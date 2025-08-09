Πανσέληνος του οξύρρυγχου: Μαγικές εικόνες πάνω από την Ελλάδα
Το ουράνιο θέαμα είναι σπάνιο, γιατί η Σελήνη θα είναι ορατή κατά την ανατολή της σε δύο συνεχόμενες νύχτες. Το Σάββατο και την Κυριακή.
- Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
- Το Βέλγιο εξετάζει το άνοιγμα καταστημάτων επτά μέρες την εβδομάδα
- Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Κώστα Γείτονα, Σταυρούλα
- Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Η πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως πανσέληνος του οξύρρυγχου, προκάλεσε τον θαυμασμό όσων είχαν την τύχη και την ευκαιρία να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό.
Πολλοί μάλιστα το έκαναν από αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία που παρέμειναν το βράδυ του Σαββάτου ανοιχτά για χάρη της μεγαλύτερης σελήνης του χρόνου.
Το θέαμα είναι σπάνιο ουράνιο θέαμα, γιατί η Σελήνη θα είναι ορατή κατά την ανατολή της σε δύο συνεχόμενες νύχτες.
Η επίσημη φάση της πανσελήνου κορυφώθηκε στις 3:55 π.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) το Σάββατο 9 Αυγούστου. Η ιδανική στιγμή για να παρακολουθήσει κανείς το φαινόμενο είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Τότε ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει αρκετά, ενώ η φύση διατηρεί ακόμα τη λάμψη του σούρουπου, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό.
Κατά το διάστημα αυτό, η πανσέληνος εμφανίζεται πλήρως φωτισμένη στον ανατολικό ουρανό, εντυπωσιάζοντας με τη φωτεινότητά της και καλώντας μικρούς και μεγάλους να στρέψουν το βλέμμα ψηλά και να απολαύσουν το όμορφο φυσικό φαινόμενο.
Όσο για το παράξενο όνομά της, προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτοχθόνων της αμερικανικής ηπείρου. Πήρε αυτό το όνομα γιατί αυτή την εποχή του χρόνου, οι οξύρρυγχοι, ψάρια του γλυκού νερού, είναι στην καλύτερη εποχή για το ψάρεμά τους στα ποτάμια και τις λίμνες.
- Καστοριά: Οκτώ μηνών αρκουδάκι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα
- Σκόραρε και πάλι για την Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης (vid)
- Πανσέληνος του οξύρρυγχου: Μαγικές εικόνες πάνω από την Ελλάδα
- Meteo: Πάνω από 15.800 στρέμματα καμένα στην Κερατέα – Δορυφορική εικόνα της δασικής πυρκαγιάς
- Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
- Ο Βασίλης Σπανούλης για το πότε θα είναι έτοιμος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις