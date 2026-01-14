newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Πώς να αυξήσετε τη σύνταξή σας: Ποιοι είναι οι ωφελημένοι μισθωτοί
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Ιανουαρίου 2026

Πώς να αυξήσετε τη σύνταξή σας: Ποιοι είναι οι ωφελημένοι μισθωτοί

Ποιοι παίρνουν «μπόνους» έως 252 ευρώ στη σύνταξη – Η χρυσή πενταετία που κάνει τη διαφορά

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Όσοι μισθωτοί βρίσκονται στην πενταετία ασφάλισης από 35 έως 40 ετών είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι για συνταξιοδότηση.

Κι αυτό γιατί το ισχύον σύστημα αναπλήρωσης δίνει «μπόνους» σε όσους παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο μέχρι και τα 40 έτη. Η κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων θα λάβει αυξημένη σύνταξη από 26,2 έως 252 ευρώ τον μήνα!

Τονίζεται ότι ο «Νόμος Βρούτση» (Ν. 4670/2020) καθόρισε νέα ποσοστά αναπλήρωσης που αυξάνουν τις συντάξεις, ξεκινώντας από 11,55% για 15 έτη ασφάλισης και φτάνοντας στο 50% ή και παραπάνω για 40 έτη (π.χ. 50,01%), με ετήσια προσαύξηση που σταδιακά μειώνεται (0,5% μετά τα 40 έτη), διαμορφώνοντας σημαντικές αυξήσεις στα ποσοστά σε σύγκριση με τον προηγούμενο νόμο, ειδικά για τους μεσαίους και χαμηλούς μισθούς. Οσοι έχουν πάνω από 40 χρόνια ασφάλισης είναι αδικημένοι, αφού ο νόμος Βρούτση προβλέπει μόνο 0,5% προσαύξηση ανά επιπλέον έτος, ενώ μεταξύ 36-40 ετών η ετήσια αύξηση είναι 2,55%.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα ένας στους τρεις μισθωτούς ασφαλισμένους αποχωρεί με πρόωρη και μειωμένη σύνταξη και υφίσταται το ψαλίδι έως 30%. Επομένως η πρώτη συμβουλή είναι να αποφύγουν την πρόωρη συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη για να κερδίσουν περίπου 130 ευρώ μηνιαίως.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, οι πλέον κερδισμένοι του ισχύοντος συστήματος (εκτός από τις συντάξιμες αποδοχές) είναι όσοι αποχωρούν με 40ετία ασφάλισης (και με την εξαγορά πλασματικών ετών) και πληρωμένων εισφορών.

Οσο περισσότερα χρόνια εξασφαλίζει κανείς μέσα στη δεκαετία ασφάλισης 30,1-40, τόσο μεγαλύτερη σύνταξη θα λάβει.

Πιο σημαντικό είναι το όφελος στην πενταετία ασφάλισης 35-40. Για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση για τη 40ετία φτάνει στα 252 ευρώ σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά. Αντίστοιχα για 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές, η αύξηση φτάνει στα 72 ευρώ σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά.

Στην 35ετία η αύξηση για 1.000 ευρώ συντάξιμες αποδοχές φτάνει στα 35 ευρώ, ενώ για 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές ανεβαίνει στα 123 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των μεικτών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων από το 2002 έως τον μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση, επί των οποίων έγιναν ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου κύριας σύνταξης. Οι μήνες υπολογίζονται επί 14 μισθούς λόγω των δώρων. Ο μέσος όρος βγαίνει από το άθροισμα των μισθών διά τους μήνες ασφάλισης από το 2002 και μετά.

Οι ακριβείς συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ όταν κατατεθεί η αίτηση συνταξιοδότησης. Ωστόσο, κάθε ασφαλισμένος μπορεί να έχει μια εκτίμηση, υπολογίζοντας χονδρικά τον μέσο όρο των αποδοχών του με βάση τα στοιχεία είτε από τον εργοδότη του είτε από τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης, ο οποίος υπάρχει σε ψηφιακή μορφή στο site του ΕΦΚΑ. Ο ατομικός λογαριασμός ασφάλισης περιλαμβάνει όλες τις εισφορές και τις αποδοχές από το 2002 και μετά, οπότε ο ασφαλισμένος μπορεί να υπολογίσει, έστω κατά προσέγγιση, τον μέσο όρο των αποδοχών του.

«Χρυσό» διαβατήριο

Την ίδια ώρα, «χρυσό» διαβατήριο στη σύνταξη – με την εξαγορά ή την αναγνώριση πλασματικών ετών – έχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ώστε να συνταξιοδοτηθούν έως και 7 χρόνια νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας. Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι χρησιμοποιούν τα πλασματικά έτη για τη γρηγορότερη συνταξιοδότησή τους.

Μάλιστα, όσοι επιλέξουν την εξαγορά πλασματικών ετών μπορούν να εξασφαλίσουν έξτρα αυξήσεις στις συντάξεις τους, που μπορεί να φτάσουν και τα 100 ευρώ τον μήνα, υπό την προϋπόθεση μιας «ακριβής» εξαγοράς με τις «τρέχουσες» εισφορές (20% για κλάδο σύνταξης) ή με τις υψηλές κατηγορίες που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι χρόνοι που μπορούν να αξιοποιήσουν όλοι οι ασφαλισμένοι είναι της στρατιωτικής θητείας, των διαστημάτων επιδοτούμενης ανεργίας ή επιδοτούμενης ασθένειας και της κύησης και λοχείας (συνολικά 119 ημέρες) για τις μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ. Η στρατιωτική θητεία και η ανεργία-ασθένεια αξιοποιούνται για σύνταξη γήρατος στο 67ο έτος με τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο των 15 ετών ασφάλισης ή της 25ετίας αν πρόκειται για Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει:

Να διαθέτουν προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Πρόκειται για βεβαίωση που συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης και πιστοποιεί τον χρόνο ασφάλισης των υποψήφιων συνταξιούχων στα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα (όπως έχουν διαμορφωθεί δύο χρόνια πριν ο αιτών συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης), με σκοπό να μη χρειάζεται να καταμετρηθούν όλα τα ένσημα παρά μόνο αυτά που θα έχουν πραγματοποιηθεί από την έκδοση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης και μετά.
Να έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ο υποψήφιος κατοχυρώνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης εφόσον έχει συμπληρώσει σωρευτικά και αθροιστικά τόσο τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης όσο και το διαμορφωμένο (για εκείνον) όριο ηλικίας.

