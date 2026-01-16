sports betsson
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σανταντέρ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά προκρίθηκαν στους «8» του Copa Del Rey οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 16 Ιανουαρίου 2026 | 00:14

Σανταντέρ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά προκρίθηκαν στους «8» του Copa Del Rey οι «Μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα, έστω και... αγχωτικά κατάφερε να επικρατήσει στην έδρα της Ρασίνγκ Σανταντέρ με 2-0 κι έτσι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Copa Del Rey.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Spotlight

Η Μπαρτσελόνα… έπαιξε» με τη φωτιά, αλλά δεν κάηκε όπως η Ρεάλ με την Αλμπαθέτε. Κι αυτό καθώς δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από τους Τόρες και Γιαμάλ της έδωσαν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας, με νίκη 2-0 στην έδρα της μαχητικής Σανταντέρ

Οι «μπλαουγκράνα» ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο μέρος του ματς και αφού είχαν δοκάρι σε απευθείας κόρνερ του Γιαμάλ στο 64′, άνοιξαν το σκορ στο 66′. Ο Φερμίν έβγαλε τρομερή κάθετη στον Φεράν Τόρες που πέρασε και τον τερματοφύλακα κάνοντας το 0-1 σε κενό τέρμα.

Μετά το γκολ που δέχθηκε η Σανταντέρ βγήκε μπροστά και έγινε επικίνδυνη. Είχε δύο γκολ του Λοθάνο που ακυρώθηκαν για οφσάιντ ενώ στο 90+4′ ο ίδιος έφυγε από κανονική θέση, αλλά νικήθηκε σε μοναδικό τετ α τετ από τον Γκαρθία. Στο 90+5′ ο Γιαμάλ από ασίστ του Ραφίνια έγραψε το τελικό 0-2.

Πρόκριση και για τη Βαλένθια

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, η Βαλένθια επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Μπούργκος και προκρίθηκε επίσης στα προημιτελικά. Ρούμπο στο 10′ και Σαντίκ στο 50′ πέτυχαν τα γκολ των «νυχτερίδων».

Tα αποτελέσματα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας

Λεονέσα – Αθλέτικ 3-4 παρ. (3-3 κ.δ.)
Ντεπορτίβο – Ατλέτικο 0-1
Σοσιεδάδ – Οσασούνα 4-3 πεν. (2-2 παρ.)
Αλμπαθέτε – Ρεάλ 3-2
Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-0
Μπέτις – Έλτσε 2-1
Μπούργος – Βαλένθια 0-2
Σανταντέρ – Μπαρτσελόνα 0-2

Headlines:
World
HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

HSBC: Η έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι προς το παρόν… «μόνο στην Αμερική»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Wall Street
Wall Street: Άνοδος με πρωταγωνιστές τράπεζες και TSMC

Wall Street: Άνοδος με πρωταγωνιστές τράπεζες και TSMC

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»

Σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, στην τρυφερή ηλικία των δύο ετών, υπεβλήθη ο Μικέλ Αρτέτα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ισπανική τηλεόραση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά! (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 15.01.26

Η Εθνική πόλο πήρε και το ντέρμπι με την Κροατία κι άνοιξε τον δρόμο για τους «4»! (11-10)

Αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, η Εθνική πόλο νίκησε για πρώτη φορά τους Κροάτες σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βάζει... πλώρη για την 4άδα της διοργάνωσης του Βελιγραδίου!

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 15.01.26

LIVE: Κόμο – Μίλαν

LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης
Κολύμβηση 15.01.26

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης

Γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση θα δικαστεί για τον φερόμενο βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών τότε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες
Άλλα Αθλήματα 15.01.26

Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες

Προβλήματα αντιμετωπίζει το τμήμα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ, καθώς το τελευταίο διάστημα αποχώρησαν ο προπονητές και παίκτες. Προς αναβολή τα δύο επόμενα παιχνίδια της.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 15.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC
Μπάσκετ 15.01.26

Ανακοίνωσε Καμπόκλο η Dubai BC

Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερα Μπρούνο Καμπόκλο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές
Pop star 15.01.26

Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι έχοντας φτάσει στο ζενίθ της δημοτικότητάς της είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές

Με ποσοστό αποδοχής 70%, η πρώτη «Σιδηρά Κυρία της Ιαπωνίας», Σαναέ Τακαΐτσι, ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές καθώς πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει περισσότερες έδρες.

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Συγγνώμη; 15.01.26

Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Πολιτική 15.01.26

Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα

Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».

Σύνταξη
Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»

Σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, στην τρυφερή ηλικία των δύο ετών, υπεβλήθη ο Μικέλ Αρτέτα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ισπανική τηλεόραση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI
Ελλάδα 15.01.26

Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI

Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου κλείνει έναν μακρύ και φορτισμένο δικαστικό κύκλο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό η ανθρωπιστική δράση μπορεί να ποινικοποιηθεί - Την υπόθεση παρακολούθησαν στενά ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά! (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 15.01.26

Η Εθνική πόλο πήρε και το ντέρμπι με την Κροατία κι άνοιξε τον δρόμο για τους «4»! (11-10)

Αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, η Εθνική πόλο νίκησε για πρώτη φορά τους Κροάτες σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βάζει... πλώρη για την 4άδα της διοργάνωσης του Βελιγραδίου!

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες
Στρατιωτικός Νόμος 15.01.26

Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες

Ο Τραμπ απείλησε ευθέως με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης, ώστε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να καταστείλει τις διαμαρτυρίες για την ICE. Οι επικριτές του τον κατηγορούν πως έστησε «στρατηγική της έντασης»

Σύνταξη
Αγρότες: «Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου
Το βίντεο 15.01.26

«Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου

Η μάλλον καθόλου τυχαία διαρροή με τις απαράδεκτες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού από τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του και… οι «έμπειροι μηχανισμοί να στήνουν παγίδες» που καταγγέλλουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος

«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ' όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων», δήλωσε ο Σέρτζιο Ματαρέλα για τις εξελίξεις στο Ιράν

Σύνταξη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Κόσμος 15.01.26

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας
Στήθηκε υδάτινη αψίδα 15.01.26

Η εντυπωσιακή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Πλοία του Στόλου, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων φρεγατών, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω, αποδίδοντας τιμές με τους συριγμούς τους, σε μια συμβολική κίνηση συνάντησης της ναυτικής παράδοσης με το μέλλον.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 15.01.26

LIVE: Κόμο – Μίλαν

LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο