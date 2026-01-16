Αγία Παρασκευή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι
Ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 12 Ιανουαρίου και για τον εντοπισμό του είχε εκδοθεί Missing Alert - Τη σορό του εντόπισε η ομάδα Anubis που συμμετείχε στις έρευνες
Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026 και για τον εντοπισμό του είχε εκδοθεί Missing Alert.
Η τραγική είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της ομάδας Anubis στα social media
Η σορός του νεαρού άνδρα βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, δίνοντας τέλος στην αγωνία που βίωνε η οικογένειά του τις τελευταίες ημέρες.
Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από την ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες έπειτα από αίτημα των συγγενών του. Η τραγική είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
