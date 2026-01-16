Νεκτάριος Γαλίτης: Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας – Ο αποχαιρετισμός του Μιχάλη Ιατρόπουλου

Την τελευταία του πνοή άφησε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης και ο Μιχάλης Ιατρόπουλος τον αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στο Instagram.

Η συγκινητική ανάρτηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου

«Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας, κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί, σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου.

Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου», σημείωσε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Νεκτάριος Γαλίτης – Μαρία Ηλιάκη: Η σχέση τους πριν 10 χρόνια

Ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος στο Μικρολίμανο, ενώ είχε γίνει γνωστός στον χώρο της showbiz από τη σχέση του με τη Μαρία Ηλιάκη. Οι δυο τους ήταν μαζί από το 2015 έως το 2017 και είχαν κάνει και κάποιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Πριν τον χωρισμό του το ζευγάρι έκανε σχέδια να παντρευτεί.