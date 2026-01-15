newspaper
15.01.2026 | 13:00
Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας στην Αθήνα
Απειλή για βόμβα σε πτήση της Turkish Airlines
Κόσμος 15 Ιανουαρίου 2026 | 14:18

Απειλή για βόμβα σε πτήση της Turkish Airlines

Συναγερμός σε πτήση της Turkish Airlines έπειτα από απειλή για βόμβα - Προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη με συνοδεία μαχητικών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνης. Αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα.

Το αεροσκάφος, τύπου Airbus A321, εκτελούσε την πτήση TK1853 με προγραμματισμένη άφιξη στη Βαρκελώνη στις 11:00 το πρωί, έχοντας απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη. Λίγο πριν την προσγείωση, οι Αρχές ενημερώθηκαν για απειλή βόμβας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Aena, «λόγω απειλής ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας», ενώ επισημάνθηκε ότι «οι Δυνάμεις Ασφαλείας αξιολογούν την κατάσταση». Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η φερόμενη απειλή δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Μετά την προσγείωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στην αποβίβαση των επιβατών και ξεκίνησαν ενδελεχείς ελέγχους στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και συνόδευσαν την πτήση της Turkish Airlines μέχρι την προσγείωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο στο αεροσκάφος.

Business
METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

Τράπεζες
Moody’s: Ισχυρή η επόμενη διετία για τις ελληνικές τράπεζες

Moody’s: Ισχυρή η επόμενη διετία για τις ελληνικές τράπεζες

inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Κατάθεση Influencer 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά…
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά…

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν
Γρίφος 15.01.26

Γιατί οι δυτικοί διπλωμάτες διστάζουν να προβλέψουν το τέλος του καθεστώτος στο Ιράν

Η αποτυχία να προβλεφθεί η πτώση του Σάχη το 1979 στο Ιράν ήταν διπλωματική καταστροφή, αλλά οι ειδικοί βλέπουν ελάχιστες ενδείξεις για μαζικές αποστασίες τώρα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς
Σενάριο ή μοίρα; 15.01.26

Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα αποφασίσουν σε ποιόν ανήκει η Γροιλανδία, δυστυχώς

Μια νέα μορφή ιμπεριαλισμού του 21ου αιώνα, όπου η κυριαρχία επί εδαφών επιβάλλεται λιγότερο με τη βία και περισσότερο μέσω της λειτουργίας... επενδύσεις, εργολάβους και νομικές ασάφειες. Η Γροιλανδία είναι το «εργαστήρι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου οι αυτοκινητιστές – Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη
Δεν κάνουν πίσω 15.01.26

Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)

Οι οδηγοί ταξί διαμηνύουν ότι δεν θα κάνουν πίσω στον «δίκαιο αγώνα» τους - Την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση – Ποιους αφορά
Ελλάδα 15.01.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποιους αφορά

Η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, που είναι η πρώτη η οποία ολοκληρώθηκε για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
Fizz 15.01.26

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη χρονιά του με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League και ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους την κακή παρένθεση του αποκλεισμού από το Κύπελλο.

Σύνταξη
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κατάθεση Influencer 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Σύνταξη
Φοινικούντα: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26

«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Σύνταξη
Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες
Τεχνολογία 15.01.26

Instagram: Τι θα πρέπει να προσέχουν οι χρήστες

Οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με κάθε μορφή επικοινωνίας, ειδικά με email ή μηνύματα που εμφανίζονται ως προερχόμενα από το Instagram τις επόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
