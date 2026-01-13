Η Ελληνίδα Katherine Embiricos στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών με ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ

Στο κόκκινο χαλί της 83η τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών βρέθηκε η Katherine Embiricos, η Ελληνίδα παραγωγός που υπογράφει, πίσω από τις κάμερες, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ της χρονιάς. Ο λόγος για το «The Voice of Hind Rajab», ένα docudrama της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania, το οποίο ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία.

Η εξάχρονη Χιντ από τη Γάζα

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ένα αυθεντικό και βαθιά συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο: την κλήση έκτακτης ανάγκης που πραγματοποίησε το 2024 η εξάχρονη Χιντ από τη Γάζα, εγκλωβισμένη σε αυτοκίνητο που δεχόταν πυρά, ζητώντας βοήθεια από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Από την πρώτη της προβολή, το ντοκιμαντέρ προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας να συνοδεύεται από ένα ιστορικό χειροκρότημα από το κοινό, διάρκειας 23 λεπτών και 50 δευτερολέπτων, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε κινηματογραφικό φεστιβάλ.

Η δυναμική πορεία της

Η παρουσία της Katherine Embiricos στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη δεν είναι τυχαία. Η Ελληνίδα παραγωγός έχει ξεχωρίσει για τη στήριξή της σε τολμηρά projects με παγκόσμιο αντίκτυπο. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο με το ντοκιμαντέρ «Hollywoodgate», το οποίο έφτασε στη shortlist των Όσκαρ.

Για τις ανάγκες της ταινίας, ο σκηνοθέτης Ibrahim Nash’at ρίσκαρε τη ζωή του, εισχωρώντας στα άδυτα των Ταλιμπάν, ενώ συμπαραγωγός ήταν η Odessa Rae, βραβευμένη με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ «Navalny» του 2022, που εστιάζει στη δολοφονία του Ρώσου δικηγόρου και ακτιβιστή Αλεξέι Ναβάλνι, ένθερμου επικριτή της διαφθοράς και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στο ενεργητικό της Katherine Embiricos περιλαμβάνονται και άλλες διεθνείς παραγωγές, όπως τα «The Story Won’t Die» και «It Doesn’t Matter», επιβεβαιώνοντας το εκλεπτυσμένο αλλά και τολμηρό της κριτήριο.

Η σχέση της με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Πέρα από τον κινηματογράφο, η Katherine Embiricos διατηρεί έντονη παρουσία και στον χώρο του πολιτισμού. Στην Ελλάδα είναι γνωστή από τον ρόλο της ως Υπεύθυνη Διεθνούς Ανάπτυξης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, όπου συμβάλλει δυναμικά στη δημιουργία διαπολιτισμικών συνεργασιών και στην ενίσχυση της διεθνούς ταυτότητας του μουσείου. Παράλληλα, συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια σημαντικών πολιτιστικών και φιλανθρωπικών οργανισμών, όπως η Alliance Française στη Νέα Υόρκη και το Ίδρυμα Eternity.

To «The Voice of Hind Rajab» συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, καθώς είναι υποψήφιο και στα φετινά Όσκαρ. Στη λίστα των εκτελεστικών παραγωγών συναντά κανείς, εκτός από την Katherine Embiricos, δύο από τα πιο ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ: τον Μπραντ Πιτ και τον Χοακίν Φίνιξ.

Μια ελληνική παρουσία που αποδεικνύει ότι το ελληνικό αποτύπωμα μπορεί να συνδυάζει λάμψη, ουσία και διεθνή επιρροή — ακόμη και στα glamorous κόκκινα χαλιά της κοινωνίας του θεάματος.