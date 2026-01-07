Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πήγε στην Ολλανδία αποφασισμένος να κατακτήσει τουλάχιστον δύο σετ απέναντι στην Ντιναμό Απελντοορν (3-0 σετ το πρώτο ματς) προκειμένου να προκριθεί στους «16» του CEV Cup και τα κατάφερε στο «άψε σβήσε»!

Συγκεκριμένα στη ρεβάνς των «32», οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν τα δύο πρώτα σετ μέσα σε 48 λεπτά, με 25-16 και 26-24 και «σφράγισαν» εύκολα το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «16» του CEV Cup, η Καρλοβάρσκο από την Τσεχία.

Πιο αναλυτικά, με μπλοκ του Φρομ (2-5) και του Λινάρδου, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 6-2, στο ξεκίνημα του ματς, ενώ με επίθεση του Πέριν, ξέφυγε με +6 (5-11). Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κι άλλο την απόδοσή τους και με πρώτο χρόνο του Πιτακούδη, έφτασαν σε νταμπλ σκορ (7-14), ενώ με μπλοκ του Λινάρδου, πήραν προβάδισμα εννιά πόντων (9-18). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Πιτακούδη να κερδίζει μπλοκ, για το 23-14 και τον Πέριν να «γράφει» το 25-16, για το 1-0 σετ του Θρύλου.

Στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 4-3, με άσο του Πιτακούδη και 7-6, με μπλοκ του Λινάρδου, ενώ στη συνέχεια, έφτασε στο 13-12, με καρφί του Ατανασίεβιτς. Οι γηπεδούχοι προσπέρασαν (14-13, 15-14, 16-15, 17-16) και μάλιστα, ξέφυγαν με 22-20, φτάνοντας σε σετ μπολ (24-22). Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν… μάσησαν, «έτρεξαν» 4-0 σερί και έφτασαν στην ανατροπή, στο 2-0 σετ και στην πρόκριση, με 26-24, μετά από άουτ επίθεση των Ολλανδών!

Το υπόλοιπο ματς ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό ήδη στην επόμενη φάση. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απέτρεψε την Άπελντοορν από το να βγάλει λίγο… εγωισμό στο ματς, για να διεκδικήσει ό,τι μπορούσε. Το τρίτο σετ ήταν αμφίρροπο, όπως το δεύτερο, με την ολλανδική ομάδα βέβαια να παίρνει τα ηνία από τα μισά και έπειτα.

Η Άπελντοορν απέκτησε ουκ ολίγες φορές προβάδισμα δύο και τριών πόντων, έφτασε στο 22-20, αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 24-24 διεκδικώντας τη δεύτερη «καθαρή» του νίκη στη σειρά. Οι Ολλανδοί, εν τέλει, πήραν τους επόμενους δύο πόντους, με συνέπεια να επικρατήσουν με 26-24 και να μειώσουν σε 1-2.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως από το 0-2 και έπειτα η Άπελντοορν συνέχιζε να παίζει με τους βασικούς της παίκτες, ενώ ο Ολυμπιακός έκανε ροτέισον και αρκετές αλλαγές, ελέω της πρόκρισης που κρίθηκε από νωρίς.

Στο τέταρτο σετ ο ολλανδικός σύλλογος δεν βρήκε κάποια αντίσταση και επικράτησε εύκολα με 25-12, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και στέλνοντας το ματς σε tie break.

Η Άπελντοορν έκανε την απόλυτη ανατροπή και σε ένα tie-break θρίλερ νίκησε με 16-14, παίρνοντας μία νίκη γοήτρου με 3-2 σετ, με την πρόκριση όμως να πηγαίνει στον Ολυμπιακό.

Τα σετ (3-2): 16-25, 24-26, 26-24, 25-12, 16-14

*Οι πόντοι της Ντιναμό Απελντοορν προήλθαν από 11 άσους, 55 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων, ενώ του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ από 5 άσους, 48 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων.

Ντιναμό Απελντοορν (Ρέντμπαντ Στρικβέρντα): Λούνσινγκ 25 (20/41 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ), Μπλουμ 12 (11/17 επ., 1 άσος), Ντε Βάιερ 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Έμπελαρ 4 (4/9 επ., 33% υπ. – 17% άριστες), Χαρούκ 3 (1/4 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Φαν Ντερ Σαφ 8 (5/18 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 52% υπ. – 36% άριστες) / Αλέξοφ (λ., 59% υπ. – 47% άριστες), Φαν Μπλάντελ (λ., 40% υπ. – 30% άριστες), Φαν Ντερ Πουλ 1 (1 άσος), Φαν Λαρ 17 (11/26 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ, 52% υπ. – 29% άριστες), Χέρινξ 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ)

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 7 (6/12 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 33% άριστες), Πιτακούδης 7 (4/10 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Πέριν 9 (5/9 επ., 4 μπλοκ, 31% υπ. – 31% άριστες), Ατανασίεβιτς 6 (5/11 επ., 1 μπλοκ), Καβάνα, Λινάρδος 9 (5/13 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 45% υπ. – 45% άριστες), Χασμπάλα 2 (1 άσος, 1 μπλοκ), Καπετανίδης 8 (5/20 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 18% υπ. – 14% άριστες), Ζουπάνη 15 (14/28 επ., 1 μπλοκ), Δαλακούρας 5 (4/15 επ., 1 μπλοκ, 42% υπ. – 16% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ., 36% υπ. – 14% άριστες)