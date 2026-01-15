Ανάσα άθλησης και ψυχαγωγίας στον αστικό ιστό

Σε μια πόλη με έντονη δόμηση και περιορισμένες διεξόδους για άθληση και χαλάρωση, οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα των κατοίκων. Χώροι ανοιχτοί, προσβάσιμοι και λειτουργικοί δίνουν τη δυνατότητα σε νέους, οικογένειες και επισκέπτες να κινηθούν, να αθληθούν και να συναντηθούν, μακριά από την πίεση της αστικής ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις στον χώρο γύρω από το Skate Park στο Παλαιό Φάληρο, με στόχο τη βασική αναβάθμιση της χρήσης του. Προστέθηκαν παγκάκια με θύρες φόρτισης, όργανα καλλισθενικής γυμναστικής, επιφάνειες για σκάκι και τάβλι, τραπέζι πινγκ πονγκ, καθώς και πάγκος με ηλιακή ενέργεια για φόρτιση συσκευών. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση και καθαριότητα του χώρου.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ενισχύουν τον χαρακτήρα του χώρου ως σημείου καθημερινής χρήσης, δίνοντας επιλογές ήπιας άθλησης και ψυχαγωγίας σε ένα περιβάλλον που παραμένει ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες. Τέτοιου τύπου χώροι αποκτούν ιδιαίτερη αξία στον αστικό ιστό, καθώς λειτουργούν ως μικρές «ανάσες» μέσα στην πόλη.

Το αγαθό του δημόσιου χώρου

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος δήλωσε σχετικά:

«Το Skate park και ο περιβάλλων χώρος του δεν είναι απλώς ένας χώρος άθλησης, αλλά ένα ζωντανό σημείο της πόλης. Με ουσιαστικές παρεμβάσεις, δίνουμε περισσότερες επιλογές σε νέους, οικογένειες και επισκέπτες, να αθληθούν και να απολαύσουν το αγαθό του δημόσιου χώρου. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε παρεμβάσεις που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο ευχάριστη και πιο ανθρώπινη».

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Παλαιού Φαλήρου