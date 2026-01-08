Σοβαρή απειλή η λειψυδρία για τον τουρισμό της Κρήτης

Κρίσιμος παράγοντας για τη βιωσιμότητα του τουρισμού έχει εξελιχθεί το ζήτημα της λειψυδρίας στην Κρήτη.

Με την κλιματική κρίση να μειώνει τα αποθέματα νερού και την τουριστική κίνηση να αυξάνεται, όπως και οι χιλιάδες νέες κλίνες που ανοίγουν στο νησί, ο υδρολογικός κίνδυνος δεν είναι ένα θεωρητικό σενάριο, αλλά ένα καθημερινό σοβαρό πρόβλημα για την τοπική οικονομία και το περιβάλλον.

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ/ΞΕΕ – ESG 2024), δείχνει ότι η Κρήτη βρίσκεται στη δεύτερη θέση με βαθμολογία 7,6 όσον αφορά στον υδρολογικό κίνδυνο, ανάμεσα σε 9 Περιφέρειες, με πρώτη το Νότιο Αιγαίο, με βαθμολογία 8.

Σύμφωνα με το patris, με βάση τις επισημάνσεις του αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη, ένας τουρίστας στην Κρήτη καταναλώνει κατά μέσο όρο τριπλάσια ποσότητα νερού σε σύγκριση με έναν μόνιμο κάτοικο.

Τι μέτρα λαμβάνουν

Οι ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης, ειδικά οι μεγάλες αλυσίδες 4 και 5 αστέρων, υιοθετούν πλέον αυστηρά πρωτόκολλα διαχείρισης για να μειώσουν το υδατικό τους αποτύπωμα.

Τοποθετούνται σε βρύσες και ντους, μειώνοντας την κατανάλωση έως και 50%, χωρίς να επηρεάζεται η αίσθηση της πίεσης για τον πελάτη.

Σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) επιτρέπουν τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για το πότισμα των κήπων.

Πολλά ξενοδοχεία επενδύουν σε ιδιόκτητες μονάδες αφαλάτωσης.

Η εκπαίδευση του πελάτη είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μέτρο.

Ενημέρωση των πελατών για την επαναχρησιμοποίηση πετσετών, που εξοικονομεί τεράστιες ποσότητες νερού και απορρυπαντικών.

Ενημερωτικό υλικό στα δωμάτια που εξηγούν την κρισιμότητα του νερού για το οικοσύστημα της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ΙΤΕΠ, έχει αυξηθεί το ποσοστό των ξενοδοχείων που διαθέτουν σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των καταναλώσεων νερού και το 60% έχουν θέσει στόχους μείωσης της κατανάλωσης.

Δράσεις εξοικονόμησης νερού

Όσον αφορά στις δράσεις εξοικονόμησης νερού στα ελληνικά ξενοδοχεία, το 53,7% αφορά στην επαναχρησιμοποίηση πεσέτας, το 53% έχει καζανάκια μειωμένης πίεσης, το 49% ενημερωτικές σημάνσεις για την ανάγκη εξοικονόμησης νερού.

Το 44% επαναχρησιμοποίηση κλινοσκεπασμάτων, το 34% αυτόματα συστήματα για ελεγχόμενο πότισμα, το 32% έχει τοποθετήσει αισθητήρες για τη μείωση της ροής σε βρύσες, ντους κ.λπ., το 26,2% έχει προχωρήσει σε φύτευση άνυδρων φυτών, το 14,5% έχει επενδύσει σε συσκευές με χαμηλή κατανάλωση νερού.

Μόλις το 12% έχει μετρητές νερού για τον συστηματικό έλεγχο των διαρροών, μόνο το 9,6% έχει αναβαθμίσει τον βιολογικό καθαρισμό και έχει αξιοποιήσει την επεξεργασία λυμάτων για πότισμα, μόνο το 8,3% έχει δημιουργήσει δίκτυο για τη συλλογή του βρόχινου νερού και μόλις το 3% έχει προχωρήσει σε επεξεργασία και επαναχρήση των γκρίζων νερών.

«Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, πολλά γίνονται και πάρα πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν από τον ξενοδοχειακό κλάδο για την ορθότερη διαχείριση του νερού, η τεχνολογία σίγουρα βοηθάει», είπε στην «Π» ο Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων.

Μετρημένες οι πισίνες με θαλασσινό νερό

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΤΕΠ, το 45,6% των ξενοδοχείων διαθέτουν πισίνα. Λίγο παραπάνω από τα μισά ξενοδοχεία το 60,8% εστιάζει στον περιορισμό των διαρροών και μόλις το 5,9%, δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό, χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό στις πισίνες του.

Οι ξενοδόχοι οφείλουν να κάνουν πάρα πολλά ακόμη για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής και ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, διασφαλίζοντας το νερό.

Γιατί βιωσιμότητα δεν είναι πλέον θέμα marketing, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης.