Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, έδωσε πρόσφατα συνέντευξη τύπου κατά στην οποία ο αυτισμός ήταν για ακόμα μία φορά αντικείμενο παραπληροφόρησης.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν σάλο, ειδικά μεταξύ των ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα ή έχουν άλλες αναπηρίες.

Η συνέντευξη τύπου αφορούσε μια νέα έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ σχετικά με τον αυτισμό.

Μεταξύ άλλων, ο Κένεντι Τζούνιορ δήλωσε:

«Ο αυτισμός καταστρέφει οικογένειες και, το πιο σημαντικό, καταστρέφει τον μεγαλύτερο πόρο μας, που είναι τα παιδιά μας. Αυτά είναι παιδιά που δεν πρέπει να υποφέρουν έτσι… Και αυτά είναι παιδιά που δεν θα πληρώσουν ποτέ φόρους. Δεν θα έχουν ποτέ δουλειά. Δεν θα παίξουν ποτέ μπέιζμπολ. Δεν θα γράψουν ποτέ ένα ποίημα. Δεν θα βγουν ποτέ ραντεβού. Πολλά από αυτά δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ τουαλέτα χωρίς βοήθεια».

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, υποσχέθηκε να βρει την αιτία του αυτισμού μέχρι τον Σεπτέμβριο.

RFK Jr. on autism: “If the epidemic is an artifact of better diagnostic criteria or better recognition, then why are we not seeing it in older people? Why is this only happening in young people?” pic.twitter.com/t1KwEBzwwh

— The Post Millennial (@TPostMillennial) April 16, 2025