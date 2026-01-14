Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
14.01.2026 | 11:53
Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14 Ιανουαρίου 2026 | 10:00

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
ΆποψηΑναστασία Γιάμαλη
A
A
Vita.gr
Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Spotlight

Τη δεκαετία του στο τιμόνι της ΝΔ γιόρτασε αυτές τις ημέρες, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πανηγυρικές ομιλίες του, έθεταν για ακόμα μια φορά το δίλλημα «ΝΔ ή χάος». Ακόμα πιο εντυπωσιακό το βίντεο, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί ως κυρίαρχος πρωθυπουργός, σε ένα χρονολόγιο με τα προσεκτικά επιλεγμένα ορόσημα του, στη δεκαετία που κυριαρχεί πολιτικά.

Αυτό που έκανε την περισσότερη αίσθηση όμως, ήταν ότι για πρώτη φορά γιορτάζεται η επέτειος εκλογής προέδρου. Οι «μητσοτακικοί» αντιτείνουν πως πρώτη φορά πρόεδρος κερδίζει τρεις κάλπες στη σειρά και παραμένει πρώτος επί μια δεκαετία κι αυτό απαντά στη μοναδικότητα του εορτασμού. Οι πιο καχύποπτοι, βέβαια, δίκαια τονίζουν ότι το timing δεν είναι τυχαίο, καθώς κι εκλογές έρχονται και δελφίνοι ετοιμάζονται.

Το πρόβλημα εδώ βέβαια είναι ότι ο πρωθυπουργός και το επικοινωνιακό του επιτελείο νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό. Αν διαβάσει κάποιος την πανηγυρική ομιλία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση στα γραφεία του κόμματος, θα νομίζει ότι πρωθυπουργεύει στη Δανία ή στη Σουηδία. Πέρα από τις ιδεολογικές διαφωνίες που μπορεί να έχει ένα προοδευτικό άτομο με το μοντέλο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπάρχει κι ένα άλλο χρονολόγιο για το οποίο δεν είπε λέξη κι έχει αμαυρώσει τη θητεία του.

Πρόκειται για στιγμές που δεν περιποιούν τιμή στην κυβέρνηση και τα στελέχη της. Για σκάνδαλα και υποθέσεις που μας έκαναν πρώτο θέμα στον διεθνή Τύπο. Υποθέσεις που πλήγωσαν την δημοκρατία και τους θεσμούς αλλά και πολλά ζητήματα καθημερινότητας. Και ξέρετε σε τελική ανάλυση, την πολιτική ευθύνη την έχει πάντα ο αρχηγός. Άλλωστε, ως γνωστόν, «αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω». Κι αν για κάτι θέλουν να μας πείσουν στην ΝΔ είναι ότι ο αρχηγός είναι ένας κι αδιαφιλονίκητος.

ΟΠΕΚΕΠΕ: το «μέγα» σκάνδαλο

Τα περί «δικαιώματος στη σιωπή», οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και οι Φεράρι, τα αμνοερίφια που αν πράγματι υπήρχαν δεν θα χωρούσαν στην Κρήτη, η εξεταστική παρωδία με ευθύνη της πλειοψηφίας, οι δύο υπουργοί για τους οποίους η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να ελεγχθούν και απλώς δεν ελέγχθηκαν ποτέ πάλι με γαλάζια απόφαση, δεν χώρεσαν στο χρονολόγιο του πρωθυπουργού. Κι’ όλα αυτά ενώ η χώρα βιώνει τις μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Τέμπη: η τραγωδία

Στο επετειακό πρωθυπουργικό χρονολόγιο δεν χώρεσαν και τα όσα προηγήθηκαν αλλά και τα όσα ακολούθησαν του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Απαξίωση, υποβάθμιση κι έλλειψη ασφάλειας στις μετακινήσεις των τρένων και αδιαφορία από τους πολιτικούς προϊσταμένους παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις των εργαζόμενων στον σιδηρόδρομο. Ο κύριος «είναι ντροπή και ντρέπομαι» Κώστας Αχ. Καραμανλής, ήταν εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2023 και με τις ψήφους των πολιτών των Σερρών, επανεξελέγη.

Και σαν όλα αυτά να μην ήταν αρκετά, πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβαν ρόλο αντιδίκου έναντι των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών ενώ οι πολίτες παρακολουθούσαμε σαν φάρσα, δύο προανακριτικές παρωδία και μια εξεταστική που «δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή της βουλής» όπως παραδέχθηκε κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Όσο για το με τίνος εντολή προχώρησε το μπάζωμα ή η εκχωμάτωση του τόπου του δυστυχήματος σε χρόνο dt, παραμένει άγνωστο.

Υποκλοπές: η εκτροπή

Υπουργοί, πολιτικοί αντίπαλοι, ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ηγεσία του στρατεύματος, δημοσιογράφοι κι επιχειρηματίες βρέθηκαν στο στόχαστρο της ΕΥΠ και του Predator. Ούτε αυτό το σκάνδαλο χώρεσε στο γαλάζιο εορταστικό timeline. Κι εδώ παρακολουθήσαμε μια εξεταστική παρωδία, την πλήρη υποβάθμιση του ρόλου των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών, τη στοχοποίηση των επικεφαλής τους και μια δική που είναι σε εξέλιξη στο πρωτοδικείο όπου όσα ακούγονται αποδεικνύουν πως οι θεσμοί στη χώρα βρίσκονται σε μεγάλη κρίση και πώς κάποιοι χρησιμοποίησαν -αν δεν χρησιμοποιούν ακόμη- το κράτος ως λάφυρο. Ένας μετά τον άλλο, μάρτυρες επαναλαμβάνουν πως λάμβαναν διαβεβαιώσεις πως «Όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα, μην φοβάσαι τίποτα». Σημειώστε και πως οι 13 από τους 15 γαλάζιους βουλευτές που συμμετείχαν στην εξεταστική έπειτα πήραν υπουργείο.

Απευθείας αναθέσεις: το πάρτι

Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, ήμασταν σίγουροι πως δεν θα χωρούσε στα ορόσημα της δεκαετίας Μητσοτάκη. Καταγγελίες επί καταγγελιών από την αντιπολίτευση για αδιαφάνεια. Ενδεικτικά μόνο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης επικαλούμενος το ελεγκτικό συνέδριο, τον Ιούλιο του ’25, είχε πει ότι μόνο την περίοδο 2020-2024, οι απευθείας αναθέσεις έφτασαν τα 12 δισ. ευρώ.

Ακρίβεια: ο Γολγοθάς των πολλών

Κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει δικαίως για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και για το ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε «ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης» με τα κέρδη βέβαια να καρπώνονται άλλοι πλην των πολλών, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν υπήρχαν πολλά να ειπωθούν και μάλλον γι’ αυτό δεν χώρεσε στο εορταστικό χρονολόγιο.

Στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν για τις αυξήσεις στους μισθούς παραγνωρίζοντας ή αδιαφορώντας για το ότι σύμφωνα με τη Eurostat είμαστε δεύτεροι από το τέλος σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Χειρότερα από εμάς είναι μόνο στη Βουλγαρία. Άραγε η θέσπιση της 13ωρης εργασίας σε έναν εργοδότη θα καταφέρει να αλλάξει τη στατιστική; Μάλλον όχι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αυξήσει κι άλλο τα 201 εργατικά δυστυχήματα που καταγράφηκαν το 2025 σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.

Εξυπακούεται πως δεν γίνεται αναφορά για την πιο καταστροφική από πλευράς έκτασης πυρκαγιά όλων των εποχών το 2021 στην Εύβοια. Άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2021 σε σχετική συζήτηση στη Βουλή είχε πει απευθυνόμενος στον τότε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα που επί των ημερών του συνέβη η τραγωδία του Ματιού που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους: «Ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει και τους δύο και θα δει και θα συγκρίνει και θα θυμάται ότι στη μία τραγωδία, δυστυχώς, μετρούσαμε στρέμματα και στην άλλη μετρούσαμε φέρετρα…»

Αναφορά στο εορταστικό χρονολόγιο δεν υπήρξε ούτε στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε φαινόμενα όπως ο Daniel ή στο γεγονός πως τον Αύγουστο του 2024 η φωτιά από την Πεντέλη κατέβηκε ως τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι, μέσα δηλαδή στον αστικό ιστό.

Ας μην είμαστε αχάριστοι όμως κι ας ευχηθούμε «χρόνια πολλά» γιατί όπως χαριτωμένα επεσήμανε σε άρθρο του ο γραμματέας της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας: «ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχθηκε το πιο ανθεκτικό ανάχωμα στον λαϊκισμό». Αμήν!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Opinion
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο
Opinion 05.01.26

ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο

Το ερώτημα δεν είναι γιατί άδραξαν την ευκαιρία οι εκ του ΛΑΟΣ προερχόμενοι να τοποθετηθούν με αυτούς τους όρους για τη Βενεζουέλα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν εκφραστεί διαφωνίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική
Ελλάδα 14.01.26

Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική

Η Συντονιστική του Μπλόκου στη Νίκαια, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια επισημαίνοντας ότι αποτελεί κάτι εντελώς ξένο από τη λογική και τη φιλοσοφία του αγροτικού κόσμου

Σύνταξη
Γροιλανδία: Απειλεί τον πρωθυπουργό ο Τραμπ – Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Νέα δήλωση 14.01.26

Απειλεί τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας ο Τραμπ - Κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρό του και τη Γροιλανδία - Η απειλή προς τον Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν - Ποιοι είναι οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι του νησιού της Αρκτικής

Σύνταξη
Πάτρα: Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Εξαφάνιση - θρίλερ 14.01.26

Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα στην Αθήνα

Άφαντη παραμένει η ανήλικη κοπέλα μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα από την Πάτρα όπου διέμενε - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν σε δρόμους της πρωτεύουσας

Σύνταξη
Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»
Euroleague 14.01.26

Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, για την απουσία του Κέντρικ Ναν, για την εμφάνιση με το Περιστέρι και την ανάγκη για διπλό κόντρα στους Βαυαρούς.

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους απορρίπτοντας τα τελεσίγραφα και τις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό, καθώς στο ματς με τον ΠΑΟΚ φτάνει τις 100 συμμετοχές με τον σύλλογο και τα έχει σαρώσει όλα…

Σύνταξη
Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος
Τοπόσημο 14.01.26

Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος

Το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας για 20 χρόνια, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον σπουδαίο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο – Οι σίγουροι και το μεγάλο δίλημμα του Ρουμάνου τεχνικού

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»
Μπάσκετ 14.01.26

Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Eurocup γυναικών για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά – Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται με την Εστουδιάντες και οι Πράσινες με τη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της
Music Stage 14.01.26

Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο