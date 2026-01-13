Περισσότερο από ένα παιχνίδι: Πώς η νέα Barbie ξορκίζει το στίγμα του αυτισμού στα παιδιά

Η Barbie θέλει να κάνει τον κόσμο καλύτερο με τη Mattel να ανακοινώνει την κυκλοφορία της πρώτης κούκλας στο φάσμα του αυτισμού.

Μόλις έξι μήνες μετά την πρώτη κούκλα με διαβήτη τύπου 1, αυτή η νεότερη προσθήκη στη σειρά Fashionistas της Barbie έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε περισσότερα παιδιά να «δουν τον εαυτό τους στην Barbie» και να ενθαρρύνει όλα τα παιδιά να παίζουν με κούκλες που «συναντούν στον κόσμο γύρω τους».

Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή πάθηση που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν και αλληλεπιδρούν με την κοινωνία. Το 2022, περίπου 1 στα 31 παιδιά ηλικίας μέχρι 8 ετών στις ΗΠΑ διαγνώστηκαν με αυτισμό. Το 2020 ο αριθμός αυτός ήταν 1 στα 36 παιδιά και το 2000 ήταν 1 στα 150.

Δημιουργημένη σε συνεργασία με το αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Autistic Self Advocacy Network, η αυτιστική Barbie έχει σχεδιαστεί για να αντιπροσωπεύει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά με αυτισμό μπορούν να βιώσουν, να επεξεργαστούν και να επικοινωνήσουν με τον κόσμο.

Ενώ οι πρώτες Barbie χρονολογούνται από το 1959, μέχρι το 2019 δεν υπήρχαν κούκλες με αναπηρίες

Τα μάτια της κούκλας κοιτάζουν ελαφρώς προς τη μία πλευρά, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα αυτιστικά άτομα αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή.

Έχει πλήρως εύκαμπτους αγκώνες και καρπούς, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις όπως το τίναγμα και το χτύπημα των χεριών που βοηθούν ορισμένα άτομα με αυτισμό να επεξεργάζονται αισθητηριακές πληροφορίες ή να εκφράζουν ενθουσιασμό.

Έχει ένα (ροζ, φυσικά) fidget spinner στο δάχτυλό της που βοηθά στη μείωση του στρες, φοράει (ροζ) ακουστικά ακύρωσης θορύβου για να μειώνει την αισθητηριακή υπερφόρτωση και κουβαλάει ένα (ροζ) tablet με κουμπιά επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας με σύμβολα στην οθόνη του για να τη βοηθά να ανταπεξέρχεται στην καθημερινή επικοινωνία.

Η Barbie φοράει επίσης ένα φαρδύ, μωβ φόρεμα σε γραμμή Α με κοντά μανίκια και μια αέρινη φούστα για να ελαχιστοποιεί την επαφή υφάσματος με το δέρμα. Τα μωβ παπούτσια, με επίπεδες σόλες για να προάγουν τη σταθερότητα και την ευκολία κίνησης, συμπληρώνουν την εμφάνισή της.

Ενώ οι πρώτες Barbie χρονολογούνται από το 1959, μέχρι το 2019 δεν υπήρχαν κούκλες με αναπηρίες. Τώρα υπάρχουν τυφλές κούκλες, καθώς και Barbie σε αναπηρικά αμαξίδια, με σύνδρομο Down, προσθετικά άκρα, λεύκη και ακουστικά βαρηκοΐας. Υπάρχει επίσης μια κούκλα Ken με προσθετικό πόδι, μια άλλη που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο με ράμπα και μία με ακουστικά βαρηκοΐας.

Ανακοινώνοντας την αυτιστική Barbie, η Jamie Cygielman, επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος κούκλων της Mattel, δήλωσε ότι αυτή η προσθήκη είναι η τελευταία επέκταση της δέσμευσης της εταιρείας για εκπροσώπηση και συμπερίληψη.

«Η Barbie πάντα προσπαθούσε να αντικατοπτρίζει τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά και τις δυνατότητες που φαντάζονται και είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε την πρώτη μας αυτιστική Barbie ως μέρος αυτού του συνεχιζόμενου project», είπε.

Η κούκλα «βοηθά να επεκταθεί η έννοια της συμπερίληψης στον διάδρομο των παιχνιδιών και πέραν αυτού, επειδή κάθε παιδί αξίζει να δει τον εαυτό του στην Barbie», πρόσθεσε.

«Συνεργαστήκαμε με την αυτιστική κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, έχοντας πάντα κατά νου ότι ο αυτισμός βιώνεται διαφορετικά από κάθε άτομο και δεν είναι πάντα ορατός. Τα στοιχεία αυτής της κούκλας αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα άτομα στο φάσμα της διαταραχής του φάσματος μπορεί να βιώνουν και να εκφράζουν τον κόσμο και ελπίζουμε ότι συνεργαζόμενοι με ισχυρές φωνές μέσα στην κοινότητα, η Barbie μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει ένα ευρύτερο φάσμα αυθεντικών εμπειριών» πρόσθεσε.

Η Barbie δεν είναι η μόνη μάρκα που κατασκευάζει κούκλες με αυτισμό. Η Lottie πουλάει κούκλες με αυτισμό, ενώ η Lego πουλάει μια ποικιλία από μίνι φιγούρες με μη ορατές αναπηρίες.

«Θεωρητικά, οποιαδήποτε Barbie μπορεί να επαναπροσδιοριστεί ως αυτιστική, επειδή ο αυτισμός δεν έχει μία μόνο όψη» σχολίασε η Jolanta Lasota, διευθύνουσα σύμβουλος της Ambitious about Autism.

«Η εκπροσώπηση και η αναπαράσταση έχουν δύναμη και η Barbie είναι ένα εμβληματικό παιχνίδι, οπότε ελπίζουμε ότι πολλά αυτιστικά παιδιά θα νιώσουν υπερηφάνεια βλέποντας ορισμένες από τις εμπειρίες τους να αντικατοπτρίζονται σε αυτή τη νέα κούκλα. Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι αυτιστικοί νέοι διστάζουν να χρησιμοποιήσουν στηρίγματα όπως προστατευτικά αυτιών και παιχνίδια διέγερσης στο σχολείο από φόβο μήπως ξεχωρίσουν, οπότε όσο περισσότερο μπορούμε να ομαλοποιήσουμε αυτούς τους τύπους ορατών δεικτών τόσο το καλύτερο.

Με τα κορίτσια να έχουν τρεις φορές λιγότερες πιθανότητες από τα αγόρια να διαγνωστούν με αυτισμό, αυτό το παιχνίδι ρίχνει επίσης φως στις εμπειρίες των αυτιστικών κοριτσιών, τα οποία συχνά ξεφεύγουν από τα ραντάρ» πρόσθεσε.

Σήμερα υπάρχουν τυφλές Barbie, Barbie σε αναπηρικά αμαξίδια, με σύνδρομο Down, προσθετικά άκρα, λεύκη και ακουστικά βαρηκοΐας

View this post on Instagram A post shared by British GLAMOUR (@glamouruk)

Η Ellie Middleton, συγγραφέας και ιδρύτρια μιας διαδικτυακής κοινότητας για νευροδιαφορετικά άτομα, δήλωσε ότι ελπίζει ότι η Barbie θα αμφισβητήσει ορισμένες από τις παρανοήσεις σχετικά με τον αυτισμό που οδηγούν συχνά στην καθυστερημένη διάγνωση του.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα, και οι άνθρωποι γύρω μου ποτέ δεν σκέφτηκαν, ότι μπορεί να είμαι αυτιστική, επειδή δεν είχαμε δει ποτέ κανέναν που να μου έμοιαζε, να συμπεριφερόταν σαν εμένα ή να είχε κάτι κοινό μαζί μου να του έχει αποδοθεί αυτή η ταμπέλα» είπε.

Για τη Middleton μια αυτιστική Barbie μπορεί να αλλάξει τη δυναμική. «Δείχνει στα νεαρά κορίτσια ότι είναι εντάξει να είσαι αυτιστική, είναι εντάξει να είσαι διαφορετική και είναι εντάξει να κουβαλάς αυτή τη διαφορετικότητα με υπερηφάνεια».

Η εταιρεία δεσμεύτηκε να δωρίσει 1.000 από αυτές τις κούκλες σε αμερικανικά παιδιατρικά νοσοκομεία με εξειδικευμένες υπηρεσίες για τον αυτισμό.