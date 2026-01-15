Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

Λίγους μόλις μήνες μετά τη δημόσια αποκάλυψη της ύπαρξής της, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών η γυναίκα που παρουσιαζόταν ως η μέχρι πρότινος άγνωστη κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι.

Η είδηση του θανάτου της – Τα σοβαρά προβλήματα υγείας

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η οικογένειά της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια σπάνια μορφή καρκίνου της σπονδυλικής στήλης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο σύζυγός της κρυφής κόρης του Φρέντι Μέρκιουρι, Τόμας, σε επικοινωνία με την Daily Mail ανέφερε ότι πέθανε ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με το χορδώμα, έναν σπάνιο καρκίνο της σπονδυλικής στήλης, αφήνοντας δύο γιους ηλικίας εννέα και επτά ετών.

«Η B είναι τώρα με τον αγαπημένο και στοργικό πατέρα της στον κόσμο των σκέψεων. Οι στάχτες της σκορπίστηκαν στον άνεμο πάνω από τις Άλπεις», πρόσθεσε.

Ο αποχαιρετισμός της δημοσιογράφου που έφερε στο φως τη σχέση κόρης – πατέρα

Η αποκάλυψη έγινε το περασμένο καλοκαίρι μέσα από τη βιογραφία «Love, Freddie», την οποία υπέγραφε η δημοσιογράφος και βιογράφος της ροκ μουσικής Λέσλι-Αν Τζόουνς.

Στο βιβλίο, η συγγραφέας παρουσίασε λεπτομέρειες για μια μυστική σχέση του Μέρκιουρι το 1976, από την οποία φέρεται να προέκυψε η γέννηση της κόρης του.

Συγκεκριμένα, το παιδί συνελήφθη τυχαία κατά τη διάρκεια μιας περιπέτειας με τη σύζυγο ενός στενού φίλου του Φρέντι το 1976.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Φρέντι Μέρκιουρι διατηρούσε στενή αλλά απόλυτα ιδιωτική σχέση με το παιδί του, χρησιμοποιώντας τρυφερά παρατσούκλια όπως «Bibi», «trésor» και «little froggie».

Επίσης η συγγραφέα της βιογραφίας έχει δηλώσει ότι στη διάθεσή της υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία DNA που επιβεβαιώνουν πως ο Μέρκιουρι ήταν ο βιολογικός πατέρας της γυναίκας.

Από την πλευρά της, η συγγραφέας Τζόουνς ανέφερε:

«Είμαι συντετριμμένη από την απώλεια αυτής της γυναίκας που έγινε στενή μου φίλη, η οποία ήρθε σε μένα με έναν ανιδιοτελή στόχο:

Να παραμερίσει όλους όσους είχαν ελεύθερο πεδίο δράσης με την ιστορία του Φρέντι για 32 χρόνια, να αμφισβητήσει τα ψέματά τους και την αναδιατύπωση της ζωής του, και να αποκαλύψει την αλήθεια.

Στο τέλος της ζωής της, αυτό ήταν το μόνο που είχε σημασία για εκείνη. Ήταν πολύ άρρωστη κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων που δουλέψαμε μαζί. Αλλά είχε μια αποστολή. Έβαζε τον εαυτό της και τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα».

Τι έλεγε η Β. για τον διάσημο πατέρα της

«Δεν ήθελα να μοιραστώ τον μπαμπά μου με όλο τον κόσμο.

Μετά τον θάνατό του, έπρεπε να μάθω να ζω με τις επιθέσεις εναντίον του, τις παραποιήσεις για το πρόσωπό του και με την αίσθηση ότι ο μπαμπάς μου ανήκε πλέον σε όλους.

Έκλαιγα και θρηνούσα τον μπαμπά μου, ενώ οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο θρηνούσαν τον Φρέντι. Όταν είσαι 15 ετών, δεν είναι εύκολο.

Έπρεπε να γίνω ενήλικη χωρίς αυτόν και να ζήσω όλες τις καθοριστικές στιγμές και τα γεγονότα χωρίς την υποστήριξή του.

Για 30 χρόνια έπρεπε να χτίσω τη ζωή και την οικογένειά μου χωρίς αυτόν και να αποδεχθώ ότι δεν θα ήταν εκεί για να μοιραστεί τις ευτυχισμένες στιγμές μαζί μας. Για 30 χρόνια, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος ερμήνευε εκ νέου τη ζωή του Μέρκιουρι, τη μουσική του και όλα όσα είχε κάνει, εγώ χρειαζόμουν τον μπαμπά μου μόνο για μένα και την οικογένειά μου.

Πώς θα μπορούσα να μιλήσω πριν;».