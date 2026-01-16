Στράτος Τζώρτζογλου – Σοφία Μαριόλα: Διαζύγιο για το ζευγάρι μετά από 8 χρόνια σχέσης;
Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2019 στην Κρήτη.
Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους και να προχωρήσουν σε διαζύγιο μετά από 7 χρόνια γάμου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Huffpost, οι δύο ηθοποιοί δεν συγκατοικούν από τον Οκτώβριο και έχουν ήδη οργανώσει τη ζωή τους σε ξεχωριστά σπίτια.
Παρ’ όλα αυτά, η επικοινωνία τους είναι καθημερινή και ουσιαστική, δείχνοντας ότι, παρά το τέλος της κοινής τους πορείας ως ζευγάρι, η εκτίμηση και η σύνδεση που τους ένωνε παραμένει ζωντανή. Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά τους περιγράφουν τον χωρισμό ως απόλυτα πολιτισμένο και χωρίς πικρίες.
Στράτος Τζώρτζογλου: Τι απαντά στις φήμες
Ο Στράτος Τζώρτζογλου μιλώντας στην εκπομπή Happy Day διέψευσε το δημοσίευμα και είπε ότι δεν θα ήθελε να μιλήσει γιατί έχει τρεξίματα με τη δουλειά.
«Είχαν περάσει μία κρίση. Η Όλγα Λαφαζάνη μίλησε μαζί του… Ο Στράτος Τζώρτζογλου διέψευσε το δημοσίευμα. Είπε ότι δεν ισχύει, αλλά έχει τρέξιμο. Του ζήτησε να βγει τηλεφωνική, αλλά δεν ήθελε», είπε μεταξύ άλλων στον αέρα του ALPHA η Σταματίνα Τσιμτσιλή.
Ένα «βελούδινο» τέλος με σεβασμό και αγάπη
Το ζευγάρι έχει ξαναπεράσει κρίσεις στη σχέση του, οι οποίες είχαν ξεπεραστεί.
Αυτή τη φορά ο χωρισμός τους περιγράφεται από ανθρώπους του περιβάλλοντός τους ως απόλυτα πολιτισμένος. Δεν υπήρξαν εντάσεις, ούτε δημόσιες αιχμές, αλλά μια κοινή απόφαση να συνεχίσουν τη ζωή τους με διαφορετικό τρόπο.
Το γεγονός ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα εξακολουθούν να επικοινωνούν σχεδόν καθημερινά δείχνει πως, παρά το τέλος της κοινής τους ζωής ως ζευγάρι, η ανθρώπινη σχέση και η εκτίμηση παραμένουν ζωντανές.
