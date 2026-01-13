Ο μεγάλος τελικός του Super Cup: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός «μονομαχούν» για τον τίτλο

Μετά τη νίκη (3-1) κόντρα στον Πανιώνιο στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», για το ματς της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League, η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ ρίχνεται στη «μάχη» του Super Cup.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη (13/1) στις 18:00 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» του Αντώνη Βουρδέρη αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό γυμναστήριο Μαρκοπούλου, για τον τελικό του Super Cup, με στόχο την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου στη σεζόν 2025-26, μετά το League Cup.

Να σημειωθεί, ότι την Δευτέρα (12/1) το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στο Δημοτικό γυμναστήριο Μαρκοπούλου και ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον τελικό της διοργάνωσης με τον Παναθηναϊκό.

Αντώνης Βουρδέρης: «Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ερχόμαστε σε ένα παραδοσιακό γήπεδο βόλεϊ, σε ένα γήπεδο που μυρίζει έντονα βόλεϊ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη λίγκα, γιατί το Super Cup είναι μία διοργάνωση που είχε λείψει και όχι απλά επανήλθε, αλλά καθιερώνεται κιόλας.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα, δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση: είναι ένα τρόπαιο που κρίνεται σε ένα ματς Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ιδιαίτερα σημαντικό και πόσο μάλλον για εμάς που είμαστε οι κάτοχοι του περσινού τίτλου. Οι τακτικές έχουν όριο· στη συνέχεια μπαίνει η προσωπικότητα των αθλητών και εκεί θα κριθεί το ποιος θα σηκώσει την κούπα.

Η Παρασκευή είναι πάρα πολύ μακριά, υπάρχει μόνο το αυριανό ματς. Είδαμε σε πολύ μικρό διάστημα δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αν είναι ακόμη Γενάρης και έχουμε ήδη δύο διαφορετικά αποτελέσματα, φανταστείτε τι μπορεί να ακολουθήσει».

Δημήτρης Τζιάβρας: «Ευχαριστούμε τον Δήμο Μαρκοπούλου για τη φιλοξενία. Είναι ένα πολύ σημαντικό ματς για μας, χαιρόμαστε να παίζουμε τέτοια ματς, αλλά και μέσα από αυτά γινόμαστε καλύτεροι. Εχουμε μία σημαντική σειρά αγώνων και ματς όπως το αυριανό, θα μας δώσουν ώθηση, για να μπορέσουμε να πάρουμε και άλλα σημαντικά αποτελέσματα.

Το βιώνουμε όπως κάθε ντέρμπι με πολύ μεγάλη ένταση, μακάρι να παίζαμε με γεμάτα γήπεδα, για εμάς θα ήταν ακόμη καλύτερο. Αυτό που θα κρίνει το αποτέλεσμα είναι η ψυχολογία και ο χαρακτήρας που θα βγάλει η ομάδα».

Οι λεπτομέρειες στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για το Super Cup

Super Cup αγωνιστικής περιόδου 2024-25

Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, 18.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής) – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (κυπελλούχος)

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Φραγκάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Γεώργας, Κώτσιας, Γραμματεία: Μισιάκα.