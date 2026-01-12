newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 12:00

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

Spotlight

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από βίντεο που κάνει λόγο για «μαύρο χρήμα» στο Προεδρικό και επιχειρεί να εμπλέξει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη σε σκάνδαλο διαφθοράς.

Το βίντεο προκαλεί εξελίξεις, με τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπους να δηλώνει την παραίτηση του από τη θέση, δεδομένων και των πολιτικών αντιδράσεων.

Σε δηλώσεις του ο Χριστοδουλίδης ανέφερε, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης.

Σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, είπε ότι η πρώτη του σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα χωρίς να αφεθούν ακάλυπτοι οι φοιτητές.

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τη δημοσίευση των δωρητών στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, είπε, όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ.

Λέγοντας ότι ούτε υποτιμά ούτε υποβαθμίζει την υπόθεση την οποία προσεγγίζει με απόλυτη σοβαρότητα, σημείωσε ότι καλεί τις αρμόδιες αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, και πρόσθεσε ότι υπάρχει βοήθεια και από ξένα κράτη και την ΕΕ.

Χαραλάμπους: Να αποκατασταθεί η αλήθεια

Στην ανάρτηση του στο Facebook, με την οποία ανακοινώνει δημόσια την παραίτηση του, ο Χαραλάμπους καλεί τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας «να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης».

Αναλυτικά η ανάρτηση Χαραλάμπους:

«Από την πρώτη στιγμή πίστεψα και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την πατρίδα μας και να ενισχύσουμε, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η Κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας. Η δική μου συμμετοχή, μέσα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε στους θεσμούς. Για αυτό και έχω χθες δώσει κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου.

Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθώ να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά μου, ούτε για την ειλικρινή μου πρόθεση να προσφέρω στον τόπο μου. Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτηση μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για μένα, πρώτιστο καθήκον είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας.

Οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Προσωπικά αποχωρώ με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του Προέδρου και της Κυβέρνησης. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων. Και αυτό είναι για μένα το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα».

Εξετάζει το βίντεο η Αρχή κατά της διαφθοράς

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυπριακή Αρχή κατά της Διαφθοράς προχωρά σήμερα σε αναλυτική εξέταση του επίμαχου βίντεο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής «δεν ενεργούμε βεβιασμένα, αλλά δεν μένουμε αδρανείς».

Την ίδια στιγμή επεσήμανε ότι η Αρχή θα είναι σε επικοινωνία και με τη Νομική Υπηρεσία, η οποία ήδη διερευνά την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία η διεξαγωγή παράλληλων ερευνών.

Στην έρευνα συμμετέχει και η κυπριακή αστυνομία, προκειμένου να ενημερώσει την Αρχή εάν το μοντάζ του βίντεο επηρεάζει το περιεχόμενο του.

Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδης από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Κυριακή και με δεδομένο το θόρυβο που έχει προκαλέσει το βίντεο η σύζυγος του Νίκου Χριστοδουλίδη Φιλίππα Καρσερά παραιτήθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ).

Στην δική της ανάρτηση που ανακοινώνει την παραίτηση της στο Facebook αναφέρεται σε «ανελέητη επίθεση», κίνδυνο περαιτέρω διάχυσης και «αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής» των ισχυρισμών, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνιστά δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ίδια και την οικογένειά της και υπογραμμίζει πως έχει ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.

Η ανάρτηση της συζύγου του Νίκου Χριστοδουλίδη

Η ανάρτηση της Φιλίππας Καρσερά – Χριστοδουλίδη αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Με λύπη και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τα τελευταία 24ώρα και εγώ και τα παιδιά μου μια ανελέητη επίθεση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με διασπορά ψευδών ειδήσεων, δυσφημιστικών σχολίων, ισχυρισμών αδικημάτων από προσωπικούς λογαριασμούς, επώνυμους και ανώνυμους.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος περαιτέρω διάχυσης και αβασάνιστης μαζικής αναπαραγωγής των κακοηθειών και ανυπόστατων ισχυρισμών κάτι που θα αποτελεί δυσφήμιση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικών μου και της οικογένειας μου. Το ότι είμαι σύζυγος του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αποτελεί δικαιολογία ή ελαφρυντικό για αυτές τις ανυπόστατες επιθέσεις και κατηγορίες.

Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή.

Για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνω, ότι από την στιγμή που ανέλαβα, τηρώντας πιστά τη νομοθεσία που υιοθετήθηκε το 2015 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, ως πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Μάρτιος 2023) και ειδικότερα μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού του και την παροχή υποτροφιών σε πολύ περισσότερα παιδιά από άπορες οικογένειες το 2024 και το 2025, ο πόλεμος έγινε ανελέητος.

Αύριο, θα συνέλθει εκτάκτως η Διαχειριστική Επιτροπή του ΑΦΚΣ την οποία θα ενημερώσω για την απόφαση μου για αποχώρηση από την Επιτροπή. Όχι γιατί δεν θέλω να συνεχίσω να βοηθώ τα παιδιά, αυτός ήταν εξαρχής ο μόνος κινητήριος λόγος δράσης μου, αλλά επειδή δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να συνεχίσει να διαβάλλει το ήθος και την ακεραιότητα, τη δική μου, του συζύγου μου και της οικογένειας μου με πρόσχημα την λειτουργία του ΑΦΚΣ από τον οποίον κανένα μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν έχει το παραμικρό προσωπικό όφελος.

