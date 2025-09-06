Υπέροχο μυαλό: Για 14 χρόνια, ο αυτιστικός Βιράτζ Ντάντα θεωρούνταν νοητικά ανάπηρος. Σήμερα είναι στο ΜΙΤ

Διαγνωσμένος με αυτισμό στην ηλικία των δύο ετών, ο Βιράτζ Ντάντα θεωρήθηκε λανθασμένα ως άτομο με νοητική αναπηρία για τα πρώτα 14 χρόνια της ζωής του. Μέχρι που μια τυχαία αλληλεπίδραση και η επιμονή του πατέρα του Σούμιτ αποκάλυψαν ότι όλα όσα πίστευαν για τον Βιράτζ ήταν λάθος.

Ο Βιράτζ έχει διαγνωστεί επίσης με απραξία, μια νευροψυχολογική διαταραχή όπου ένα άτομο δυσκολεύεται ή αδυνατεί να εκτελέσει εκούσιες, προγραμματισμένες κινήσεις, παρά την απουσία παράλυσης, αταξίας ή άνοιας -η πάθηση δεν είναι ασυνήθιστη μεταξύ των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Ο 19χρονος πια νέος επικοινωνεί χρησιμοποιώντας μια υποστηρικτική τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία, πληκτρολογώντας στο τάμπλετ του με τον ένα αντίχειρα. «Μισούσα να με χαρακτηρίζουν νοητικά ανάπηρο. Ο κόσμος νόμιζε ότι ήμουν απείθαρχος επειδή έπεφτα στο πάτωμα, χρησιμοποιούσα το σώμα μου για να επικοινωνήσω, αλλά τι άλλο μπορούσα να κάνω;», είπε στο NBC.

«Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με νοήματα ή να μιλήσω και ήμουν απελπισμένος να μάθει ο κόσμος ότι είχα έναν απόλυτα λειτουργικό εγκέφαλο» πρόσθεσε.

Μετά την αρχική διάγνωση του αυτισμού, ο Βιράτζ έλαβε κάποιες θεραπείες αλλά όλες ήταν λανθασμένες καθώς βασίζονταν στην πεποίθηση ότι είχε νοητική αναπηρία. Στη συνέχεια, όταν ήταν 10 ετών, η μπέιμπι σίτερ του πρότεινε να χρησιμοποιήσει μια συσκευή επαυξημένης και εναλλακτικής επικοινωνίας, ένα κουτί με κουμπιά που έγραφαν «ναι» και «όχι».

Ο νεαρός άρχισε να χρησιμοποιεί τη συσκευή επικοινωνίας για να ζητήσει τις αγαπημένες του τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ η μεγάλη ανατροπή ήρθε λίγο πριν τα 13α γενέθλιά του, όταν παρακολουθούσε μια εκπομπή που ονομαζόταν Super Why! όπου οι κινούμενοι χαρακτήρες συλλαβίζουν λέξεις. Σε αυτό το επεισόδιο, η λέξη ήταν «waterfall» (καταρράκτης).

«Μισούσα να με χαρακτηρίζουν νοητικά ανάπηρο. Ο κόσμος νόμιζε ότι ήμουν απείθαρχος επειδή έπεφτα στο πάτωμα, χρησιμοποιούσα το σώμα μου για να επικοινωνήσω, αλλά τι άλλο μπορούσα να κάνω;»

«Πριν συλλαβιστεί στην οθόνη από τον υπερήρωα, λέει τα γράμματα που μπορεί – Τ – Α – Ρ – Ρ – Α – Κ – και τότε όλα έγιναν ξεκάθαρα», είπε ο πατέρας του. «Θεέ μου! Είχαμε κάνει μια εντελώς λανθασμένη διάγνωση».

Ο Βιράτζ θυμάται τη στιγμή, θυμάται ότι προσπαθούσε να στείλει ένα μήνυμα στον πατέρα του.

Ο Σούμιτ Ντάντα αποκάλυψε ότι, μετά το περιστατικό, ακολούθησαν νέες εξετάσεις. Ο Βιράτζ επαναξιολογήθηκε και διαγνώστηκε με μη λεκτικό αυτισμό με διανοητικές ικανότητες άνω του μέσου όρου. Ο πατέρας του εξήγησε ότι η απραξία του δεν του επιτρέπει να μιλήσει.

«Η ομιλία και η γλώσσα είναι δύο διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου. Έτσι, μπορείς να έχεις γλώσσα χωρίς να έχεις ομιλία, επειδή η ομιλία είναι μια κινητική λειτουργία», είπε ο Σούμιτ Ντάντα, «και εδώ είναι που νομίζω ότι η κοινότητα των θεραπευτών ευρύτερα συχνά αποτυγχάνει με αυτά τα παιδιά».

«Πρέπει να υποθέτεις ότι το παιδί σου έχει την ικανότητα να σκέφτεται» λέει ο πατέρας του Βίρατζ. Ο Ντάντα δεν πιστεύει ότι η κατάσταση ότι ο γιος του είναι μοναδικός, υπάρχουν και άλλα παιδιά με αυτισμό που αν και δεν μιλούν είναι πιο ικανά απ’ ό,τι ο κόσμος πιστεύει

View this post on Instagram A post shared by Much Much Spectrum – Neurodiversity, Parenting, Social Impact (@muchmuchspectrum)

Ο Βιράτζ άρχισε να χρησιμοποιεί έναν μεγάλο πίνακα με την αλφάβητο, δείχνοντας μεμονωμένα γράμματα για να συλλαβίσει τις σκέψεις του. Με τη βοήθεια του πατέρα του, άρχισε να δουλεύει σε ολοένα και μικρότερες συσκευές, μέχρι που βρήκε την επιτυχία σε ένα τάμπλετ που μπορούσε να λεκτικοποιήσει τις σκέψεις του.

Ο Ντάντα δεν πιστεύει ότι η κατάσταση του Βιράτζ είναι μοναδική, υπάρχουν και άλλα παιδιά με αυτισμό που αν και δεν μιλούν είναι πιο ικανά απ’ ό,τι ο κόσμος πιστεύει.

«Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με νοήματα ή να μιλήσω και ήμουν απελπισμένος να μάθει ο κόσμος ότι είχα έναν απόλυτα λειτουργικό εγκέφαλο»

«Υπάρχει κάτι εκεί. Μπορεί να είναι το μυαλό, αλλά ο περιορισμός είναι συχνά το σώμα», είπε ο Σούμιτ Ντάντα. «Πρέπει να υποθέτεις ότι το παιδί σου έχει την ικανότητα να σκέφτεται».

Μέχρι τη στιγμή που ο νεαρός Ντάντα επανεκτιμήθηκε, έκανε μαθήματα μαθηματικών πανεπιστημιακού επιπέδου και γράφτηκε στην Ακαδημία Fusion στο Νιούτον της Μασαχουσέτης, όπου εντυπωσίασε με εξατομικευμένα μαθήματα και ατομική διδασκαλία.

Σε λιγότερο από τρία χρόνια, πέρασε από την εκμάθηση βασικών μαθηματικών πράξεων στον Απειροστικό Λογισμό αλλάζοντας τα πάντα στη ζωή και την εικόνα που οι άλλοι είχαν για αυτόν.

«’Οταν μου ανακοινώθηκε ότι έγινα δεκτός στο ΜΙΤ, ήμουν εκστασιασμένος. Δεν ένιωσα απλώς ότι είχα κατακτήσει μια προσωπική νίκη για μένα. Ήταν μια νίκη για ολόκληρη την κοινότητα των αυτιστικών με απουσία ομιλίας»

View this post on Instagram A post shared by Here & Now (@hereandnowradio)

«Ένιωσα απελευθέρωση», είπε ο Βιράτζ. «Η απλή αξιοπρέπεια τού να μπορώ να μιλήσω ήταν αρκετή για μένα».

«Βιράτζ, έτοιμος; Μην περιμένεις ότι θα σε δεχτούν», είπε ο πατέρας του καθώς το δίδυμο ετοιμαζόταν να ανοίξει ένα email με την απάντηση του MIT. «Αν μπεις, θεώρησέ το δώρο από τον Θεό».

Κρατώντας την αναπνοή του, ο πατέρας άνοιξε το email. Αμέσως, emoji πανηγυρισμού και κομφετί εξερράγησαν στην οθόνη του φορητού υπολογιστή.

Ενώ ο ενθουσιασμός του πατέρα του ήταν ορατός, ο Βιράτζ φαινόταν στωικός, σχεδόν αδιάφορος αλλά μέσα του αυτός ο έφηβος έλαμπε. Η επιστολή αποδοχής διέψευσε κάθε αμφιβολία που είχαν οι άλλοι γι’ αυτόν. Έπειτα χαμογέλασε.⁠ «Υπάρχει ελπίδα», είπε ο έφηβος, «παρά τα όσα μπορεί να σας έχουν πει οι άλλοι».⁠

«Θα ήθελα οι συμφοιτητές να επικοινωνήσουν μαζί μου. Είμαι τόσο φυσιολογικός όσο εσύ, εκτός από το ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Αν έχεις υπομονή, μπορούμε να κάνουμε παρέα»

Το βίντεο που μοιράστηκε ο πατέρας του δείχνει τη στιγμή που τους έδωσε ανάταση. «Σε δέχτηκαν!» φώναξε ο πατέρας του. «Ω, Θεέ μου! Κόλλα το! Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Είμαι τόσο, τόσο περήφανος για σένα. Δεν μπορώ καν να το εκφράσω.»

Ο Βιράτζ, χρησιμοποιώντας τη συσκευή του του είπε: «Σ’ αγαπώ! Τόσο πολύ». «Σ’ αγαπώ περισσότερο», απάντησε ο πατέρας του.

«’Οταν μου ανακοινώθηκε ότι έγινα δεκτός στο ΜΙΤ, ήμουν εκστασιασμένος. Δεν ένιωσα απλώς ότι είχα κατακτήσει μια προσωπική νίκη για μένα. Ήταν μια σημαντική ανακάλυψη για ολόκληρη την κοινότητα των αυτιστικών με απουσία ομιλίας» είπε.

Ο Βιράτζ Ντάντα σχεδιάζει είπε ότι ανυπομονεί να γνωρίσει τους συμφοιτητές του στην πανεπιστημιούπολη.

«Θα ήθελα οι άλλοι να επικοινωνήσουν μαζί μου. Είμαι τόσο φυσιολογικός όσο εσύ, εκτός από το ότι δεν μπορώ να μιλήσω», είπε ο Βίρατζ Ντάντα. «Αν έχεις υπομονή, μπορούμε να κάνουμε παρέα».