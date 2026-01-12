Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από βίντεο που κάνει λόγο για «μαύρο χρήμα» στο Προεδρικό και επιχειρεί να εμπλέξει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη σε σκάνδαλο διαφθοράς.

Το βίντεο προκαλεί εξελίξεις, με τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους να δηλώνει την παραίτηση του από τη θέση, δεδομένων και των πολιτικών αντιδράσεων.

Σε δηλώσεις του ο Χριστοδουλίδης ανέφερε, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

Σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, είπε ότι η πρώτη του σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα χωρίς να αφεθούν ακάλυπτοι οι φοιτητές.

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τη δημοσίευση των δωρητών στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, είπε, όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ.

Λέγοντας ότι ούτε υποτιμά ούτε υποβαθμίζει την υπόθεση την οποία προσεγγίζει με απόλυτη σοβαρότητα, σημείωσε ότι καλεί τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, και πρόσθεσε ότι υπάρχει βοήθεια και από ξένα κράτη και την ΕΕ.

Χαραλάμπους: Να αποκατασταθεί η αλήθεια

Στην ανάρτηση του στο Facebook, με την οποία ανακοινώνει δημόσια την παραίτηση του, ο Χαραλάμπους καλεί τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας «να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης».

Αναλυτικά η ανάρτηση Χαραλάμπους:

«Από την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας. Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς. Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου.

Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας.

Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».

Εξετάζει το βίντεο η Αρχή κατά της διαφθοράς

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυπριακή Αρχή κατά της Διαφθοράς προχωρά σήμερα σε αναλυτική εξέταση του επίμαχου βίντεο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής «δεν ενεργούμε βεβιασμένα, αλλά δεν μένουμε αδρανείς».

Την ίδια στιγμή επεσήμανε ότι η Αρχή θα είναι σε επικοινωνία και με τη Νομική Υπηρεσία, η οποία ήδη διερευνά την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία η διεξαγωγή παράλληλων ερευνών.

Στην έρευνα συμμετέχει και η κυπριακή αστυνομία, προκειμένου να ενημερώσει την Αρχή εάν το μοντάζ του βίντεο επηρεάζει το περιεχόμενο του.

Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδης από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Κυριακή και με δεδομένο το θόρυβο που έχει προκαλέσει το βίντεο η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη Φιλίππα Καρσερά παραιτήθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ).

Στην δική της ανάρτηση που ανακοινώνει την παραίτηση της στο Facebook αναφέρεται σε «ανελέητη επίθεση», κίνδυνο περαιτέρω διάχυσης και «αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής» των ισχυρισμών, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνιστά δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ίδια και την οικογένειά της και υπογραμμίζει πως έχει ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.

Η ανάρτηση της συζύγου του Νίκου Χριστοδουλίδη

Η ανάρτηση της Φιλίππας Καρσερά – Χριστοδουλίδη αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με λύπη και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία 24ώρα και εγώ και τα παιδιά μου μια ανελέητη επίθεση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων, ισχυρισμών αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, επώνυμους και ανώνυμους.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης και αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής των κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών κάτι που θα αποτελεί δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικών μου και της οικογένειας μου. Το ότι είμαι σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις και κατηγορίες.

Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.

Για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, ότι από την στιγμή που ανέλαβα, τηρώντας πιστά τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2015 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Μάρτιος 2023) και ειδικότερα μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του και την παροχή υποτροφιών σε πολύ περισσότερα παιδιά από άπορες οικογένειες το 2024 και το 2025, ο πόλεμος έγινε ανελέητος.

Αύριο, θα συνέλθει εκτάκτως η Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΦΚΣ την οποία θα ενημερώσω για την απόφαση μου για αποχώρηση από την Επιτροπή. Όχι γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να βοηθώ τα παιδιά, αυτός ήταν εξαρχής ο μόνος κινητήριος λόγος δράσης μου, αλλά επειδή δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να συνεχίσει να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητα, τη δική μου, του συζύγου μου και της οικογένειας μου με πρόσχημα την λειτουργία του ΑΦΚΣ από τον οποίον κανένα μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν έχει το παραμικρό προσωπικό όφελος.

Την ίδια στάση έχω αποφασίσει να τηρήσω και ως προς τους υπόλοιπους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους αποδέχθηκα με χαρά να είμαι εκτελεστική πρόεδρος για να βοηθήσω στη δράση τους όπως έπρατταν και οι προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.

Οφείλουμε όλοι να μην επιτρέπουμε να διαβάλλονται πρόσωπα με ανυπόστατους ισχυρισμούς για σκοπούς πολιτικούς, κομματικούς, ψηφοθηρικούς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός ή πολιτικό ήθος, ούτε τρόπος να κερδίσουμε την συμπάθεια του λαού. Τουναντίον.

Ξέρω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και ότι το δίκαιο πάντα επικρατεί. Δεν χρειάζονται επίσημες ιδιότητες και τίτλοι για να βοηθάμε, ούτε να είμαστε κομματικά στελέχη. Αρκεί να παραμένουμε Άνθρωποι που έχουν τον Θεό μέσα τους και στη ζωή τους πορεύονται για το σωστό και το δίκαιο. Ως μητέρα, θα υπερασπίζομαι πάντα την οικογένεια μου, ως ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σε όλα τα παιδιά και τους ευάλωτους που με έχουν ανάγκη, αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια, τηρώντας πιστά το δίκαιο και προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων».

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) στην Κύπρο είναι ένας θεσμοθετημένος μηχανισμός κοινωνικής στήριξης ο οποίος στοχεύει στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε πρόσωπα που έχουν ανάγκη, ιδίως σε περιπτώσεις όπου έκτακτα κοινωνικά περιστατικά ή εξαιρετικά συμβάντα επηρεάζουν σοβαρά τη συνέχιση πανεπιστημιακών σπουδών.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης ορίζεται ο ή η σύζυγος του ή της εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, με πρόνοια ότι αν δεν επιθυμεί να αναλάβει, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο κύρους.