Την ίδια στάση έχω αποφασίσει να τηρήσω και ως προς τους υπόλοιπους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στους οποίους αποδέχθηκα με χαρά να είμαι εκτελεστική πρόεδρος για να βοηθήσω στη δράση τους όπως έπρατταν και οι προηγούμενες Πρώτες Κυρίες.

Οφείλουμε όλοι να μην επιτρέπουμε να διαβάλλονται πρόσωπα με ανυπόστατους ισχυρισμούς για σκοπούς πολιτικούς, κομματικούς, ψηφοθηρικούς. Αυτό δεν είναι πολιτισμός ή πολιτικό ήθος, ούτε τρόπος να κερδίσουμε την συμπάθεια του λαού. Τουναντίον.

Ξέρω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει την αλήθεια και ότι το δίκαιο πάντα επικρατεί. Δεν χρειάζονται επίσημες ιδιότητες και τίτλοι για να βοηθάμε, ούτε να είμαστε κομματικά στελέχη. Αρκεί να παραμένουμε Άνθρωποι που έχουν τον Θεό μέσα τους και στη ζωή τους πορεύονται για το σωστό και το δίκαιο. Ως μητέρα, θα υπερασπίζομαι πάντα την οικογένεια μου, ως ενεργός πολίτης θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σε όλα τα παιδιά και τους ευάλωτους που με έχουν ανάγκη, αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια, τηρώντας πιστά το δίκαιο και προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων».

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) στην Κύπρο είναι ένας θεσμοθετημένος μηχανισμός κοινωνικής στήριξης ο οποίος στοχεύει στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε πρόσωπα που έχουν ανάγκη, ιδίως σε περιπτώσεις όπου έκτακτα κοινωνικά περιστατικά ή εξαιρετικά συμβάντα επηρεάζουν σοβαρά τη συνέχιση πανεπιστημιακών σπουδών.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης ορίζεται ο ή η σύζυγος του ή της εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας, με πρόνοια ότι αν δεν επιθυμεί να αναλάβει, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο κύρους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

Metlen: Εξαγοράζει την NK Trailers και «θωρακίζει» το αμυντικό hub στο Βόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

«Soft start» στην πρωινή ρουτίνα: Για λιγότερο άγχος και περισσότερη ευδαιμονία

Business
ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Δύο σενάρια στο τραπέζι για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Στις προεδρικές εκλογές 12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη
Κόσμος 12.01.26

Διαδικτυακό μπλακ άουτ στο Ιράν όπου κλιμακώνεται η καταστολή – Έτοιμος να επέμβει ο Τραμπ, ανταλλάσσει απειλές με την Τεχεράνη

Ο Τραμπ την Τρίτη θα εξετάσει τις επιλογές παρέμβασης στο Ιράν - Υποστήριξε ότι οι ιρανικές αρχές τον κάλεσαν και «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε πριν από τη συνάντηση»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;
Βενεζουέλα 12.01.26

Ο θάνατος μιας ιδεολογίας: Μπορεί ο Τσαβισμός να επιβιώσει μετά την απαγωγή του Μαδούρο;

Ο τσαβισμός, η κοινωνικοπολιτική ιδεολογία που ίδρυσε ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες, έχει τις ρίζες της στον αντιιμπεριαλισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία
Ζώνες επιρροής 12.01.26

Πούτιν, Σι και Τραμπ χωρίζουν τον κόσμο στα τρία

Ένας χάρτης που ανέβασε στο X στενός συνεργάτης του Πούτιν μετέτρεψε μονομιάς σε εικόνα όλη τη συζήτηση για το πώς (ξανα)χωρίζεται ο πλανήτης - Τα «δικά μου», «τα δικά σου» και οι κόκκινες γραμμές

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Ιράν: Νέες κυρώσεις είναι έτοιμη να εισηγηθεί στην ΕΕ η Κάλας
Κάγια Κάλας 12.01.26

Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ετοιμάζει η ΕΕ

Νέες κυρώσεις ετοιμάζει η ΕΕ κατά του Ιράν, αφού η ύπατη εκπρόσωπός της δήλωσε έτοιμη να τις εισηγηθεί «σε αντίδραση στη βάρβαρη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Σύνταξη
Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες [Βίντεο]
Κόσμος 12.01.26

Φορτηγό με συνθήματα για το Ιράν χτύπησε φιλομοναρχικούς διαδηλωτές στο Λος Άντζελες

Οι διαδηλωτές μόλις αντιλήφθηκαν τα συνθήματα εναντίον της μοναρχίας και υπέρ ενός κοσμικού Ιράν, επιτέθηκαν στον οδηγό, ο οποίος έβαλε μπρος και ξεκίνησε για να σωθεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Θεωρούν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί απέναντι σε κάθε απόπειρα τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής που περιορίζει τη δημοσιότητα των Εξεταστικών Επιτροπών ανέφερε η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Λεπέν: Ξεκινά η δίκη για το εάν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 – Είναι το πολιτικό της τέλος;
Στις προεδρικές εκλογές 12.01.26

Ξεκινά η δίκη για το εάν η Λεπέν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα το 2027 - Είναι το πολιτικό της τέλος;

Η Μαρίν Λεπέν έχει προχωρήσει σε έφεση κατά της απόφασης που της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα λόγω κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο
Ελλάδα 12.01.26

Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν 14χρονη στη Θεσσαλονίκη και βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμο

Για εμπλοκή στο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια (17, 13 και 12 ετών) κι ένα αγόρι (16 ετών)

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο