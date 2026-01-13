magazin
Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα
Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα

Η Lorena Muñoz πρόκειται να σκηνοθετήσει τη σειρά «Pioneers» - μια τηλεοπτική ωδή στη συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 1971.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Spotlight

Πολύ πριν ο Ντιέγκο Μαραντόνα και η εθνική ομάδα της Αργεντινής νικήσουν την Αγγλία στο Estadio Azteca το 1986, οι γυναίκες της χώρας είχαν προλάβει να γράψουν ιστορία στο χορτάρι.

Η Lorena Muñoz, η οποία συστήθηκε στο ευρύ κοινό με την ταινία «I’m Gilda», θα σκηνοθετήσει την σειρά «Pioneers» – μια τηλεοπτική ωδή στη συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 1971, ένα ορόσημο για το άθλημα γενικά και για την χώρα, της οποίας η ομάδα νίκησε την Αγγλία σε έναν επεισοδιακό αγώνα.

Όραμα

Η δραματική σειρά, η οποία δεν αποτελεί βιογραφία διότι περιέχει και μυθοπλαστικά στοιχεία, δημιουργήθηκε από τον Pablo Udenio, o oποίος βρίσκεται πίσω από την παραγωγή του «The Virgin of the Quarry Lake», μία από τις πιο αξιοσημείωτες ταινίες τρόμου που βγήκαν από τη Λατινική Αμερική το 2025.

«Η συμμετοχή της Lorena Muñoz απογειώνει το Pioneers από κάθε άποψη», δήλωσε ο Udenio, σύμφωνα με το Variety. «Η εμπειρία της στο να αφηγείται ιστορίες από την πραγματική ζωή, σε συνδυασμό με την ευαισθησία και τη βαθιά κατανόησή της για την αφήγηση που βασίζεται στους χαρακτήρες, προσδίδει ένα μοναδικό βάθος και αυθεντικότητα στην σειρά, ενισχύοντας τόσο το δημιουργικό της όραμα όσο και τη διεθνή της απήχηση», πρόσθεσε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που μια σκηνοθέτιδα καταπιάνεται με την θρυλική ομάδα γυναικών της Αργεντινής. To 2023, οι Carolina Gil Solari και Carolina M. Fernández κυκλοφόρησαν την ταινία «Mexico 71» – μια ιδέα που σκαρφίστηκε η Gil Solari, αφού άκουσε για την ιστορία των πρωτοποριακών αθλήτριών κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Το «Pioneers» αφηγείται την αληθινή ιστορία της συμμετοχής της Αργεντινής σε ένα αξιοσημείωτο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο Μπουένος Άιρες το 1971, όπου το γυναικείο ποδόσφαιρο θεωρείται απλώς ένα περίεργο χόμπι, 16 νεαρές αθλήτριες επιλέγονται απροσδόκητα για να σχηματίσουν την πρώτη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής.

Χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό και με έναν προπονητή που στη συνέχεια αποδεικνύεται κομπιναδόρος, φτάνουν στο Μεξικό για το ταξίδι της ζωής τους, σύμφωνα με τη σύνοψη της σειράς.

Νάρνια

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ομοσπονδία Ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Γυναικείου Ποδοσφαίρου αποφάσισε να διοργανώσει ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελλο γυναικών στο Μεξικό, έχοντας διοργανώσει ένα τουρνουά στην Ιταλία το προηγούμενο έτος.

Όπως αναφέρει το Variety, οι διοργανωτές του τουρνουά εν μέρει ήθελαν να εκμεταλλευτούν την τεράστια επίδραση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανδρών του 1970, το οποίο κέρδισε μια εκ των κορυφαίων ποδοσφαιρικών ομάδων που έχει υπάρξει ποτέ: η Βραζιλία των Πελέ, Ζορζίνιο και Ριβελίνο.

Όπως αποδείχθηκε, οι εγκέφαλοι του αθλητικού εγχειρήματος ήταν καλοί στα μαθηματικά και, οι υπολογισμοί τους ήταν καλά υπολογισμένοι: το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1971 είχε χορηγούς, με επικεφαλής τον ιταλικό κολοσσό Martini & Rossi, ο οποίος κάλυψε τα έξοδα των πτήσεων.

Ωστόσο, η συμμετοχή της Αργεντινής συνοδεύτηκε από μια σειρά κακουχιών. Ο προπονητής το έσκασε με τα χρήματα της ομάδας, αφήνοντας τις παίκτριες να προπονηθούν μόνες τους – έπρεπε να αποφασίσουν σε ποια θέση θα παίξουν – και να δουλέψουν στο ξενοδοχείο όπου έμεναν για να καλύψουν τα έξοδα διαμονής τους. Ένας παλαίμαχος παίκτης τελικά δέχτηκε να τους προπονήσει. Η Αργεντινή νίκησε την Αγγλία 3-2 σε έναν αγώνα που μια Αγγλίδα παίκτρια περιέγραψε δεκαετίες αργότερα ως «βάρβαρο».

Λίγες μέρες πριν από τους ημιτελικούς, η ομάδα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με το λεωφορείο.

«Το Pioneers αφηγείται μια ιστορία που παραμένει στα αζήτητα εδώ και χρόνια: την ιστορία μιας ομάδας γυναικών που τόλμησαν να ονειρευτούν, να παίξουν και να διεκδικήσουν έναν χώρο που δεν προοριζόταν για αυτές», δήλωσε η Muñoz στον John Hopewell του Variety.

Τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών του 1971, που διεξήχθη στο στάδιο Azteca του Μεξικού, παρακολούθησαν περίπου 110.000 θεατές. Ωστόσο, χρειάστηκαν 20 χρόνια για να διοργανώσει η FIFA ένα επίσημο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 1991.

«Ήταν σαν να μπήκαμε στο Tardis ή στη Νάρνια – σαν να μεταφερθήκαμε σε έναν διαφορετικό κόσμο», θυμήθηκε τέσσερις δεκαετίες αργότερα η Αγγλίδα αμυντικός Chris Lockwood στο BBC.

Υπάρχει πρόοδος;

Μετά την επιστροφή τους στην Αργεντινή, οι παίκτριες ένιωσαν απογοητευμένες. Η κάλυψη από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν βοήθησε — «Το ποδόσφαιρο δεν είναι για γλυκούλες» ήταν ένας από τους τίτλους μετά την ήττα τους στο ντεμπούτο τους από το Μεξικό — αλλά οι παίκτριες δεν το άφησαν να τις επηρεάσει.

«Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αντίδρασή τους σε αυτά τα σχόλια. Δεν είχαν τρομοκρατηθεί καθόλου», είπε η Gil Solari σε παλαιότερη συνέντευξή της στον δημοσιογράφο Fernando Romero Nuñez της Buenos Aires Herald.

Η σκηνοθέτιδα πρόσθεσε ότι οι παίκτριες ανησυχούσαν πολύ περισσότερο για το πώς τις έβλεπαν οι οικογένειές τους — συχνά έπρεπε να το σκάσουν για να παίξουν ποδόσφαιρο κρυφά ή ντρεπόταν επειδή είχαν περισσότερους άντρες φίλους από γυναίκες.

Η Gil Solari, που εργάστηκε ως  content producer για τις γυναικείες ομάδες της Vélez Sarsfield, υποστήριξε ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί από τότε. «Οι σύλλογοι και οι δημοσιογράφοι έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο», είπε η Gil Solari.

«Έχει πλέον σημασία ενώ παλιά δεν είχε, και αυτό είναι υπέροχο», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Variety | Buenos Aires Herald

