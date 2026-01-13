magazin
Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ
Στο κόκκινο χαλί βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς, το «The Voice of Hind Rajab».

Στο κόκκινο χαλί της 83η τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς. Ο λόγος για το «The Voice of Hind Rajab», ένα docudrama της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania, το οποίο ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία.

Το φόρεμα της Katherine Embiricos είναι σχεδιασμένο από τον Peter Dundas

Η εξάχρονη Χιντ από τη Γάζα

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ένα αυθεντικό και βαθιά συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο: την κλήση έκτακτης ανάγκης που πραγματοποίησε το 2024 η εξάχρονη Χιντ από τη Γάζα, εγκλωβισμένη σε αυτοκίνητο που δεχόταν πυρά, ζητώντας βοήθεια από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Από την πρώτη της προβολή, το ντοκιμαντέρ προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να συνοδεύεται από ένα ιστορικό χειροκρότημα από το κοινό, διάρκειας 23 λεπτών και 50 δευτερολέπτων, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε κινηματογραφικό φεστιβάλ.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ένα αυθεντικό και βαθιά συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο: την κλήση έκτακτης ανάγκης που πραγματοποίησε το 2024 η εξάχρονη Χιντ από τη Γάζα

YouTube thumbnail

Η δυναμική πορεία της

Η παρουσία της Katherine Embiricos στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη δεν είναι τυχαία. Η Ελληνίδα παραγωγός έχει ξεχωρίσει για τη στήριξή της σε τολμηρά projects με παγκόσμιο αντίκτυπο. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο με το ντοκιμαντέρ «Hollywoodgate», το οποίο έφτασε στη shortlist των Όσκαρ.

Για τις ανάγκες της ταινίας, ο σκηνοθέτης Ibrahim Nash’at ρίσκαρε τη ζωή του, εισχωρώντας στα άδυτα των Ταλιμπάν, ενώ συμπαραγωγός ήταν η Odessa Rae, βραβευμένη με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ «Navalny» του 2022, που εστιάζει στη δολοφονία του Ρώσου δικηγόρου και ακτιβιστή Αλεξέι Ναβάλνι, ένθερμου επικριτή της διαφθοράς και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο ενεργητικό της Katherine Embiricos περιλαμβάνονται και άλλες διεθνείς παραγωγές, όπως τα «The Story Won’t Die» και «It Doesn’t Matter», επιβεβαιώνοντας το εκλεπτυσμένο αλλά και τολμηρό της κριτήριο.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έλαβε ένα ιστορικό χειροκρότημα από το κοινό, διάρκειας 23 λεπτών και 50 δευτερολέπτων

YouTube thumbnail

Η σχέση της με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Πέρα από τον κινηματογράφο, η Katherine Embiricos διατηρεί έντονη παρουσία και στον χώρο του πολιτισμού. Στην Ελλάδα είναι γνωστή από τον ρόλο της ως Υπεύθυνη Διεθνούς Ανάπτυξης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου συμβάλλει δυναμικά στη δημιουργία διαπολιτισμικών συνεργασιών και στην ενίσχυση της διεθνούς ταυτότητας του μουσείου. Παράλληλα, συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια σημαντικών πολιτιστικών και φιλανθρωπικών οργανισμών, όπως η Alliance Française στη Νέα Υόρκη και το Ίδρυμα Eternity.

To «The Voice of Hind Rajab» συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, καθώς είναι υποψήφιο και στα φετινά Όσκαρ. Στη λίστα των εκτελεστικών παραγωγών συναντά κανείς, εκτός από την Katherine Embiricos, δύο από τα πιο ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ: τον Μπραντ Πιτ και τον Χοακίν Φίνιξ.

Μια ελληνική παρουσία που αποδεικνύει ότι το ελληνικό αποτύπωμα μπορεί να συνδυάζει λάμψη, ουσία και διεθνή επιρροή — ακόμη και στα glamorous κόκκινα χαλιά της κοινωνίας του θεάματος.

Η Katherine Embiricos με τους συνετελεστές του ντοκιμαντέρ «The Voice of Hind Rajab»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση τίτλων στην αγορά, στήριξε η HELLENiQ ENERGY

Αγρότες: Με «υποσχέσεις» έφυγαν οι «πρόθυμοι» απ’ του Μαξίμου

Αγρότες: Με «υποσχέσεις» έφυγαν οι «πρόθυμοι» απ’ του Μαξίμου

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση
Άννα Βίσση: Ενθουσιασμένη με τη μετακόμιση στο Αθηνών Αρένα -Τι δηλώνει για την ανακαίνιση

Η Άννα Βίσση έτοιμη για το νέο της επαγγελματικό εγχείρημα. Τι απαντά στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά.

Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons
Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Σύμφωνα με το «Variety», οι επισκέπτες του White Lotus θα κατευθυνθούν στο Château de La Messardière στο Saint-Tropez της Côte d’Azur, ως έναν από τους πολλούς χώρους γυρισμάτων για την 4η σεζόν του White Lotus.

Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»
Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

«Η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», αναφέρει η σύνοψη του νέου ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον.

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με αυτή την ταινία και πραγματικά θα έπρεπε να είχα πάρει τη δουλειά», είπε χαριτολογώντας η Τζένιφερ Λόρενς, αναφερόμενη σε έναν ρόλο που τελικά ανέλαβε η φίλη της, Έμα Στόουν.

O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» – Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ

«Θα επιμείνει πως δεν πυροβόλησε εκείνος και θα πει πράγματα που αρχικά δεν είπε» σημείωσε ο δικηγόρος του 22χρονου που κατηγορείται ως «εκτελεστής» στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές
Μετά τους φιλάθλους, ο ακατάλληλος Λανουά κρύβεται και από τους διαιτητές

Ο Λανουά δεν εμφανίστηκε ούτε στους ρέφερι για να αναλύσει αν ο Νορβηγός διαιτητής Σάγκι έπρεπε να ακυρώσει το γκολ του Αρη κατά της ΑΕΚ, με φάουλ-εφεύρεση. Η επιβεβαίωση ότι έκανε δημόσιες σχέσεις

Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ
Αποκάλυψη Sky Sports για Ρεάλ Μαδρίτης και Κλοπ

Ο αγγλικός τηλεοπτικός σταθμός μετέδωσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο συμφωνίας του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την «βασίλισσα»

Αγρότες: Θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό
Θολό τοπίο μετά τη συνάντηση των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό

Μετά από τρεις και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας των «προθύμων» με τον πρωθυπουργό. Γενικόλογες αναφορές από τους αγρότες, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις οι δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία
Βιασμός, κακοποίηση, εξευτελισμός: Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη – Πολιτικός σεισμός στην Ισπανία

Στο στόχαστρο των εισαγγελέων για σεξουαλική βία και εξευτελισμό γυναικών βρίσκεται ο τραγουδιστής και είδωλο δεκαετιών Χούλιο Ιγκλέσιας

Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος
Πετρούπολη: Θύμα ληστείας και απόπειρας βιασμού έπεσε 13χρονη σε στάση λεωφορείου – Συνελήφθη 31χρονος

Το κορίτσι σώθηκε όταν διερχόμενος οδηγός έβαλε τις φωνές και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πετρούπολη

Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου
Κατήφορος χωρίς τέλος: Πως ο Λανουά «έδειξε» ασυλία στους ορισμούς Κυπέλλου

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έστειλε προαναγγελία ορισμών στους διαιτητές που υπολογίζει για τα ματς πρωταθλήματος, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη οι προημιτελικοί Κυπέλλου Betsson!

Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Η Ρωσία καταδικάζει τις απειλές των ΗΠΑ για νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν

«Όσοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν εξωτερικά εμπνευσμένες αναταραχές ως πρόσχημα για να επαναλάβουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν, πρέπει να γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών», διαμηνύει η Ρωσία

Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Πύργος: Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας – Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Η άτυχη γυναίκα αν και τραυματισμένη κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να ειδοποιήσει την Αστυνομία - Ο δράστης στη θέα των αστυνομικών απειλούσε να αυτοκτονήσει

«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού
«Η Γροιλανδία προτιμά να παραμείνει στη Δανία, παρά να εξαγοραστεί από τις ΗΠΑ», λέει ο πρωθυπουργός του νησιού

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη

Τουρκία: Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της
Μια δικαστής θύμα απόπειρας γυναικοκτονίας μέσα σε δικαστήριο από τον εισαγγελέα πρώην σύζυγό της - Την έσωσε κρατούμενος

Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVΕ: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον τελικό του Super Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα
Κωνσταντινίδης: «Οι συγγενείς δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία» – Άτυπος όρος η μη εμπλοκή των μελών σε κόμματα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, σχετικά με τις κινήσεις της γύρω από τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.

Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ
Τριανταφύλλου: Η κυβέρνηση προστάτευε την Intellexa και το αντίστροφο – Οι υποκλοπές λειτούργησαν ως ΣΔΙΤ

Μισθοδοτούμενος από την ΕΥΠ ήταν, σύμφωνα με την κατάθεση της δημοσιογράφου Ελίζας Τριανταφύλλου, ο φίλος του αποκαλούμενου «κρεοπώλη» που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της prepaid κάρτας μέσω της οποίας πληρώθηκαν μηνύματα μολυσμένα με Predator.

Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα
Πάτρα: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης – Το μήνυμα του πατέρα της – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Στην περιοχή του Ζωγράφου εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 16χρονης που έχει εξαφανιστεί από την περασμένη Πέμπτη φεύγοντας από την Πάτρα όπου έμενε με την οικογένειά της τα τελευταία τρία χρόνια

Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
Παπασταύρου στο Future Minerals Forum: Η ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο

«Η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει, σήμερα, τα κρίσιμα ορυκτά της», τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου στην υπουργική συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους

Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»
Η ξεκάθαρη εντολή του «Μέντι»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού είδε στο Περιστέρι αυτό που είχε ζητήσει από τους παίκτες του και θέλει ανάλογη εικόνα και στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

