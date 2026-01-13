Έρχεται η «Σελήνη του Χιονιού» – Πότε θα είναι ορατή και γιατί ονομάζεται έτσι

Η «Σελήνη του Χιονιού» (Snow Moon), θα φωτίσει έντονα τον νυχτερινό ουρανό στις αρχές του μήνα.

Πρόκειται για την πανσέληνο του Φεβρουαρίου, φαινόμενο θα φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά του στις 17:09 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (EST), δηλαδή στις 00:09 ώρα Ελλάδας την 1η Φεβρουαρίου 2026, που αντιστοιχεί σε ξημερώματα Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου για την Ελλάδα.

Εκείνη τη στιγμή, η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο, εμφανιζόμενη πλήρως φωτισμένη από τη Γη.

Η καλύτερη ώρα παρατήρησης είναι αμέσως μετά τη δύση του Ήλιου την 1η Φεβρουαρίου, όταν η Σελήνη θα ανατείλει στην ανατολή, κοντά στα άστρα του αστερισμού του Καρκίνου.

Στο Βόρειο Ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η θέα θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με τη Σελήνη να λάμπει έντονα και συχνά να εμφανίζει ελαφριά κίτρινη ή πορτοκαλί απόχρωση λόγω της διάθλασης του φωτός της μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης.

Το θέαμα ενισχύεται από το γνωστό φαινόμενο της «σεληνιακής ψευδαίσθησης» (moon illusion), όπου η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, λόγω της σύγκρισης με αντικείμενα του προσκηνίου.

Γιατί ονομάζεται Πανσέληνος του Χιονιού

Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου ονομάζεται συχνά Σελήνη του Χιονιού λόγω των έντονων χιονοπτώσεων που είναι τυπικές αυτή την περίοδο στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Το όνομά της λειτουργεί ως υπενθύμιση των περασμάτων του χειμώνα, όταν οι χιονοθύελλες είναι συχνές και το τοπίο συχνά καλύπτεται από λευκό πέπλο.

Ωστόσο, η Σελήνη του Χιονιού έχει ονομαστεί και «Σελήνη της Πείνας», συμβολίζοντας τη δυσκολία του χειμώνα, όταν τα αποθέματα τροφής είναι περιορισμένα.

Για πολλές αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, είναι γνωστή ως «Πανσέληνος της Αρκούδας», σηματοδοτώντας την περίοδο που γεννιούνται τα μικρά των αρκούδων.