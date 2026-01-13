Κύπρια αεροσυνοδό ανέκρινε η ΜΙΤ μετά την τραγωδία με το μοιραίο Falcon στην Άγκυρα
Με αρκετές ημέρες καθυστέρηση έγινε γνωστή η έρευνα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών για την Κύπρια αεροσυνοδό.
- Μαύρη Θάλασσα: Τρία και όχι τέσσερα είναι τα δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων που χτυπήθηκαν από drones
- Επίδομα παιδιού: Κλείνει οριστικά στις 15 Ιανουαρίου η πλατφόρμα Α21
- Αλληλοκατηγορίες μεταξύ Σαουλίδη και ΠΑΣΟΚ μετά τη συμμετοχή του στην βιβλιοπαρουσίαση του Τσίπρα – Το τηλέφωνο στον Δούκα και η αλλαγή «πλεύσης»
- Η «Ιθάκη» πλαγιοκοπεί το ΠΑΣΟΚ – Ο Τσίπρας έλκει τους 40+ του Ανδρουλάκη
Υπό άκρα μυστικότητα η αντιτρομοκρατική υπηρεσία των Υπηρεσιών Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT), ανέκρινε μία αεροσυνοδό, πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους Dassault Falcon 50 κοντά στη Χαϊμανά της Άγκυρας στις 23 Δεκεμβρίου 2025.
Πρόκειται για το μοιραίο Falcon 50 που μεταξύ των επιβατών βρισκόταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Χαντάντ και μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας που τον συνόδευαν στην Τουρκία, ενώ στο πλήρωμα υπήρχε η Ελληνίδα Μαρία Παππά – που έκανε την πρώτη της πτήση με το συγκεκριμένο αεροσκάφος.
Εξετάστηκε γιατί δεν μπήκε στην πτήση
Η Κύπρια αεροσυνοδός ήταν μέλος του πληρώματος, ωστόσο για συγκεκριμένους λόγους δεν επιβιβάστηκε ποτέ σε αυτό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά την ανάκριση της, καθώς δεν προέκυψε κάτι εναντίον της.
- Κύπρια αεροσυνοδό ανέκρινε η ΜΙΤ μετά την τραγωδία με το μοιραίο Falcon στην Άγκυρα
- ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA
- Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού
- LIVE: Ντόρτμουντ – Βέρντερ Βρέμης
- Νέο βίντεο ντοκουμέντο με την 16χρονη Λόρα στην Αθήνα – Ερευνάται πρόσωπο κλειδί που γνώρισε μέσω social media
- Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου
- Φοινικούντα: Τα ίχνη, η πυρίτιδα και το περίστροφο – Οι κρίσιμες ερωτήσεις του ανιψιού στο ChatGPT πριν το διπλό φονικό
- Σούπερ Καπ: Η απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακό (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις