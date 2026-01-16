Η Μπαρτσελόνα… έπαιξε» με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε όπως η Ρεάλ με την Αλμπαθέτε. Κι αυτό καθώς δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από τους Τόρες και Γιαμάλ της έδωσαν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, με νίκη 2-0 στην έδρα της μαχητικής Σανταντέρ

Οι «μπλαουγκράνα» ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος του ματς και αφού είχαν δοκάρι σε απευθείας κόρνερ του Γιαμάλ στο 64′, άνοιξαν το σκορ στο 66′. Ο Φερμίν έβγαλε τρομερή κάθετη στον Φεράν Τόρες που πέρασε και τον τερματοφύλακα κάνοντας το 0-1 σε κενό τέρμα.

Μετά το γκολ που δέχθηκε η Σανταντέρ βγήκε μπροστά και έγινε επικίνδυνη. Είχε δύο γκολ του Λοθάνο που ακυρώθηκαν για οφσάιντ ενώ στο 90+4′ ο ίδιος έφυγε από κανονική θέση, αλλά νικήθηκε σε μοναδικό τετ α τετ από τον Γκαρθία. Στο 90+5′ ο Γιαμάλ από ασίστ του Ραφίνια έγραψε το τελικό 0-2.

Πρόκριση και για τη Βαλένθια

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Βαλένθια επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Μπούργκος και προκρίθηκε επίσης στα προημιτελικά. Ρούμπο στο 10′ και Σαντίκ στο 50′ πέτυχαν τα γκολ των «νυχτερίδων».

Tα αποτελέσματα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας

Λεονέσα – Αθλέτικ 3-4 παρ. (3-3 κ.δ.)

Ντεπορτίβο – Ατλέτικο 0-1

Σοσιεδάδ – Οσασούνα 4-3 πεν. (2-2 παρ.)

Αλμπαθέτε – Ρεάλ 3-2

Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-0

Μπέτις – Έλτσε 2-1

Μπούργος – Βαλένθια 0-2

Σανταντέρ – Μπαρτσελόνα 0-2