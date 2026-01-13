Κύπρια αεροσυνοδό ανέκρινε η ΜΙΤ μετά την τραγωδία με το μοιραίο Falcon στην Άγκυρα

Υπό άκρα μυστικότητα η αντιτρομοκρατική υπηρεσία των Υπηρεσιών Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT), ανέκρινε μία αεροσυνοδό, πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικά με τη συντριβή του αεροσκάφους Dassault Falcon 50 κοντά στη Χαϊμανά της Άγκυρας στις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόκειται για το μοιραίο Falcon 50 που μεταξύ των επιβατών βρισκόταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ Χαντάντ και μέλη της λιβυκής αντιπροσωπείας που τον συνόδευαν στην Τουρκία, ενώ στο πλήρωμα υπήρχε η Ελληνίδα Μαρία Παππά – που έκανε την πρώτη της πτήση με το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

Εξετάστηκε γιατί δεν μπήκε στην πτήση

Η Κύπρια αεροσυνοδός ήταν μέλος του πληρώματος, ωστόσο για συγκεκριμένους λόγους δεν επιβιβάστηκε ποτέ σε αυτό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερη μετά την ανάκριση της, καθώς δεν προέκυψε κάτι εναντίον της.