Με αφορμή τα έργα που πρόκειται να γίνουν στον αερολιμένα του Ηρακλείου στην Κρήτη, η διοίκηση του αεροδρομίου έχει προγραμματίσει για αύριο σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων στελεχών της ΥΠΑ.

Να σημειωθεί ότι τα έργα θα ξεκινήσουν στις 19 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 26 Ιανουαρίου.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε διάδρομο του αεροδρομίου

Σκοπός της σύσκεψης, όπως αναφέρει το patris.gr, είναι να γίνουν όλες οι προετοιμασίες που απαιτούνται προκειμένου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του διαδρόμου 09-27, να επηρεάσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τη λειτουργία του «Νίκος Καζαντζάκης».

Στον αερολιμένα Ηρακλείου, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του διαδρόμου 09-27 θα οδηγήσουν σε περιορισμούς στη λειτουργία του αεροδρομίου για μια εβδομάδα, από τις 19 έως τις 26 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω διάδρομος θα παραμείνει κλειστός, λόγω εργασιών σε μήκος 600 μέτρων, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική αγγελία (NOTAM), οι πτήσεις θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τον «λοξό διάδρομο» 12-30, ο οποίος περιορίζεται στη χρήση από αεροσκάφη τύπου ATR (ελικοφόρα) και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι οι πτήσεις με μεγαλύτερα αεροσκάφη ή νυχτερινές πτήσεις δεν θα είναι εφικτές, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει κάποια αναστάτωση στην καθημερινή λειτουργία του αερολιμένα.

Η ανακοίνωση της εν λόγω εργασίας έρχεται ως συνέχεια των προγραμματισμένων αναβαθμίσεων που πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο. Ανάλογες εργασίες είχαν γίνει και τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, όταν ο αερολιμένας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας για πέντε ημέρες λόγω εργασιών στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης, ωστόσο και τότε υπήρξε έλεγχος της κατάστασης.

Οι αρμόδιοι του αερολιμένα “Νίκος Καζαντζάκης” συνιστούν στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται έγκαιρα για τις πτήσεις τους και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για να διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιωτικοί τους προγραμματισμοί δεν θα επηρεαστούν σημαντικά από τις προσωρινές αυτές αλλαγές.