Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε

Η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καλώντας όλες τις αρμόδιες Αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αναφορικά με το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να αναφερθεί στην παραίτηση που έδωσε σήμερα ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου, είπε ότι θα τοποθετηθεί γραπτώς στη συνέχεια, ενώ για την υπόθεση, την οποία όπως είπε προσεγγίζει «με απόλυτη σοβαρότητα, ούτε υποτιμώ ούτε υποβαθμίζω», ο Χριστοδουλίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «καλώ όλες τις αρμόδιες Αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει και βοήθεια από ξένα κράτη, αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)».

Χριστοδουλίδης: Σκέφτομαι κατάργηση του ΑΦΚΣ

Σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ), ο Χριστοδουλίδης ανέφερε πως «η πρώτη μου σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα. Ακούω κάποιες ιδέες για μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Πάλι κάποιοι θα βρουν αφορμές, για να με κατηγορήσουν, αφού εγώ διορίζω, η Κυβέρνηση διορίζει, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο του Οργανισμού.

Φυσικά και τους χιλιάδες άπορους φοιτητές που έχουν επωφεληθεί θα βρούμε τρόπο [να τους καλύψουμε]. Επεξεργαζόμαστε κάποια εργαλεία ως Κυβέρνηση –είπα ότι η οικονομική κατάσταση του κράτους, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, μας επιτρέπει να επενδύουμε, να αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις–, άρα δεν θα αφήσουμε ακάλυπτους αυτούς τους χιλιάδες φοιτητές που έχουν επωφεληθεί μέσω του Φορέα».

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας «σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης και δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα, οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος».

Το μήνυμα στις πολιτικές δυνάμεις

Ενώ στέλνοντας μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις σημείωσε ότι «πολύ φοβάμαι, ότι τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης που βλέπουμε θα τα δούμε –και λέω θα τα δούμε όχι θα τα δουν, αλλά θα τα δούμε όλοι μας– στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες. Φυσικά σέβομαι απόλυτα τα κόμματα. Είναι βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας μας. Τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της συμπολίτευσης, είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν. Προσωπικά, η Κυβέρνηση είμαστε υπόλογοι στον κυπριακό λαό και φυσικά στην υλοποίηση όλων όσων έχουμε υποσχεθεί, που είναι το προεκλογικό μας πρόγραμμα».

Πράξη αυτοπεποίθησης η παραίτηση Χαραλάμπους

Ερωτηθείς αν η παραίτηση του κ. Χαραλάμπους είναι αποτέλεσμα πιέσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε: «Όχι, σε καμία απολύτως περίπτωση. Η πράξη του κ. Χαραλάμπους δεν είναι πράξη ούτε λόγω της πίεσης ούτε πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης».

Απαντώντας αν θα προχωρήσει στη δημοσιοποίηση του καταλόγου των δωρητών, ο Χριστοδουλίδης είπε: «Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τη δημοσίευση στη βάση της σχετικής νομοθεσίας. Δεν θα πράξω κάτι παράνομο. Στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, είμαι έτοιμος, ανοικτά χαρτιά και πάνω από όλα καθαρά χέρια».

Σε ερώτηση από ποιους είχε προειδοποιηθεί η Κυβέρνηση για υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Από την ΕΕ με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα, το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η Εκτελεστική εξουσία στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Στον αν περομένει και άλλα σε σχέση με υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέπεμψε σε αυτούς που χειρίζονται αυτά τα πράγματα.

Έχει πληγεί η κυβέρνηση;

Ερωτηθείς αν υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με το ποιους μιλά το Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Φυσικά, όταν δεν έχεις να ανησυχείς για κάτι, για τις ενέργειές σου, δεν φοβάσαι να μιλήσεις με οποιονδήποτε».

Τέλος απαντώνετας στο ερώτημα αν έχει τρωθεί η Κυβέρνηση από αυτή την υπόθεση και αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε: «Ενδεχομένως κάποιοι να αποσκοπούν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στα μηνύματα που παίρνω από όλον τον κόσμο, που προέρχεται από όλα τα κόμματα. Επαναλαμβάνω. Είμαι εδώ. Δημόσια τοποθετούμαι. Δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε».