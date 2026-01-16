Πράκτορες της ICE συνέλαβαν το προσωπικό μεξικάνικου εστιατορίου αφού πρώτα… δείπνησαν σε αυτό

Την Πέμπτη το βράδυ, πράκτορες της ICE συνέλαβαν τρία μέλη του προσωπικού ενός μεξικάνικου εστιατορίου κοντά στο Willmar της πολιτείας Μινεσότα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφού οι ίδιοι είχαν φάει εκεί μεσημεριανό.

Γύρω στις 15:00 τοπική ώρα, τέσσερις πράκτορες της ICE κάθισαν σε μια θέση στο οικογενειακό εστιατόριο El Tapatio και έφαγαν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Minnesota Star Tribune. Το προσωπικό του καταστήματος φαινόταν “φοβισμένο”, όπως είπαν μάρτυρες που τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο των πρακτόρων.

Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 20:30, περαστικοί είδαν πράκτορες της ICE να συλλαμβάνουν τρία άτομα από το προσωπικό κοντά σε ένα μεσαίο σχολείο και μια λουθηρανική εκκλησία στο Willmar, αφού οι εργαζόμενοι είχαν κλείσει το εστιατόριο για τη μέρα. Μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι οι πράκτορες ακολούθησαν το προσωπικό μετά το κλείσιμο.

Όσοι παρακολουθούσαν τη σύλληψη φώναζαν στους πράκτορες: «Θα ήταν περήφανη η μάνα σου αυτή τη στιγμή;», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τα ονόματα των συλληφθέντων και ο λόγος της σύλληψής τους δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης επιχείρησης στη Μινεσότα, γνωστής ως Operation Metro Surge, την οποία υλοποιούν οι ομοσπονδιακές αρχές. Η επιχείρηση αυτή έχει προκαλέσει ένταση και αντιδράσεις, ιδίως μετά τον πρόσφατο θανάσιμο τραυματισμό της Renee Good από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, που πυροδότησε μεγάλες διαδηλώσεις και αντιπαραθέσεις στο πολιτειακό επίπεδο.