Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ αντέδρασε σε δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε τόνισε την ανάγκη να επιτευχθούν «απτά αποτελέσματα» στην καταπολέμηση των καρτέλ στη χώρα.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου, η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της έχει επιτύχει «πολύ σημαντικά αποτελέσματα» στην καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων. «Πρέπει όμως να υπάρχει κοινή ευθύνη», πρόσθεσε.

The United States made clear that incremental progress in facing border security challenges is unacceptable. Upcoming bilateral engagements with Mexico will require concrete, verifiable outcomes to dismantle narcoterrorist networks and deliver a real reduction in fentanyl… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 16, 2026

Η παρατήρηση αυτή ακολουθεί μια δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρούμπιο και του Μεξικανού ομολόγου του, στην οποία σημείωσαν ότι αναγνωρίζουν ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις» για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων ασφάλειας.

Το υπουργείο σημείωσε σε δήλωσή του ότι οι δύο «αναγνώρισαν ότι, παρά την πρόοδο, παραμένουν σημαντικές προκλήσεις» και επεσήμανε την ανάγκη να «συνεχίσουν να λαμβάνουν απτά μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και να επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση των καρτέλ και την παύση της παράνομης διακίνησης φαιντανύλης και όπλων» στα σύνορα.

Η Σέινμπαουμ ζητά ανάληψη ευθύνης και δράσης και από τις ΗΠΑ στο εσωτερικό τους

Επιμένοντας ότι η διμερής συνεργασία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή ευθύνη, η Σάινμπαουμ δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής το πρωί ότι είναι καθήκον των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν πιο επιθετικά την παράνομη ροή όπλων στο Μεξικό και να διεξάγουν μια εντατική εκστρατεία μεταξύ των νέων για την πρόληψη της τοξικοεξάρτησης.

Χρειάζεται «Κοινή ανάληψη ευθύνης, έχουν και αυτοί ρόλο να παίξουν. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος; Μια πολύ έντονη καμπάνια ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ειδικά ανάμεσα στους νέους. Δεν θεωρούμε ότι το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών, μπορεί να επιλυθεί μονάχα από αυτή την πλευρά των συνόρων», είπε. «Η κρίση κατανάλωσης που υπάρχει εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, με εκστρατείες (πρόληψης) και εκπαίδευση. Γιατί η κατανάλωση υπάρχει εκεί».

Όσον αφορά το εμπόριο όπλων, η Σέινμπαουμ σημείωσε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το 75% των όπλων που εισέρχονται στο Μεξικό προέρχονται από τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι μόλις αυτή την εβδομάδα το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού κατάσχεσε ένα φορτίο 21 τουφεκιών και 30 πιστόλια που διακινούνταν από τις ΗΠΑ προς την Τιχουάνα.

Η Sheinbaum είπε επίσης ότι το Μεξικό έχει ζητήσει την υποστήριξη τεχνολογικού εξοπλισμού παρακολούθησης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που διεξάγονται αποκλειστικά από μεξικανικές υπηρεσίες.