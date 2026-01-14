Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν όταν κατάρρευση γερανού προκάλεσε σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βόρεια Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Ναχόν Ρατσασίμα, βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

BREAKING: Dozens killed and injured after construction crane lifting section of bridge collapses on passenger train in Sikhio, Thailand. pic.twitter.com/SKyZIB7w1I — AZ Intel (@AZ_Intel_) January 14, 2026

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο γερανός, που συμμετείχε σε έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, κατέρρευσε τη στιγμή που το τρένο περνούσε από το σημείο, χτυπώντας μία από τις αμαξοστοιχίες.

Από την πρόσκρουση, το τρένο εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Oμάδες διάσωσης έφτασαν άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος και προσπάθησαν να διασώσουν τραυματίες που είχαν εγκλωβιστεί στο τρένο.