληλα με τη βία — τη χρειάζεται. Η παγκοσμιοποιημένη χρήση της ωμής βίας για την παραγωγή κέρδους, μέσω της δουλείας, της αποικιοκρατίας, της λεηλασίας και του εμπορίου όπλων, δεν αποτέλεσε ένα σκοτεινό παρασκήνιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά τον ίδιο τον μηχανισμό της.

Για τον Κρέις, η Βιομηχανική Επανάσταση δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένη από τα συστήματα καταναγκασμού που προηγήθηκαν και τη συνόδευσαν. Οι φυτείες ζάχαρης και βαμβακιού στον Ατλαντικό κόσμο λειτουργούν ως πρώιμα εργαστήρια καπιταλιστικής πειθαρχίας: αυστηρός καταμερισμός εργασίας, μετρήσιμη παραγωγικότητα, συνεχής επιτήρηση. Η βία δεν είναι απλώς μέσο καταστολής, αλλά εργαλείο βελτιστοποίησης της απόδοσης.

Ένας χάρτης της Τζαμάικα του 1753

Η βία ως καθημερινή πρακτική παραγωγής

Για να καταδείξει αυτή τη θέση, ο Κρέις δεν ξεκινά από αφηρημένες θεωρίες ή στατιστικά μοντέλα, αλλά από το σώμα. Από την εμπειρία της βίας όπως ασκείται, καταγράφεται και επαναλαμβάνεται καθημερινά.

Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί ο Τόμας Θίσλγουντ, δουλοκτήτης στην Τζαμάικα του 18ου αιώνα. Στα προσωπικά του ημερολόγια —γραμμένα χωρίς καμία πρόθεση δημοσιοποίησης— περιγράφει με ψυχρή ακρίβεια τη λειτουργία της δουλείας: μαστιγώσεις, βασανισμούς, εξευτελιστικές τιμωρίες, αλλά και περισσότερους από εκατό βιασμούς γυναικών που θεωρούσε ιδιοκτησία του. Η γλώσσα του δεν είναι παρορμητική ή συναισθηματική· είναι γραφειοκρατική, σχεδόν λογιστική.

Ακριβώς αυτή η ψυχρότητα είναι, για τον Κρέις, αποκαλυπτική. Η βία δεν εμφανίζεται ως παρέκκλιση ή ξέσπασμα αγριότητας, αλλά ως κανονικοποιημένη πρακτική οργάνωσης της εργασίας. Ως μηχανισμός πειθαρχίας, απόδοσης και ελέγχου, ενσωματωμένος στην ίδια τη διαδικασία παραγωγής πλούτου.

Η παγκοσμιοποίηση της καταστροφής

Η αφήγηση μετατοπίζεται στη συνέχεια από το τοπικό στο παγκόσμιο επίπεδο. Στα τέλη του 18ου αιώνα, η τεχνολογία των όπλων στη Δύση βελτιώνεται ραγδαία, επιτρέποντας τη μαζική παραγωγή και διάχυσή τους. Τα όπλα αυτά δεν βρίσκονται μόνο στα χέρια κρατών, αλλά και ιδιωτικών εταιρειών, όπως η Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, οι οποίες συνδυάζουν στρατιωτική ισχύ και εμπορική δραστηριότητα.

Οι εταιρείες αυτές δεν λειτουργούν απλώς εντός αυτοκρατοριών· συχνά τις υποκαθιστούν. Διαθέτουν στρατούς, επιβάλλουν φόρους, ελέγχουν εδάφη και αναδιαρθρώνουν βίαια την τοπική οικονομία. Οι λιμοί που προκύπτουν από αυτές τις πολιτικές, καθώς και η καταστολή εξεγέρσεων, δεν παρουσιάζονται ως ιστορικά ατυχήματα, αλλά ως αναπόσπαστα στοιχεία μιας οικονομίας που μετατρέπει την καταστροφή σε κέρδος.

Παράλληλα, η διάθεση όπλων σε τοπικούς πολέμαρχους εντείνει περιφερειακές συγκρούσεις και δημιουργεί ένα μόνιμο καθεστώς ανασφάλειας. Σε πολλές περιοχές της Αφρικής και της Ασίας, η πρόσβαση στον οπλισμό καθορίζει ποιος θα επιβιώσει και ποιος θα εξαφανιστεί.

Μια έκδοση της Royal Gazette του 1781, που περιλαμβάνει αρκετές αγγελίες για δραπέτες σκλάβους

Όπλα, κέρδος και εκβιομηχάνιση

Ο Κρέις επιμένει ιδιαίτερα στην ποσοτική διάσταση αυτής της διαδικασίας. Τον 19ο αιώνα, οι εισαγωγές ινδικού νιτρικού καλίου στη Βρετανία επαρκούν για την παραγωγή πυρίτιδας για έως και τρία δισεκατομμύρια βολές μουσκέτου — αριθμός που ξεπερνά τον παγκόσμιο πληθυσμό της εποχής. Το εμπόριο όπλων εξελίσσεται σε κομβικό κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα κέρδη από τη δουλεία, τη λεηλασία και την πολεμική βιομηχανία δεν συσσωρεύονται παθητικά. Επανεπενδύονται σε εργοστάσια, σιδηροδρόμους και υποδομές. Έτσι, η βιομηχανική ανάπτυξη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τη βία, αλλά να τη μετασχηματίσει σε διαρκή οικονομική ισχύ. Ο Κρέις περιγράφει αυτή τη διαδικασία ως το «big bang» του καπιταλισμού: μια στιγμή όπου η καταστροφή αποκτά δομικό ρόλο στη δημιουργία πλούτου.

Από τις φυτείες στα εργοστάσια

Στην αφήγηση του Κλίφτον Κρέις, η Αμερική δεν εμφανίζεται απλώς ως ένας ακόμη γεωγραφικός χώρος, αλλά ως εργαστήριο όπου η βία, η εργασία και το κέρδος συνδέθηκαν με ιδιαίτερη ένταση. Οι φυτείες του αμερικανικού Νότου λειτούργησαν ως πρότυπα μαζικής παραγωγής πριν ακόμη από την εκβιομηχάνιση: αυστηρός καταμερισμός εργασίας, συνεχής επιτήρηση, ποσοτικοποίηση της απόδοσης, συστηματική τιμωρία.

Η βαμβακοκαλλιέργεια, βασισμένη στη δουλεία, τροφοδότησε τα κλωστοϋφαντουργεία της Βρετανίας και της Ευρώπης, συνδέοντας άμεσα τα σώματα των σκλάβων με τη βιομηχανική έκρηξη του 19ου αιώνα. Ο Κρέις υποστηρίζει ότι η «ελευθερία» της μισθωτής εργασίας στον βιομηχανικό κόσμο οικοδομήθηκε πάνω σε ένα σύστημα απόλυτης ανελευθερίας πέρα από τον Ατλαντικό.

Μετά την τυπική κατάργηση της δουλείας, οι μηχανισμοί βίας δεν εξαφανίζονται αλλά μετασχηματίζονται. Το σύστημα της καταδικαστικής εργασίας (convict leasing), η φυλετική τρομοκρατία και η πειθαρχία του εργοστασίου λειτουργούν ως νέες μορφές ελέγχου της εργασίας. Για τον Κρέις, η αμερικανική εμπειρία δείχνει με σαφήνεια ότι η μετάβαση στη νεωτερικότητα δεν σηματοδοτεί το τέλος της βίας, αλλά την αναδιάρθρωσή της.

Μια εικονογράφηση της φυτείας Trinity από τον James Hakewill, μια τυπική φυτεία ζάχαρης στην Τζαμάικα

Από τα ανθρώπινα σώματα στη φύση

Η ανάλυση του The Killing Age δεν περιορίζεται στους ανθρώπους. Ο Κρέις επεκτείνει τη συλλογιστική του στη σχέση του καπιταλισμού με το φυσικό περιβάλλον. Η φαλαινοθηρία, το μαζικό κυνήγι ελεφάντων και η εξάντληση φυσικών πόρων παρουσιάζονται ως συνέχεια της ίδιας λογικής: ό,τι μπορεί να μετατραπεί σε κέρδος, μπορεί και να καταστραφεί.

Η φύση, όπως και τα ανθρώπινα σώματα πριν από αυτήν, μετατρέπεται σε αναλώσιμο υλικό. Για τον Κρέις, εδώ βρίσκονται οι ιστορικές ρίζες της σημερινής κλιματικής κρίσης — όχι ως παρενέργεια της ανάπτυξης, αλλά ως εγγενές χαρακτηριστικό ενός συστήματος που γεννήθηκε μέσα από τη βία.

Ένα ερμηνευτικό σχήμα με φιλοδοξία

Το The Killing Age δεν είναι απλώς μια ιστορία ωμότητας. Είναι μια απόπειρα να ξαναδιαβαστεί η ιστορία της νεωτερικότητας μέσα από τα σώματα και τα τοπία που καταστράφηκαν για να υπάρξει. Ο Κρέις προτείνει ένα ερμηνευτικό σχήμα στο οποίο η βία δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά προϋπόθεση.

Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με τα συμπεράσματά του, το βιβλίο επιμένει σε ένα άβολο ερώτημα: μπορεί η πρόοδος να νοηθεί ανεξάρτητα από τη βία που την παρήγαγε — ή μήπως ο σύγχρονος κόσμος είναι, στον πυρήνα του, προϊόν καταστροφής που μεταμφιέστηκε σε ανάπτυξη;

*Με πληροφορίες από: Τhe Economist

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Δημόσιο Χρέος: Γιατί θα «πέσει» φέτος το «μαξιλάρι» στα 30 δισ. ευρώ;

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
18.01.26
Όλα ή τίποτα 18.01.26

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
18.01.26
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
17.01.26
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
17.01.26
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
16.01.26
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
16.01.26
«Είναι στόχος» 16.01.26

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
16.01.26
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
16.01.26
Αλλαγή φρουράς 16.01.26

Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια ως πρόεδρος της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποφάσισε να παραδώσει την καρέκλα της, με την ελπίδα το Star Wars να βρει ξανά την χαμένη του αίγλη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
16.01.26
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
15.01.26
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
15.01.26
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Σύνταξη
Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)
18.01.26
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Οι ευχές της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Ελ Κααμπί ενόψει τελικού: «Καλή επιτυχία» (pic)

Ευχές για την κατάκτηση του τροπαίου του Κόπα Άφρικα έστειλε ο Ολυμπιακός στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί βασικός στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Σενεγάλη το βράδυ της Κυριακής.

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
18.01.26
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ
18.01.26
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Σε δύσκολη θέση ο Τόμας Φρανκ στην Τότεναμ

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Τόμας Φρανκ, καθώς η διοίκηση της Τότεναμ εξετάζει το σενάριο απόλυσής του μετά τη νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο
18.01.26
Πολιτική 18.01.26

Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για μία σειρά θεμάτων που αφορούν στον κατώτατο μισθό, την αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και τον εμπαιγμό - όπως λέει- των συνταξιούχων

Σύνταξη
Ε.Ε: Επείγουσα συνεδρίαση μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 
18.01.26 
Κόσμος 18.01.26

Επείγουσα συνεδρίαση στην ΕΕ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε συμμάχους και φόβοι για διάσπαση του ΝΑΤΟ 

Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργή των μακροχρόνιων συμμάχων των ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
18.01.26
Όλα ή τίποτα 18.01.26

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός
18.01.26
Βόλεϊ γυναικών 18.01.26

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον Μίλωνα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Μίλωνα (18/1, 19:00) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο Champions League.

Σύνταξη
Αργυροπελεκάνοι: Τι έδειξε έρευνα για την απώλειά τους στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
18.01.26
Οικολογική καταστροφή 18.01.26

Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών

Η επιζωοτία οδήγησε στη χειρότερη καταγεγραμμένη οικολογική καταστροφή για την άγρια ζωή της χώρας, ωστόσο δεν επηρεάστηκαν εξίσου όλες οι αναπαραγωγικές αποικίες

Σύνταξη
Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)
18.01.26
Άλλα Αθλήματα 18.01.26

Ελληνικός αθλητισμός εν έτει 2026: Κομμάτια από το ταβάνι σε αγώνα βόλεϊ πέφτουν στα κεφάλια αθλητριών (vid)

Σε κίνδυνο τέθηκε η σωματική ακεραιότητα των αθλητριών κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ για το πρωτάθλημα γυναικών ανάμεσα στον Άρη και τον ΑΟ Θήρας, όταν κομμάτια από την οροφή έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Σύνταξη
Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»
18.01.26
Πολιτική Γραμματεία 18.01.26

Κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στο αγροτικό από Μητσοτάκη – «Οι παρεμβάσεις έχουν ανακοινωθεί»

Για μία ακόμη φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται στη λογική «ό,τι δώσαμε δώσαμε» όσο αφορά στο αγροτικό, με αποτέλεσμα η αυριανή συνάντηση με την αντιπροσωπεία των αγροτών που βρισκόταν στα μπλόκα να μην αφήνει για κανένα περιθώριο για πρόσθετα μέτρα

Σύνταξη
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
18.01.26
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)
18.01.26
Τένις 18.01.26

Η Σάκκαρη έκανε το χτύπημα της χρονιάς και… τρελάθηκε (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Australian Open και παράλληλα φρόντισε να προσφέρει ήδη έναν από τους καλύτερους πόντους της σεζόν, ενθουσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον... εαυτό της!

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής
18.01.26
The Economist 18.01.26

Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον καπιταλισμό των κανονιοφόρων – Ο κόσμος θα γίνει φτωχότερος και λιγότερο ασφαλής

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τις πολυεθνικές εταιρείες εργαλείο για την ενίσχυση της κρατικής εξουσίας. Και με την ισχύ των όπλων, τους ανοίγει δρόμο για «κλειστές» αγορές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή
18.01.26
Δούρειος Ίππος; 18.01.26

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

O Βενεζουελάνος υπουργός θεωρείται ως ο άνθρωπος-κλειδί για το μέλλον της Βενεζουέλας και τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ του Τραμπ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές
18.01.26
Euroleague 18.01.26

Η Euroleague αλλάζει format: Περισσότερες ομάδες, δύο όμιλοι και λιγότερες αγωνιστικές

Η Euroleague φαίνεται πως θα μπει σε μια νέα περίοδο, με διαφορετικό format και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και από την επόμενη σεζόν – Τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τις ομάδες και τη δέσμευση στην Ένωση Παικτών.

Σύνταξη
Πληθωρισμός τροφίμων: Σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη – Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο
18.01.26
Στοιχεία ΕΚΤ 18.01.26

Σε υψηλά επίπεδα ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη - Μεγάλες ανατιμήσεις σε κρέας, καφέ, τσάι και κακάο

Ο πληθωρισμός τροφίμων διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές ορισμένων προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη της ΕΚΤ

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

