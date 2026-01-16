Αγία Παρασκευή: Η οικοδομή «φάντασμα» όπου εντοπίστηκε η σορός του 25χρονου αγνοουμένου
Ο νεαρός άνδρας είχε φύγει από το σπίτι με το αυτοκίνητό του τη Δευτέρα και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής - Τη σορό στην Αγία Παρασκευή βρήκε η ομάδα εντοπισμού αγνοουμένων Anubis
Σε μια εγκαταλελειμμένη εδώ και 30 χρόνια οικοδομή στην Αγία Παρασκευή εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι την περασμένη Δευτέρα και για τον οποίο είχε εκδοθεί Missing Alert.
Ο επίλογος του δράματος γράφτηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, όταν η οικογένεια ενημερώθηκε από μέλη της ομάδας Anubis – από την οποία είχε ζητήσει να συμμετέχει στις έρευνες – ότι εντόπισαν τη σορό του σε ημιτελή οικοδομή της περιοχής.
Οι Αρχές εικάζουν ότι ο θάνατος του 25χρονου προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος
Η εγκαταλελειμμένη οικοδομή βρίσκεται σε ένα σημείο ψηλά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, σε ένα αδιέξοδο.
Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή η ομάδα εντοπισμού αγνοουμένων Anubis τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τον αναζητούσαν επί πέντε ημέρες
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί με το Missing Alert, ο Γιώργος Κοτσαύτης εξαφανίστηκε τη Δευτέρα 12/1 από το Μαρούσι Αττικής. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 25χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του.
Έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, με τους οικείους και τους φίλους του να αγωνιούν για την τύχη του μέχρι που άκουσαν το τραγικό γεγονός του θανάτου του και τον εντοπισμό της σορού του στην Αγία Παρασκευή.
Οι Αρχές εικάζουν ότι ο θάνατος προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να εξακριβωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για κάτι άλλο.
