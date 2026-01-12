Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς νεαρή γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας επί της οδού Γαμβέτα στην Πάτρα.

Για το συμβάν στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου έχουν ειδοποιηθεί αστυνομία και πυροσβεστική, που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με το thebest.gr, ο χώρος έχει οριοθετηθεί και έχει αναπτυχθεί στρώμα. Ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα, η οποία έχει σκαρφαλώσει σε τοιχίο ταράτσας, προσπαθώντας να τη μεταπείσει.