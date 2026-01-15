Απειλή για βόμβα σε πτήση της Turkish Airlines

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνης. Αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε προσγείωση έπειτα από απειλή για βόμβα.

Το αεροσκάφος, τύπου Airbus A321, εκτελούσε την πτήση TK1853 με προγραμματισμένη άφιξη στη Βαρκελώνη στις 11:00 το πρωί, έχοντας απογειωθεί από την Κωνσταντινούπολη. Λίγο πριν την προσγείωση, οι Αρχές ενημερώθηκαν για απειλή βόμβας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Aena, «λόγω απειλής ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας», ενώ επισημάνθηκε ότι «οι Δυνάμεις Ασφαλείας αξιολογούν την κατάσταση». Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η φερόμενη απειλή δεν επηρέασε σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του αεροδρομίου.

ℹ El Aeropuerto Josep Tarradellas #Barcelona–#ElPrat está operando con total normalidad. 👉 A causa de una amenaza en un vuelo se han activado los protocolos y las Fuerzas de Seguridad están evaluando la situación. pic.twitter.com/vHLLCtZTbV — Aena (@aena) January 15, 2026

Sembla que aquest avió de Turkish Airlines ha tingut algun problema i ha aterrat d’emergència al Prat. Ara està rodejat de serveis d’emergència apartat de les terminals, però sembla que la operativa segueix. S’ha sentit un soroll molt fort com d’avió de combat també. pic.twitter.com/B0qjKce2G3 — Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) January 15, 2026

Μετά την προσγείωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προχώρησαν στην αποβίβαση των επιβατών και ξεκίνησαν ενδελεχείς ελέγχους στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, δύο μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν και συνόδευσαν την πτήση της Turkish Airlines μέχρι την προσγείωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν εντοπίστηκε κάποιο ύποπτο αντικείμενο στο αεροσκάφος.