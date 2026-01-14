Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Τη δεκαετία του στο τιμόνι της ΝΔ γιόρτασε αυτές τις ημέρες, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πανηγυρικές ομιλίες του, έθεταν για ακόμα μια φορά το δίλλημα «ΝΔ ή χάος». Ακόμα πιο εντυπωσιακό το βίντεο, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί ως κυρίαρχος πρωθυπουργός, σε ένα χρονολόγιο με τα προσεκτικά επιλεγμένα ορόσημα του, στη δεκαετία που κυριαρχεί πολιτικά.

Αυτό που έκανε την περισσότερη αίσθηση όμως, ήταν ότι για πρώτη φορά γιορτάζεται η επέτειος εκλογής προέδρου. Οι «μητσοτακικοί» αντιτείνουν πως πρώτη φορά πρόεδρος κερδίζει τρεις κάλπες στη σειρά και παραμένει πρώτος επί μια δεκαετία κι αυτό απαντά στη μοναδικότητα του εορτασμού. Οι πιο καχύποπτοι, βέβαια, δίκαια τονίζουν ότι το timing δεν είναι τυχαίο, καθώς κι εκλογές έρχονται και δελφίνοι ετοιμάζονται.

Το πρόβλημα εδώ βέβαια είναι ότι ο πρωθυπουργός και το επικοινωνιακό του επιτελείο νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό. Αν διαβάσει κάποιος την πανηγυρική ομιλία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση στα γραφεία του κόμματος, θα νομίζει ότι πρωθυπουργεύει στη Δανία ή στη Σουηδία. Πέρα από τις ιδεολογικές διαφωνίες που μπορεί να έχει ένα προοδευτικό άτομο με το μοντέλο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, υπάρχει κι ένα άλλο χρονολόγιο για το οποίο δεν είπε λέξη κι έχει αμαυρώσει τη θητεία του.

Πρόκειται για στιγμές που δεν περιποιούν τιμή στην κυβέρνηση και τα στελέχη της. Για σκάνδαλα και υποθέσεις που μας έκαναν πρώτο θέμα στον διεθνή Τύπο. Υποθέσεις που πλήγωσαν την δημοκρατία και τους θεσμούς αλλά και πολλά ζητήματα καθημερινότητας. Και ξέρετε σε τελική ανάλυση, την πολιτική ευθύνη την έχει πάντα ο αρχηγός. Άλλωστε, ως γνωστόν, «αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω». Κι αν για κάτι θέλουν να μας πείσουν στην ΝΔ είναι ότι ο αρχηγός είναι ένας κι αδιαφιλονίκητος.

ΟΠΕΚΕΠΕ: το «μέγα» σκάνδαλο

Τα περί «δικαιώματος στη σιωπή», οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και οι Φεράρι, τα αμνοερίφια που αν πράγματι υπήρχαν δεν θα χωρούσαν στην Κρήτη, η εξεταστική παρωδία με ευθύνη της πλειοψηφίας, οι δύο υπουργοί για τους οποίους η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να ελεγχθούν και απλώς δεν ελέγχθηκαν ποτέ πάλι με γαλάζια απόφαση, δεν χώρεσαν στο χρονολόγιο του πρωθυπουργού. Κι’ όλα αυτά ενώ η χώρα βιώνει τις μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Τέμπη: η τραγωδία

Στο επετειακό πρωθυπουργικό χρονολόγιο δεν χώρεσαν και τα όσα προηγήθηκαν αλλά και τα όσα ακολούθησαν του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Απαξίωση, υποβάθμιση κι έλλειψη ασφάλειας στις μετακινήσεις των τρένων και αδιαφορία από τους πολιτικούς προϊσταμένους παρά τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις των εργαζόμενων στον σιδηρόδρομο. Ο κύριος «είναι ντροπή και ντρέπομαι» Κώστας Αχ. Καραμανλής, ήταν εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές του 2023 και με τις ψήφους των πολιτών των Σερρών, επανεξελέγη.

Και σαν όλα αυτά να μην ήταν αρκετά, πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβαν ρόλο αντιδίκου έναντι των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών ενώ οι πολίτες παρακολουθούσαμε σαν φάρσα, δύο προανακριτικές παρωδία και μια εξεταστική που «δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή της βουλής» όπως παραδέχθηκε κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Όσο για το με τίνος εντολή προχώρησε το μπάζωμα ή η εκχωμάτωση του τόπου του δυστυχήματος σε χρόνο dt, παραμένει άγνωστο.

Υποκλοπές: η εκτροπή

Υπουργοί, πολιτικοί αντίπαλοι, ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ηγεσία του στρατεύματος, δημοσιογράφοι κι επιχειρηματίες βρέθηκαν στο στόχαστρο της ΕΥΠ και του Predator. Ούτε αυτό το σκάνδαλο χώρεσε στο γαλάζιο εορταστικό timeline. Κι εδώ παρακολουθήσαμε μια εξεταστική παρωδία, την πλήρη υποβάθμιση του ρόλου των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών, τη στοχοποίηση των επικεφαλής τους και μια δική που είναι σε εξέλιξη στο πρωτοδικείο όπου όσα ακούγονται αποδεικνύουν πως οι θεσμοί στη χώρα βρίσκονται σε μεγάλη κρίση και πώς κάποιοι χρησιμοποίησαν -αν δεν χρησιμοποιούν ακόμη- το κράτος ως λάφυρο. Ένας μετά τον άλλο, μάρτυρες επαναλαμβάνουν πως λάμβαναν διαβεβαιώσεις πως «Όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα, μην φοβάσαι τίποτα». Σημειώστε και πως οι 13 από τους 15 γαλάζιους βουλευτές που συμμετείχαν στην εξεταστική έπειτα πήραν υπουργείο.

Απευθείας αναθέσεις: το πάρτι

Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, ήμασταν σίγουροι πως δεν θα χωρούσε στα ορόσημα της δεκαετίας Μητσοτάκη. Καταγγελίες επί καταγγελιών από την αντιπολίτευση για αδιαφάνεια. Ενδεικτικά μόνο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης επικαλούμενος το ελεγκτικό συνέδριο, τον Ιούλιο του ’25, είχε πει ότι μόνο την περίοδο 2020-2024, οι απευθείας αναθέσεις έφτασαν τα 12 δισ. ευρώ.

Ακρίβεια: ο Γολγοθάς των πολλών

Κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει δικαίως για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και για το ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε «ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης» με τα κέρδη βέβαια να καρπώνονται άλλοι πλην των πολλών, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν υπήρχαν πολλά να ειπωθούν και μάλλον γι’ αυτό δεν χώρεσε στο εορταστικό χρονολόγιο.

Στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν για τις αυξήσεις στους μισθούς παραγνωρίζοντας ή αδιαφορώντας για το ότι σύμφωνα με τη Eurostat είμαστε δεύτεροι από το τέλος σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Χειρότερα από εμάς είναι μόνο στη Βουλγαρία. Άραγε η θέσπιση της 13ωρης εργασίας σε έναν εργοδότη θα καταφέρει να αλλάξει τη στατιστική; Μάλλον όχι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αυξήσει κι άλλο τα 201 εργατικά δυστυχήματα που καταγράφηκαν το 2025 σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.

Εξυπακούεται πως δεν γίνεται αναφορά για την πιο καταστροφική από πλευράς έκτασης πυρκαγιά όλων των εποχών το 2021 στην Εύβοια. Άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2021 σε σχετική συζήτηση στη Βουλή είχε πει απευθυνόμενος στον τότε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα που επί των ημερών του συνέβη η τραγωδία του Ματιού που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους: «Ο ελληνικός λαός θα μας κρίνει και τους δύο και θα δει και θα συγκρίνει και θα θυμάται ότι στη μία τραγωδία, δυστυχώς, μετρούσαμε στρέμματα και στην άλλη μετρούσαμε φέρετρα…»

Αναφορά στο εορταστικό χρονολόγιο δεν υπήρξε ούτε στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε φαινόμενα όπως ο Daniel ή στο γεγονός πως τον Αύγουστο του 2024 η φωτιά από την Πεντέλη κατέβηκε ως τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι, μέσα δηλαδή στον αστικό ιστό.

Ας μην είμαστε αχάριστοι όμως κι ας ευχηθούμε «χρόνια πολλά» γιατί όπως χαριτωμένα επεσήμανε σε άρθρο του ο γραμματέας της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας: «ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχθηκε το πιο ανθεκτικό ανάχωμα στον λαϊκισμό». Αμήν!