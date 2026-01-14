Gen Z και millennials απορρίπτουν τα δύο μεγάλα κόμματα στις ΗΠΑ

Ρεκόρ όλων των εποχών, με ποσοστό 45%, κατέγραψε το 2025 το μερίδιο των ενηλίκων στις ΗΠΑ που αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτικά ανεξάρτητοι, ξεπερνώντας το 43% που είχε μετρηθεί το 2014, το 2023 και το 2024. Παράλληλα, ίσα ποσοστά ενηλίκων στις ΗΠΑ —27% το καθένα— δήλωσαν ότι ταυτίζονται είτε με τους Δημοκρατικούς είτε με τους Ρεπουμπλικανούς, σύμφωνα με την Gallup.

Το 2025, η πλειονότητα των ενηλίκων της Generation Z και των millennials δήλωσε πολιτικά ανεξάρτητη, όπως και περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα ενήλικες της Generation X. Αντίθετα, μόνο το ένα τρίτο —ή και λιγότερο— των baby boomers και της Silent Generation αυτοπροσδιορίστηκε ως πολιτικά ανεξάρτητο.

Η αυξημένη πολιτική ανεξαρτησία συνδέεται και με το γεγονός ότι οι σημερινοί νέοι ενήλικες δηλώνουν ανεξάρτητοι σε υψηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές στην ίδια ηλικία. Το 56% των ενηλίκων της Generation Z που σήμερα αυτοπροσδιορίζονται ως ανεξάρτητοι συγκρίνεται με το 47% των millennials το 2012 και το 40% της Generation X το 1992.

Οι ανεξάρτητοι που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς

Πέρυσι, περισσότεροι πολιτικά ανεξάρτητοι δήλωσαν ότι κλίνουν προς το Δημοκρατικό Κόμμα παρά προς το Ρεπουμπλικανικό, με το 45% των ανεξάρτητων να κατανέμεται σε 20% που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς, 15% προς τους Ρεπουμπλικανούς και 10% που δεν κλίνουν προς κανένα κόμμα. Πρόκειται για μεταβολή σε σχέση με το 2024, που αντιστοιχεί σε μείωση τριών μονάδων στους ανεξάρτητους που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικανούς και αύξηση τριών μονάδων σε εκείνους που κλίνουν προς τους Δημοκρατικούς.

Μεταξύ 2024 και 2025, η ταύτιση τόσο με το Ρεπουμπλικανικό όσο και με το Δημοκρατικό Κόμμα μειώθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Λαμβάνοντας υπόψη την κομματική ταύτιση και τις πολιτικές κλίσεις, κατά μέσο όρο το 47% των Αμερικανών ταυτίστηκε με τους Δημοκρατικούς ή δήλωσε ανεξάρτητο που κλίνει προς το Δημοκρατικό Κόμμα, ενώ το 42% ταυτίστηκε με τους Ρεπουμπλικανούς ή κλίνει προς αυτούς. Αυτό διακόπτει μια τριετία κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί είχαν προβάδισμα στην κομματική ταύτιση.

Οι κομματικές προτιμήσεις του 2025 ουσιαστικά επανήλθαν στα επίπεδα της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν οι Δημοκρατικοί διατηρούσαν προβάδισμα κατά μέσο όρο πέντε μονάδων. Οι Δημοκρατικοί —που συνήθως έχουν πλεονέκτημα— είχαν ακόμη μεγαλύτερα προβαδίσματα την περίοδο 1992–1993, 1996–1999 και 2006–2009.

Οι αλλαγές στην ιδεολογική ταύτιση είναι πιο εμφανείς μεταξύ των Δημοκρατικών: το 59% πλέον αυτοπροσδιορίζεται ως φιλελεύθερο, από 33% το 2005 και 25% το 1994. Η αυξημένη φιλελεύθερη ταύτιση τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στους περισσότερους υπο-πληθυσμούς των Δημοκρατικών.

Η ιδεολογική ταύτιση των Ρεπουμπλικανών και των ανεξάρτητων έχει αλλάξει λιγότερο με την πάροδο του χρόνου, αν και περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί σήμερα αυτοπροσδιορίζονται ως συντηρητικοί (77%) σε σύγκριση με το 1994 (58%). Παράλληλα, λίγο λιγότερο από τους μισούς ανεξάρτητους, το 47%, συνεχίζουν να αυτοπροσδιορίζονται ως μετριοπαθείς, με τους υπόλοιπους να κλίνουν περισσότερο προς τον συντηρητισμό παρά προς τον φιλελευθερισμό.