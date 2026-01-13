Ο γίγαντας Ατανασίεβιτς «υπέγραψε» την μυθική κούπα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Super Cup βόλεϊ με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο, επικρατώντας του αντιπάλου τους με μυθική ανατροπή.

Δεν ήταν εύκολο αυτό που πέτυχαν οι πειραιώτες όταν βρέθηκαν με την… πλάτη στον τοίχο, χάνοντας τα δύο πρώτα σετ από τους «πράσινους» και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ήταν τέτοια η εικόνα του τελικού, που όλα έδειχναν ότι το «τριφύλλι» θα έφτανε στη νίκη.

Την ώρα όμως που κάθε άλλη ομάδα θα «λύγιζε» ο Ολυμπιακός βρήκε την δύναμη, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα όχι απλά να μειώσει, αλλά να «γυρίσει» το παιχνίδι και να φτάσει και στην κατάκτηση του τροπαίου (2-3).

Ήθελε μεγάλη ψυχή από τους παίκτες της πειραϊκής ομάδας για να επιτευχθεί αυτή η νίκη την στιγμή που όλα έμοιαζαν χαμένα για τους πειραιώτες.

Ήταν όμως ο χαρακτήρας του Ολυμπιακού και η τεράστια δύναμη που λέγεται Ατανασίεβιτς, που οδήγησαν την ομάδα του Πειραιά στην σπουδαία ανατροπή και θα πρέπει εδώ να εστιάσουμε στις επιθέσεις που πήρε ο Σέρβος, όταν τα πράγματα είχαν γίνει πολύ δύσκολα για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει με 9-4 στο τέταρτο σετ και πολλοί ίσως να πίστεψαν ότι όλα είχαν κριθεί. Όχι όμως ο Ατανασίεβιτς, ο οποίος πήρε την ομάδα του λιμανιού στις πλάτες του και με μια αρχηγική εμφάνιση διέλυσε την άμυνα του Παναθηναϊκού κι έδωσε την δυνατότητα στους πειραιώτες να ισοφαρίσουν.

Κι όσο για το τάι μπρέικ; Ο Σέρβος διαγώνιος ήταν και πάλι εκεί για να κάνει την διαφορά για τον Ολυμπιακό, με τις επιθέσεις του να είναι τεράστιο πρόβλημα για την άμυνα των «πράσινων».

Ο Ατανασίεβιτς βρήκε ρυθμό στο τέταρτο σετ, βρήκε τα χτυπήματα που ήθελε για να βελτιώσει την ψυχολογία του και από την στιγμή που ο Σέρβος έπαιξε όπως ξέρει και μπορεί, όλα γράφτηκαν κόκκινα στον τελικό.

Η νίκη και η κατάκτηση του τροπαίου είναι σημαντική για την ομάδα του λιμανιού, όχι μόνο γιατί οι πειραιώτες πρόσθεσαν στην τροπαιοθήκη τους μιαν ακόμα κούπα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν στην επίτευξη του στόχου τους.

Η σημερινή νίκη επί του Παναθηναϊκού, αυτή η τεράστια ανατροπή, δίνει στους «ερυθρόλευκους» μεγάλη ώθηση για την συνέχεια της χρονιάς κι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μετρήσει πολύ στην ψυχολογία της ομάδας του Πειραιά, στην προσπάθεια για κατάκτηση και του πρωταθλήματος.