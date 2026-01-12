Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Στα «λευκά» ξύπνησαν σήμερα τα ορεινά της χώρας, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Βόρεια Ελλάδα

Χιονοθύελλα σημειώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας στην Αρναία και στα Στάγειρα Χαλκιδικής. Το χειμωνιάτικο σκηνικό δεν έχει μέχρι ώρας δημιουργήσει προβλήματα. Το πυκνό χιόνι σκέπασε δρόμους, στέγες σπιτιών και αυτοκίνητα.

Πυκνό χιόνι έπεσε ακόμα και μέσα στην πόλη της Δράμας, ενώ στο Διδυμότειχο σημειώθηκε χιονοθύελλα. Ισχυρό κύμα ψύχους και έντονες χιονοπτώσεις και στην Εύβοια.

Ντυμένα στα «λευκά» βρήκαν τα αυτοκίνητά τους και οι κάτοικοι του Κόμβου Φαλήρου, στο κέντρο της Καβάλας.

Χιόνισε στη Ζαχάρω

Την ίδια στιγμή για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια χιονίζει στα ορεινά της Ζαχάρως Ηλείας, με χιονοπτώσεις να σημειώνονται στο χωριό Σμέρνα. Ενώ στο χωριό Λασδίκα το έχει ήδη στρώσει.

Στα «λευκά» ντύθηκε και το Άγιο Όρος. Η εικόνα από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, μαγευτική.

Σε χιονισμένο σκηνικό ξύπνησε και η Νέδουσα Μεσσηνίας, συ υψόμετρο 700 μέτρων.

Ο χιονιάς έχει χτυπήσει ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε ισχυρή χιονόπτωση στην Θήβα.

Χιονίζει και στο Γεωργίτσι Λακωνίας, σε υψόμετρο 800 μέτρων στον βορειοανατολικό Ταΰγετο.

Κρήτη – Σέριφος

Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση, αλλά και χιονόπτωση σημειώθηκε σε ορεινές περιοχές της Κρήτης. Μάλιστα, στην περιοχή του Σκαλανίου ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα για όση ώρα διήρκησε η έντονη χαλαζόπτωση.

Ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις έπληξαν τις βραδινές ώρες την Σέριφο. Αυξημένη προσοχή συνίσταται τους κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένονται αντίστοιχα φαινόμενα.

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις σήμερα καθώς ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, ενώ στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου.

Αλεξανδρούπολη

Εικόνες βγαλμένες από θρίλερ προκάλεσε το πρωτόγνωρο το χτύπημα που δέχθηκε η Αλεξανδρούπολη από ανεμοστρόβιλο το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ριπές του ανέμου να ξεπερνούν τα 150 χλμ. την ώρα, παρασέρνοντας όπως βλέπουμε στα βίντεο ότι έβρισκαν στο διάβα τους.

Οι ζημιές αναρίθμητες με τους δρόμους να έχουν γεμίσει τραπεζοκαθίσματα, δέντρα να βρίσκονται ξεριζωμένα στους δρόμους όλης της πόλης και μηχανάκια να βρίσκονται αναποδογυρισμένα.

Σοκ έχει προκαλέσει βίντεο ντοκουμέντο από εσωτερικό εστιατορίου. Οι πελάτες έτρωγαν ανενόχλητοι στο εσωτερικό, και οι υπάλληλοι προετοίμαζαν το φαγητό.

Ξαφνικά οι ισχυρές ριπές του ανέμου ρίχνουν στις τζαμαρίες του καταστήματος τα τραπεζοκαθίσματα που βρισκόταν έξω από αυτό. Τα τζάμια γίνονται σμπαράλια και από κοινού πελάτες και υπάλληλοι τρέχουν να σωθούν κάτω από τον πάγκο της κουζίνας.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν τεράστιες περιγράφει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου αποκλειστικά στο LIVE NEWS.

Το ψυχρό κύμα που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από αύριο, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται σταδιακά και τα χιόνια να περιορίζονται στα ορεινά.

«Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο»

Σε μια συζήτηση με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο LIVE NEWS, ο Φάνης Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης εστιατορίου, περιγράφει τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη η επιχείρησή του από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο.

«Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε σοβαρά κάποιον άνθρωπο να χτυπήσει, είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Όπως ακριβώς βλέπετε στο βίντεο αυτή τη στιγμή, εδώ πίσω μου είναι η τζαμαρία που έκανε το μπαμ από τραπέζια και καρέκλες που εκτοξεύτηκαν από άλλα μαγαζιά και ήρθαν και έσπασαν όλη αυτή την τζαμαρία. Έκαναν ραγίσματα, είπε αρχικά.

«Ένα κομμάτι της τζαμαρίας έσπασε, απλώς ήταν έτσι η τζαμαρία φτιαγμένη που δεν μπορούσαν να τραυματιστούν οι πελάτες. Τρέξανε γρήγορα να κρυφτούν. Υπάρχει ένας χώρος εκεί που γίνονται οι πίτσες. που ετοιμάζεται, εκεί πήγαν όλοι, ναι. Πήγαν όλοι εκεί να κρυφτούν γιατί φοβήθηκαν. Στις 19:00-19:10 που έγινε το συμβάν, ήταν η ώρα της οικογένειας. Ήταν πολλά παιδιά, υπήρχαν πάρτι στο μαγαζί γιατί έχουμε και δεύτερο όροφο πάνω, και ήταν γεμάτο το μαγαζί. Ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν πιστεύω ότι τις έχουμε ξαναζήσει στα τόσα χρόνια που έχουμε το εστιατόριο και την επιχείρηση και ήταν πολύ πρωτόγνωρο για μας», συνέχισε ο κ. Παπαδόπουλος.