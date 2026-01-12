newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 17:35

Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Spotlight

Στα «λευκά» ξύπνησαν σήμερα τα ορεινά της χώρας, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Βόρεια Ελλάδα

Χιονοθύελλα σημειώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας στην Αρναία και στα Στάγειρα Χαλκιδικής. Το χειμωνιάτικο σκηνικό δεν έχει μέχρι ώρας δημιουργήσει προβλήματα. Το πυκνό χιόνι σκέπασε δρόμους, στέγες σπιτιών και αυτοκίνητα.

Πυκνό χιόνι έπεσε ακόμα και μέσα στην πόλη της Δράμας, ενώ στο Διδυμότειχο σημειώθηκε χιονοθύελλα. Ισχυρό κύμα ψύχους και έντονες χιονοπτώσεις και στην Εύβοια.

Ντυμένα στα «λευκά» βρήκαν τα αυτοκίνητά τους και οι κάτοικοι του Κόμβου Φαλήρου, στο κέντρο της Καβάλας.

Χιόνισε στη Ζαχάρω

Την ίδια στιγμή για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια χιονίζει στα ορεινά της Ζαχάρως Ηλείας, με χιονοπτώσεις να σημειώνονται στο χωριό Σμέρνα. Ενώ στο χωριό Λασδίκα το έχει ήδη στρώσει.

Στα «λευκά» ντύθηκε και το Άγιο Όρος. Η εικόνα από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, μαγευτική.

Σε χιονισμένο σκηνικό ξύπνησε και η Νέδουσα Μεσσηνίας, συ υψόμετρο 700 μέτρων.

Ο χιονιάς έχει χτυπήσει ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε ισχυρή χιονόπτωση στην Θήβα.

Χιονίζει και στο Γεωργίτσι Λακωνίας, σε υψόμετρο 800 μέτρων στον βορειοανατολικό Ταΰγετο.

Κρήτη – Σέριφος

Πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση, αλλά και χιονόπτωση σημειώθηκε σε ορεινές περιοχές της Κρήτης. Μάλιστα, στην περιοχή του Σκαλανίου ακινητοποιήθηκαν κάποια αυτοκίνητα για όση ώρα διήρκησε η έντονη χαλαζόπτωση.

Ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις έπληξαν τις βραδινές ώρες την Σέριφο. Αυξημένη προσοχή συνίσταται τους κατοίκους της νησιωτικής Ελλάδας, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένονται αντίστοιχα φαινόμενα.

Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις σήμερα καθώς ισχυροί άνεμοι έως και 8 μποφόρ πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, ενώ στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου εκδόθηκε απαγορευτικό απόπλου.

Αλεξανδρούπολη

Εικόνες βγαλμένες από θρίλερ προκάλεσε το πρωτόγνωρο το χτύπημα που δέχθηκε η Αλεξανδρούπολη από ανεμοστρόβιλο το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ριπές του ανέμου να ξεπερνούν τα 150 χλμ. την ώρα, παρασέρνοντας όπως βλέπουμε στα βίντεο ότι έβρισκαν στο διάβα τους.

Οι ζημιές αναρίθμητες με τους δρόμους να έχουν γεμίσει τραπεζοκαθίσματα, δέντρα να βρίσκονται ξεριζωμένα στους δρόμους όλης της πόλης και μηχανάκια να βρίσκονται αναποδογυρισμένα.

Σοκ έχει προκαλέσει βίντεο ντοκουμέντο από εσωτερικό εστιατορίου. Οι πελάτες έτρωγαν ανενόχλητοι στο εσωτερικό, και οι υπάλληλοι προετοίμαζαν το φαγητό.

Ξαφνικά οι ισχυρές ριπές του ανέμου ρίχνουν στις τζαμαρίες του καταστήματος τα τραπεζοκαθίσματα που βρισκόταν έξω από αυτό. Τα τζάμια γίνονται σμπαράλια και από κοινού πελάτες και υπάλληλοι τρέχουν να σωθούν κάτω από τον πάγκο της κουζίνας.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν τεράστιες περιγράφει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου αποκλειστικά στο LIVE NEWS.

Το ψυχρό κύμα που επηρεάζει τη χώρα αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από αύριο, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται σταδιακά και τα χιόνια να περιορίζονται στα ορεινά.

«Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο»

Σε μια συζήτηση με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο LIVE NEWS, ο Φάνης Παπαδόπουλος, ιδιοκτήτης εστιατορίου, περιγράφει τις σοβαρές υλικές ζημιές που υπέστη η επιχείρησή του από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο.

«Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, δεν είχαμε σοβαρά κάποιον άνθρωπο να χτυπήσει, είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Όπως ακριβώς βλέπετε στο βίντεο αυτή τη στιγμή, εδώ πίσω μου είναι η τζαμαρία που έκανε το μπαμ από τραπέζια και καρέκλες που εκτοξεύτηκαν από άλλα μαγαζιά και ήρθαν και έσπασαν όλη αυτή την τζαμαρία. Έκαναν ραγίσματα, είπε αρχικά.

«Ένα κομμάτι της τζαμαρίας έσπασε, απλώς ήταν έτσι η τζαμαρία φτιαγμένη που δεν μπορούσαν να τραυματιστούν οι πελάτες. Τρέξανε γρήγορα να κρυφτούν. Υπάρχει ένας χώρος εκεί που γίνονται οι πίτσες. που ετοιμάζεται, εκεί πήγαν όλοι, ναι. Πήγαν όλοι εκεί να κρυφτούν γιατί φοβήθηκαν. Στις 19:00-19:10 που έγινε το συμβάν, ήταν η ώρα της οικογένειας. Ήταν πολλά παιδιά, υπήρχαν πάρτι στο μαγαζί γιατί έχουμε και δεύτερο όροφο πάνω, και ήταν γεμάτο το μαγαζί. Ζήσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν πιστεύω ότι τις έχουμε ξαναζήσει στα τόσα χρόνια που έχουμε το εστιατόριο και την επιχείρηση και ήταν πολύ πρωτόγνωρο για μας», συνέχισε ο κ. Παπαδόπουλος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έσωσε» το θετικό πρόσημο η Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Wall Street
Wall Street: Πτωτικά δια χειρός Τραμπ

Wall Street: Πτωτικά δια χειρός Τραμπ

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελλάδα 12.01.26

ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή

Σύνταξη
Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου
Ελλάδα 12.01.26

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12.01.26

Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι
Ελλάδα 12.01.26

Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη 12.01.26

Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση
«Re» 12.01.26

To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»
Προκλήσεις και ευκαιρίες 12.01.26

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις να συνδεθούν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Η στρατιωτική κατάληψή της από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»
Δηλώσεις Κουμπίλιους 12.01.26

«Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Go Fun 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Δυστοπικό σενάριο 12.01.26

Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο