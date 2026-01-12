newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
Ξεκίνησε η χιονόπτωση στο Οροπέδιο Λασιθίου – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Κρήτη
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 16:35

Ξεκίνησε η χιονόπτωση στο Οροπέδιο Λασιθίου – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Κρήτη

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού κάνουν την εμφάνιση τους στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης

Σύνταξη
Spotlight

Ξεκίνησαν οι πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά χωριά της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το χιόνι άρχισε να πέφτει σε περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου, με τα πρώτα στρώματα χιονιού να έχουν ήδη σχηματιστεί.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δείτε βίντεο από τις πρώτες νιφάδες:

YouTube thumbnail

Χαλάζι στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο, λίγο μετά τις 7 το πρωί της Δευτέρας άνοιξαν οι… ουρανοί και άρχισε μία έντονη χαλαζόπτωση που είχε αρκετή διάρκεια.

Δρόμοι, αυτοκίνητα και περβάζια σπιτιών «άσπρισαν», όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες του patris.

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Κρήτη για την κακοκαιρία

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στο νησί μέχρι και το πρωί της Κρήτης έχουν κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, τις τοπικές βροχές, το χιονόνερο και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους. «Όλες οι Υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές όπου εκδηλώνονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Οι οδηγίες αυτοπροστασίας της Περιφέρειας Κρήτης είναι οι παρακάτω:

Χιονοπτώσεις και Παγετός

• Προετοιμασία: Αν κατοικείτε σε ορεινή περιοχή, προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης και τρόφιμα και φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού χιονιού.

• Μετακινήσεις: Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθείτε με αυτοκίνητο, χρησιμοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες και ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας από κεντρικούς δρόμους. Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

• Στο όχημα: Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας και αν το όχημα ακινητοποιηθεί, παραμείνετε σε αυτό τοποθετώντας ένα ύφασμα με έντονο χρώμα σε εμφανές σημείο. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα.

• Δίκτυα Ύδρευσης: Βεβαιωθείτε ότι οι εξωτερικοί σωλήνες και ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μονωμένοι. Σε περίπτωση παγετού, κλείστε την παροχή νερού προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα και αδειάστε το νερό από το σύστημα.

Έντονες Βροχοπτώσεις και Πλημμυρικά Φαινόμενα

• Πρόληψη: Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές του κτηρίου σας είναι καθαρά και ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν.

• Κατά τη διάρκεια των φαινομένων: Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την παραμονή σε υπόγειους χώρους. Μην μετακινείστε σε καμία περίπτωση κατά την αιχμή των φαινομένων.

• Προσοχή στις Ιρλανδικές Διαβάσεις: Μην διασχίζετε χειμάρρους πεζή ή με αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας. Αν βρεθείτε μπροστά σε ορμητικά νερά, γυρίστε πίσω.

• Κεραυνοί: Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μείνετε μακριά από δέντρα, μεταλλικά αντικείμενα και μάζες νερού.

Ενημέρωση και Επικοινωνία

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του καιρού από τα τακτικά δελτία της ΕΜΥ (www.emy.gr) και για την κατάσταση του οδικού δικτύου από την Ελληνική Αστυνομία.

