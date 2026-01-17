newspaper
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 01:00

Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, υπερασπίστηκε το έργο της μεξικανικής πλευράς για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μειώσουν τον εθισμό και την ζήτηση.

Upd:17.01.2026, 01:09
Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ αντέδρασε σε δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε τόνισε την ανάγκη να επιτευχθούν «απτά αποτελέσματα» στην καταπολέμηση των καρτέλ στη χώρα.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου, η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της έχει επιτύχει «πολύ σημαντικά αποτελέσματα» στην καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων. «Πρέπει όμως να υπάρχει κοινή ευθύνη», πρόσθεσε.

Η παρατήρηση αυτή ακολουθεί μια δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρούμπιο και του Μεξικανού ομολόγου του, στην οποία σημείωσαν ότι αναγνωρίζουν ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις» για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων ασφάλειας.

Το υπουργείο σημείωσε σε δήλωσή του ότι οι δύο «αναγνώρισαν ότι, παρά την πρόοδο, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις» και επεσήμανε την ανάγκη να «συνεχίσουν να λαμβάνουν απτά μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και να επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση των καρτέλ και την παύση της παράνομης διακίνησης φαιντανύλης και όπλων» στα σύνορα.

Η Σέινμπαουμ ζητά ανάληψη ευθύνης και δράσης και από τις ΗΠΑ στο εσωτερικό τους

Επιμένοντας ότι η διμερής συνεργασία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή ευθύνη, η Σάινμπαουμ δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής το πρωί ότι είναι καθήκον των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν πιο επιθετικά την παράνομη ροή όπλων στο Μεξικό και να διεξάγουν μια εντατική εκστρατεία μεταξύ των νέων για την πρόληψη της τοξικοεξάρτησης.

Χρειάζεται «Κοινή ανάληψη ευθύνης, έχουν και αυτοί ρόλο να παίξουν. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος; Μια πολύ έντονη καμπάνια ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ειδικά ανάμεσα στους νέους. Δεν θεωρούμε ότι το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών, μπορεί να επιλυθεί μονάχα από αυτή την πλευρά των συνόρων», είπε. «Η κρίση κατανάλωσης που υπάρχει εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, με εκστρατείες (πρόληψης) και εκπαίδευση. Γιατί η κατανάλωση υπάρχει εκεί».

Όσον αφορά το εμπόριο όπλων, η Σέινμπαουμ σημείωσε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το 75% των όπλων που εισέρχονται στο Μεξικό προέρχονται από τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι μόλις αυτή την εβδομάδα το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού κατάσχεσε ένα φορτίο 21 τουφεκιών και 30 πιστόλια που διακινούνταν από τις ΗΠΑ προς την Τιχουάνα.

Η Sheinbaum είπε επίσης ότι το Μεξικό έχει ζητήσει την υποστήριξη τεχνολογικού εξοπλισμού παρακολούθησης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που διεξάγονται αποκλειστικά από μεξικανικές υπηρεσίες.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης
Εγγύηση ασφαλείας 17.01.26

H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα μιας γρήγορης, αλλά περιορισμένης ένταξης της Ουκρανίας, ως δέλεαρ για την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης

Σύνταξη
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
FAA 16.01.26

Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

Με την επίκληση πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
Βία και νοθεία 16.01.26

Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φιλοδοξεί σε μια αποφασιστική νίκη στις εκλογές της Πέμπτης, προκειμένου να παρατείνει την 40ετή διακυβέρνησή του

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Αμερικάνοι εναντίον Τραμπ 16.01.26

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ

Προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να αγοράσει ή να καταλάβει την Γροιλανδία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Πρώτα στοιχεία 16.01.26

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Εγγυήσεις ασφαλείας 16.01.26

Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά
From the River to the Sea 16.01.26

Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Η βιτρίνα του καταστήματος στο 11ο διαμέρισμα στο Παρίσι, που είναι πρωτοπόρο σε θέματα φεμινισμού και LGBT+, είχε ήδη γίνει στόχος επιθέσεων το περασμένο καλοκαίρι

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος

«Είχε πει, εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά: 'Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το διευθετήσουμε αυτό γρήγορα με μια εισβολή'», είπε ο πρώην ηγέτης της Κολομβίας για τον Τραμπ

Σύνταξη
Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE [βίντεο]
Διαδηλώσεις και βία 16.01.26

Πράκτορες συλλαμβάνουν «αλεπού» στην Μινεάπολη που χόρευε μπροστά από κτίριο της ICE

Οι διαδηλώσεις στην Μινεάπολη συνεχίζονται με ξύλο, συλλήψεις αλλά και απρόοπτα, όπως με την σύλληψη διαδηλωτή με μάσκα αλεπούς που χόρευε μπροστά από κυβερνητικό κτίριο που φιλοξενεί την ICE.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση
Αρνείται τις πιέσεις 16.01.26

Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι «έπεισε τον εαυτό του» να αναβάλει τη στρατιωτική δράση

«Κανείς δεν με έπεισε. Εγώ έπεισα τον εαυτό μου», είπε o Ντόναλντ Τραμπ. «Επρόκειτο να κρεμάσουν πάνω από 800 άτομα χθες και σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ακύρωσαν», δήλωσε.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Διπλωματικές κινήσεις 16.01.26

Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ φέρεται ότι θα συζητήσει με τον Στιβ Γουίτκοφ το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης στο Ιράν. Το Ισραήλ φέρεται πεπεισμένο ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν την Τεχεράνη.

Σύνταξη
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
«Είναι στόχος» 16.01.26

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
